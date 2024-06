Příjemný problém Rangers? Ani ne. Šesťorkin může zničit platový strop, píší tamní média

Mít jednoho z nejlepších gólmanů v NHL? Jasně, velká výhoda a jeden z důvodů, proč jsou New York Rangers tak úspěšní. Teď se jim to ale vrací. Igor Šesťorkin bude za rok volný hráč. A oprávněně bude chtít balík peněz. Dostane ho v New Yorku?

Rangers mají v létě osm hráčů, kterým končí smlouvy, ale jestli Šesťerkinovy výkony v play off o něčem vypovídaly, pak o tom, že je pro jejich aspirace na Stanley Cup naprosto zásadní a měl by být podepsán před všemi ostatními. Od 1. července mohou totiž Blueshirts začít s táborem vítěze Veziny z roku 2022 vyjednávat.

„Neviděl jsem v podání brankáře podobnou sérii od Joseho Theodorea v roce 2002. Tehdy vyhrál Hart Trophy,“ smeknul i Paul Maurice po posledním zápase finále konference. „Trnuli jsme do posledního utkání. Šesťorkin byl v téhle sérii opravdu skvělý.“

Ruský gólman čelil v 16 duelech play off neuvěřitelným 524 střelám, ale vedl si skvěle. Vykázal úspěšnost zákroků 92,6 % a průměr 2,34 gólu na zápas, čímž udržel svůj tým konkurenceschopný ve všech utkáních.

Logicky bude chtít řádně zaplatit. Podle New York Post existuje důvod se domnívat, že Šesťorkinův tábor bude usilovat až o 12 milionů dolarů ročně, což by byl pro brankáře rekordní plat v NHL.

Osmiletá smlouva Careyho Price s Montrealem má průměrnou roční hodnotu 10,5 milionu dolarů v celkové hodnotě 84 milionů dolarů, zatímco kontrakt Andreje Vasilevského s Lightning má cap hit 9,5 milionu dolarů a celkovou hodnotu 76 milionů dolarů.

Shodou okolností je nejvhodněji srovnatelným mužem jeho krajan na druhém konci ledu při prohře ve finále konference, tedy Sergej Bobrovskij. Ten se blíží k předposlední sezoně sedmileté smlouvy na 70 milionů dolarů s ročním platem 10 milionů dolarů.

Rangers není cizí vyčlenit značnou část finančních prostředků na brankáře, vždyť Henrik Lundqvist působil jako naprostá jednička po většinu své patnáctileté kariéry. Švéd se podílel na platech Rangers v průběhu let 12,3 až 10,4 procenty.

Očekává se, že v příštím roce bude strop vyšší než 87 milionů dolarů a za dva roky vyskočí na 92-93 milionů dolarů. Pokud by Šesťorkin podepsal na 12 milionů dolarů, představovalo by to zhruba 13 procent stropu!

Letošní play off ale ukázalo, že Rangers na to bez něj prostě nemají. Je absolutní držák, nezklame. Otázkou je, zda Rangers dokáží dát Šesťorkinovi smlouvu, kterou si zaslouží. „Je to náš nejlepší hráč od chvíle, kdy oblékl dres Rangers,“ řekl Chris Kreider. „Bez něj bychom tu určitě nebyli.“

Chrise Druryho čeká velký úkol.

