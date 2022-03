Přijde výměna? Detroit váhá, co se Zadinou

Draftován byl teprve před necelými čtyřmi lety, nicméně i tak lze konstatovat, že od Filipa Zadiny čekal celý Detroit víc. Když jde někdo jako šestý celkově, jednoduše se počítá s tím, že bude tahounem. To český útočník zatím nesplňuje. Bude tak zajímavé sledovat, jak dlouho budou činovníci Red Wings trpěliví.

Před pár dny se Zadina ozval, že by si rád zkusil hrát v první lajně, ať už by to bylo s kýmkoliv.

Přání se mu splnilo, nastupuje totiž po boku kapitána Dylana Larkina a zářícího nováčka Lucase Raymonda. Změna Zadinovi určitě prospěla, podařilo se mu totiž skórovat hned dvakrát během čtyř zápasů. V divoké přestřelce proti Torontu pak vyšel bodově naprázdno.

„Rád si zahraji s kýmkoliv v týmu, ale ti dva jsou nesmírně šikovní. S pukem si prostě rozumí, o to lehčí je hraní s nimi,“ rozplýval se Zadina.

Hodí se však dodat, že vedle Larkina a Raymonda se vystřídali například Tyler Bertuzzi, Vladislav Namestnikov nebo Robby Fabbri – a u všech vyletěla produktivita nahoru.

Když odpočteme dva góly, které v nové lajně Zadina vstřelil, bude Čechův účet na pěti brankách a devíti asistencích. Sice má rozjeto na nejproduktivnější ročník v kariéře NHL, i tak je to ale málo.

I proto se pardubickému rodákovi nevyhnuly spekulace o možném odchodu. Spousta expertů se totiž shodla, že nový start by pomohl jemu i organizaci.

Objevily se však i hlasy, které tvrdily, že by ještě měla zvítězit trpělivost. Zadinovi je stále teprve dvaadvacet let a letos dokončuje svůj nováčkovský kontrakt.

Zároveň se ale nejde divit ani zastáncům Zadinova odchodu. Jeho bodové příspěvky jednoduše nedosahují očekávání a pokud Red Wings v létě vylepší kádr a Jakub Vrána se dostane do plné formy, vyvstane otázka, kde bude vlastně Zadina hrát. V kádru Detroitu je už teď osm produktivnějších útočníků.

Celé je to však na Zadinovi. Pokud se probere a začne bodovat, nemá Detroit důvod ho pouštět. Pokud ne, hrozí přesný opak.

