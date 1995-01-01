NHL.cz na Facebooku

NHL

Přijde velká posila? Senators po odchodu Tkachuka vyhlíží střelce

26. července 11:00

David Zlomek

Ottawa Senators vstupují do přípravy na novou sezonu s jasným cílem: odčinit jarní hořkost z play-off, kde vyletěli hned v prvním kole po hladké sérii 0:4 s pozdějšími šampióny z Caroliny. Generální manažer Steve Staios je sice s dosavadní letní prací spokojený, v rozhovoru pro rozhlasovou stanici TSN ale přiznal, že by v kádru rád přivítal ještě jednoho čistokrevného střelce.

Definujícím momentem letošního léta v Ottawě byla jednoznačně výměna kapitána Bradyho Tkachuka do Floridy Panthers. Získanou devátou volbu v draftu vedení obratem poslalo do San Jose za švédského šikulu Williama Eklunda. Mimo to Senators přivedli zkušeného Andreho Burakovského z Chicaga a podepsali nové smlouvy s veterány včetně Claudea Girouxe, či Nicka Cousinse.

Zajímavá jména, ale Staios vidí v ofenzivě stále prostor pro zlepšení. „S prací, kterou jsme přes léto odvedli, jsme spokojení,“ uvedl Staios. „V minulém ročníku jsme byli osmí v počtu vstřelených gólů v celé lize. Ale máme v týmu ryzího, čistokrevného snajpra? Toho bychom ještě moc rádi přivedli.“

Senators mají aktuálně pod platovým stropem volných ještě zhruba pět milionů dolarů. Klíčové jádro týmu je podepsané dlouhodobě, výjimkou jsou útočník Drake Batherson a ruský bek Artěm Zub, kterým vyprší kontrakty příští léto. Staios potvrdil, že s oběma hráči už probíhají jednání o prodloužení.

Kromě případných posil z trhu Staios hodně spoléhá na vnitřní sílu a růst hráčů ze současné soupisky. Větší roli v sestavě by měli dostat například Fabian Zetterlund (loni 17 gólů a 33 bodů při průměrném čase na ledě pod 13 minut) nebo jarní posila Warren Foegele.

„Přímo uvnitř naší organizace máme hráče, kteří mají na to, aby se v sestavě posunuli výš a převzali větší zodpovědnost,“ uzavřel optimisticky šéf ottawského klubu.

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Ovečkinův postrach s japonským jménem. Florida podepsala brankářskou posilu

26. července 16:45

Boston hledá dvojku! Favorit je daný, ze zálohy ale nenápadně útočí i český fantom

26. července 13:00

Rozchod na spadnutí? Columbus finalizuje výměnu kanonýra

26. července 9:00

Odchod do důchodu v dresu Blackhawks? Chicago plánuje nabídnout Toewsovi jednodenní smlouvu

25. července 21:01

nhl.cz doporučuje

Když do byznysu vstoupí ego: 28 mega pro Fjodorova, 18 pro Carlssona

7. července 13:36

Tetovaný Gavin McKenna: Kanadská divočina na paži i v srdci

5. července 8:00

Trh volných hráčů NHL 2026

1. července 16:00

Kanada nerada kouše další nezdar na mistrovství světa

2. června 15:00

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.