Přijde Vancouver o kapitána? O Horvata je v lize zájem

Vancouver Canucks čeká hodně divoký únor a začátek března. Tým, kterému se herně nedaří, by měl být podle zmínek Jima Rutherforda hodně aktivní a jedním z hráčů, kteří by mohli odejít, je i kapitán Bo Horvat. Sedmadvacetiletý útočník by podle spekulací rád získal smlouvu s příjmem osmi milionů dolarů za sezonu, což je ale podle Canucks příliš. V prosinci tak odmítl poslední nabídku svého týmu, za který hraje od roku 2014, a vše směřuje k tomu, že bude před koncem přestupového období vyměněn.

Už dříve se hovořilo o tom, že v tuto chvíli si musí vedení Vancouveru vybrat. Buď se pokusí znovu podepsat Horvata, který zatím nabídky k prodloužení smlouvy odmítá, nebo si pojistí Andreje Kuzmenka. Podepsání obou opor by mohlo platový rozpočet pro příští sezonu zatížit natolik, že by bylo vyjednávání s dalšími hráči obrovsky komplikované a muselo by se počkat, kdo Canucks nakonec opustí. Smlouvy totiž končí hned dalším osmi hráčům.

Jak se ovšem zdá, vyjednávání s Horvatem uvízla na mrtvém bodě. A jelikož se šestadvacetiletý Kuzmenko, jenž v této sezoně zaznamenal bilanci 21+22, dočkal nové dvouleté smlouvy s příjmem ve výši 5,5 milionu dolarů za sezonu, znamená to jediné - Horvat je k mání!

Situace Vancouveru je totiž špatná. Týmu se nedaří a je potřeba udělat razantní změny, které Canucks pozvednou. A je jisté, že Horvata by mohlo vedení této organizace velmi dobře zhodnotit. V této sezoně sedmadvacetiletý útočník nasázel už 31 branek a přidal 19 asistencí, to v pouhých 48 zápasech.

Samozřejmě, Vancouver se pokusil se svým kapitánem prodloužit kontrakt, jak ale bylo zmíněno, Horvat tuto nabídku dříve odmítl. Finanční požadavky Kanaďana, vzhledem k jeho věku a výkonnosti, míří hodně nahoru, což naopak možná trochu tvrdohlavě odmítají Canucks. A podpisem Kuzmenka si vyjednávací prostor jednoduše uzavřeli.

Jednou z možností by bylo, kdyby Canucks vyčkali do přestávky po sezoně, vyjednali nové smlouvy s chráněnými volnými hráči Ethanem Bearem a Travisem Dermottem, a pak by znovu zkusili podepsat i Horvata. V tu chvíli by věděli, kolik si mohou dovolit nabídnout svému kapitánovi peněz (s ohledem na to, kolik by zbývalo prostoru pod platovým stropem).

Vancouver by tím ovšem riskoval, že se s Horvatem nedohodne a přijde o něj bez jakékoliv protihodnoty. Mnohem logičtější se tak v tuto chvíli zdá, že Horvat změní působiště ještě před koncem přestupového období. Trade deadline je stanoven na pátek 3. března a dá se očekávat, že Vancouver bude hodně aktivní.

Dres by mohlo změnit hned několik hráčů a stále více se začíná skloňovat i jméno Bo Horvata, o něhož je v lize zájem. Není se, co divit. Jedná se o kvalitního útočníka, který má letos smlouvu na 5,5 milionu dolarů, což není tak vysoké zatížení. Horvat by byl pro některý z týmů výraznou posilou pro play-off.

O Horvata by mohli mít zájem v Coloradu, kteří shání dalšího kvalitního centra. Hovoří se také o zájmu Caroliny, které se zranil Max Pacioretty. Ve hře je rovněž Boston, jehož sestava sice šlape dokonale, ale další posílení kádru by jen zvýšilo naději na tolik vytoužený Stanley Cup, na nějž v této sezoně Bruins cílí.

Zájem o Horvata by mohl mít i Winnipeg. Už s předstihem Pierre-Luc Dubois uvedl, že by v roce 2024 rád vyzkoušel trh s volnými hráči. Pokud by Jets získali Horvata a prodloužili s ním smlouvu, pak by se nemuseli příliš rozpakovat a mohli by Duboise, jenž bude po této sezoně ještě chráněným volným hráčem, sami dobře zhodnotit.

Stále se ale bavíme o Vancouveru, u kterého je vše možné a vše může být jinak. Canucks totiž měli už v minulé sezoně obdobnou pozici s Brockem Boeserem a řešili také situaci kolem J.T. Millera, o kterém se tvrdilo, že určitě změní působiště. A zatímco Boeser dostal kratší tříletou smlouvu, Miller byl podepsán až do konce sezony 2029/30. Takže se klidně může stát, že se Vancouver zachová podobně, Horvata na trhu nezhodnotí a bude riskovat, že v případě neprodloužení smlouvy o něj přijde bez náhrady.

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na své první sázky!

Share on Google+