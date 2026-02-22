Přijde vám tohle jako hokej?! Kouč Kanady se pustil do formátu prodloužení

23. února 11:30David Zlomek
Kanadský útočník Nathan MacKinnon jen těžko kousal hořkou pilulku po finálové porážce 2:1 v prodloužení s výběrem Spojených států. Podle něj totiž olympijský turnaj nevyhrál ten nejlepší. „Sami posuďte, kdo byl dneska na ledě lepším týmem,“ rýpl si do zámořského rivala zklamaný forvard.
Statistiky mu dávají za pravdu. Javorové listy svého soupeře přestřílely propastným rozdílem 42 ku 28, přičemž dominovaly hlavně ve druhé a třetí třetině. Místo gólů ale přišlo trápení v koncovce. „Prostě to zakončení. To je celé,“ posteskl si MacKinnon při otázce, co šlo udělat lépe. „Šance, které jsme si vypracovali, bychom normálně brali všemi deseti. Já sám jsem minul prázdnou bránu a fakt bych si přál, abych to mohl vrátit. Máme tu skvělou partu kluků. Rozhodně jsme ten zápas překlopili na naši stranu, ale... museli jsme dát gól a nedali jsme ho.“
Kanadě nepomohla ani její jindy vražedná přesilovka, která byla do té doby nejlepší na celém turnaji. Neproměnili dokonce ani obrovskou výhodu pět na tři. „Ta přesilovka pět na tři nás mrzí, a pak ta poslední, měli jsme tolik skvělých šancí ze slotu, dorážky,“ kroutil hlavou kanadský ostrostřelec „Nevím. Prostě jsem měl pocit, že nám dnes večer nebylo přáno.“
Legendární Sidney Crosby, který Kanadě vystřelil slavné zlato v roce 2010, musel kvůli zranění ze čtvrtfinále sledovat finálové drama jen z tribuny. Sám přiznal, že byl velmi blízko k tomu, aby mohl nastoupit, ale nakonec to zdravotní stav nedovolil. „Je mnohem snazší hrát, než se jen dívat,“ přiznal smutně hvězdný veterán. „Každý by měl být hrdý na to, jak náš tým hrál. Je jasné, že jsme udělali všechno, kromě vstřelení gólu. Ve všech ohledech jsme byli dnes dobří. Myslím, že jsme si zasloužili víc.“
Frustrace v kanadském táboře se ale netýkala jen zahozených šancí. Trenér Jon Cooper se po rozhodujícím gólu Jacka Hughese ve hře tři na tři ostře opřel do formátu, kterým se prodloužení na olympiádě hraje. „Když sundáte z ledu čtyři hráče, už to prostě není hokej. Je důvod, proč se hraje takové prodloužení a nájezdy, je to všechno řízené televizí, aby zápasy skončily a netrvaly dlouho. Má to svůj důvod, proč se tohle nehraje ve finále Stanley Cupu nebo v play-off,“ ulevil si naštvaný kanadský kouč.
