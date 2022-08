Přijde to konečně? Tavares věří, že ano

Rány jsou pryč, jizvy jsou zahojeny. Ne však ty na duši. Tu mají hráči Toronta z posledních let řádně pošramocenou. Taková vlna neúspěchů by semlela každého. John Tavares, kapitán Maple Leafs, však věří, že takovou smůlu nemůžou mít do nekonečna.

Poslední dvě play off byly přitom pro Tavarese obzvlášť hořké. Před rokem stihl odehrát jenom pár minut, pak se v prvním zápase proti Montrealu ošklivě zranil a měl po sezoně. Jen z dálky tak sledoval počínání jeho kumpánů, kteří téměř vyhranou sérii nedokázali dovést do zdárného konce.

Letos už celou sérii zvládl a opět to vypadalo, že to mají Leafs více než solidně rozjeté. Proti ale byla nadupaná Tampa Bay, která z Toronta opět udělala vysmívaný tým.

„Přes takové věci se nikdy nepřenesete,“ prohodil Tavares. „Je to složité, zvlášť když máte takový tým jako my a byli jste tak blízko jako my. Musíme to hodit za hlavu a jít do toho od znova.“

Pro fanoušky Maple Leafs to musí být ohromně těžké čtení. Jsou to totiž fráze, co se objevují rok co rok. Avšak prokletí nemůže trvat pořád, jednou to přijít musí. „Musíme makat, věřit si. Jádro týmu je tu výjimečné, musíme do toho bušit,“ dodal.

Jak Tavares řekl, jádro týmu je pro Maple Leafs klíčem a je podstatné, že zůstalo dohromady. V podstatě nikdo neodešel. Jediná podstatná změna se stala v brankovišti – to je kompletně vyměněné.

„Bylo těžké vidět Petra Mrázka a Jacka Campbella odcházet, ale vedení klubu dělá v posledních letech dobrou práci. Drží jádro pohromadě a tým vhodně doplňuje,“ chválil své nadřízené Tavares.

Ten byl přitom nejednou kritizován za své výkony a za to, že produktivita absolutně neodpovídá jeho jedenácti milionovému platu. Na jeho obranu by se hodilo dodat, že zranění ho trápila poměrně často. Ale teď je zdravý jako ryba a přípravu na sezonu rozjel v plné rychlosti.

„Je super jít do léta s tím, že nemusím rehabilitovat ani nic podobného,“ měl radost. „Sezona bohužel nedopadla tak, jak jsme chtěli, takže jsem měl na odpočinek a přípravu dost času. Zaměřil jsem se hlavně na věci, které mi tolik nešly.“

Share on Google+