Přijde o víc než půl sezony. Paciorettyho čeká operace, vrátit by se měl v únoru

Až půl roku mimo hru! Maxe Paciorettyho i celou Carolinu, která zkušeného forvarda v polovině července přivedla, zasáhla hodně nepříjemná zpráva. Hvězdný američan totiž musí ve středu s natrženou achilovkou na operaci a léčba zabere podle prvotních odhadů šest měsíců.

Pokud by se doba léčení natržené Achillovy šlachy potvrdila, Pacioretty by se vrátil do hry někdy zkraje či v polovině února. Přišel by tím pádem o více než půl sezony, přičemž samozřejmě mohou nastat komplikace, léčba se může protáhnou a v takovém případě by zkušený útočník přišel o drtivou část základní části.

Nejen pro Paciorettyho, ale zejména pro celou Carolinu, se jedná o dost nepříjemnou komplikaci. Americký hokejista měl být pomyslným X-factorem, který vítězi Metropolitní divize z uplynulé sezony dopomůže k větší stabilizaci a variabilitě v útoku směrem k play-off, v němž letos Hurricanes vypadli ve druhém kole.

To byl ostatně hlavní důvod, proč v červenci Carolina dojednala příchod tohoto levého křídla z Vegas a zatížila svůj rozpočet sedmi miliony dolarů, které má Pacioretty v sezoně 2022/23 obdržet.

Ono klíčové play-off sice podle všeho nevynechá, otázkou však je, v jaké formě a jakém stavu se po půlročním výpadku vrátí do rozjetého zápasového kolotoče a zda se mu podaří zachytit herní tempo takovým způsobem, aby Carolině skutečně pomohl v honbě za vytouženým Stanley Cupem.

Pro třiatřicetiletého útočníka se jedná o další nepříjemnost, kterých si v uplynulém ročníku prožil několik. V sezoně 2021/22 stihl naskočit jen do 39 zápasů, v nichž ovšem zaznamenal výtečnou bilanci 19 branek a 18 asistencí. V průběhu sezony utrpěl zlomeninu chodidla, na konci prosince se zase podrobil operaci zápěstí a dalšími dvěma zraněními si prošel v únoru a březnu.

Nynější nutnost operace achilovky je ovšem, z hlediska délky léčby, zatím nejvážnějším zdravotním problémem, s nímž se musí popasovat. A Carolina musí doufat, že se s ním brzy čtyřiatřicetiletý hokejista popasuje tak dobře jako s předchozími zdravotními neduhy.

