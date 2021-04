Přiblíží se Winnipeg prvnímu Torontu? Arizona má možnost sesadit Blues ze čtvrté pozice

Noc z pátku na sobotu nabídne další porci kanadsko-americké NHL. Hrát se bude hned na šesti stadionech. První buly noci bude vhozeno na ledě Ďáblů z New Jersey, kteří přivítají hokejisty Washingtonu. Zřejmě nejzajímavějším duelem noci by mohl být souboj Lavin a Bluesmanů, kteří mohou vypadnout z elitní čtyřky, jelikož na záda jim dýchá Arizona, která se představí na ledě posledního Anaheimu.

01:00 New Jersey Devils – Washington Capitals

New Jersey ještě živí potenciální šanci na play off, ale to by Ďáblové museli předvést neskutečnou jízdu ve svých dvaadvaceti zápasech, aby přeskočili hned tři celky, když na čtvrtý Boston ztrácejí už deset bodů. Washington bude moci odskočit svým pronásledovatelům z Pittsburghu a New Yorku, kteří mají padesát bodů, stejně jako Capitals. Oba celky své poslední zápasy prohrály, a tak budou mít co napravovat. Výborný březen prožil Alexandr Ovečkin, který si během třetího kalendářního měsíce připsal jedenáct branek během čtrnácti zápasů.

02:00 Winnipeg Jets – Toronto Maple Leafs

Souboj prvního s druhým nabídne v rámci Severní divize utkání mezi Jets a Maple Leafs. Oba celky prožívají podobně dobrou sezónu, ale o tři body více mají přeci jen zatím hokejisté Toronta, kterým vyšel skvělým způsobem vstup do sezóny. Jejich náskok na zbytek divize se sice v posledních týdnech zmenšil, ale postup do play off už mají v podstatě jistý, protože náskok na páté místo mají přes deset bodů, což je v dvoubodovém systému poměrně hodně. Pokud Calgary či Vancouver nepředvedou nevídanou formu, tak právě dnešní dva soupeři se do nadstavby dostanou bez potíží. Bude se jednat o šestý vzájemný zápas sezóny, když každý tým zatím vyhrál dvakrát v základní hrací době a jednou bylo šťastnější Toronto, které zvítězilo v prodloužení.

03:00 Colorado Avalanche – St. Louis Blues

Zajímavý zápas se odehraje v Coloradu, ve kterém se představí po delší odmlce Bluesmani, kteří mají za sebou nelichotivou sérii zápasů, která je dostala do velmi zlé pozice. Pokud dnes svěřenci Craiga Berubeho padnou, tak se může v případě výhry Arizony stát, že si tyto dva celky prohodí čtvrtou a pátou pozici. Colorado je v klidných vodách tabulky a už mohou v podstatě pouze ladit formu na play off. Bluesmanům se v nedávné době vrátili zranění hráči, ale ani s nimi to týmu nejde podle jejich představ. Z posledních čtyř zápasů hokejisté St. Louis vždy odjížděli s pocitem poražených, což by jistě chtěli dnes změnit, ale soupeř je více než kvalitní. V březnu NHL válcovala dvojice domácích útočníků, konkrétně Mikko Rantanen a Gabriel Landeskog, kteří byli právě v předešlém měsíci nejproduktivnějšími hokejisty celé ligy, když posbírali dvacet pět, respektive dvacet čtyři bodů.

03:00 Edmonton Oilers – Calgary Flames

Edmonton, který s přibývajícími zápasy zlepšuje své výkony, přivítá na svém domácím ledě Calgary, které začíná na čtvrtou pozici bodově ztrácet. Aktuální manko na Montreal je šestibodové, ale právě Canadiens mají oproti Flames ještě čtyři zápasy k dobru, takže reálná ztráta je ještě větší. Calgary mají před sebou ještě devatenáct utkání základní části, ve kterých musí předvést daleko lepší výkony než doposud, aby mohli na nadstavbu v podobě play off pomýšlet. Svou roli jistě sehrávají Johnny Gaudreau a Sean Monahan, kterým se bodově v poslední době vůbec nedaří, což se odráží na výsledcích celého týmu. Olejáře tradičně táhne duo Connor McDavid – Leon Draisaitl.

04:00 Anaheim Ducks – Arizona Coyotes

V souboji Anaheimu s Arizonou zajímá nezaujaté diváky spíše hostující celek, který by se v případě vítězství mohl posunout do elitní čtyřky Západní divize na úkor Bluesmanů, které čeká v noci souboj proti silnému Coloradu. Dlouho to s Kojoty nevypadalo dobře, ale i díky špatným výsledkům Blues mají stále velmi reálnou naději na postup do play off. Anaheim je naopak na posledním místě se ztrátou deseti bodů na čtvrtou příčku a je krajně nepravděpodobné, že bychom Kačery v play off mohli vidět. Ofenzívu Arizony v březnu táhl se čtrnácti kanadských body Clayton Keller, který si zapsal bilanci 5+9.

04:00 Los Angeles Kings – San Jose Sharks

Souboj Los Angeles a San Jose vypadá na první pohled celkem nezajímavě, ale nenechme se zmást. Také tyto dva celky mají vinou špatné formy Blues ještě poměrně reálnou šanci na play off a právě tyto vzájemné zápasy určí, který z týmů bude mít větší naději. Momentálně mají oba celky čtyřiatřicet bodů, což je pouze o čtyři méně než čtvrté St. Louis. Kings mají navíc zápas k dobru. Oba týmy půjdou do zápasu v dobrém rozpoložení, jelikož své poslední zápasy se povedly oběma týmům vyhrát. Ve vzájemných zápasech jsou letos lepší Žraloci, kteří z ledu odjížděli třikrát ze čtyř pokusů jako vítězové. V březnu se do dobré formy dostal Evander Kane, jenž si připsal bilanci 8+8.

