PREVIEW: Zraněné hvězdy, nevyrovnaný brankář a končící kontrakty opor. Tučňáci mají co řešit

Rozpačitý začátek, změny v managementu, skvělá základní část a následný rychlý konec v playoff. Tak by se v kostce dala shrnout loňská sezóna pittsburghských Tučňáků. Parta kolem kapitána Crosbyho nepřežila úvodní kolo vyřazovací části potřetí za sebou. Jak na situaci zareagovalo nové vedení klubu a jaká je pozice pětinásobných šampiónů na startu letošního ročníku?

Po rozpačitém úvodu loňské zkrácené sezóny přišel nečekaný krok. Dosavadní GM Jim Rutherford oznámil, že v mužstvu končí, a na jeho místo byl jmenován bouřlivák Ron Hextall. Bývalý gólman spojil svou kariéru především s Letci z Philadelphie, odvěkým rivalem svého nastávajícího zaměstnavatele. Prezidentem hokejových operací se stal Brian Burke, zkušený matador, který z pozice generálního manažera dovedl v roce 2007 k titulu Kačery z Anaheimu.

Hextall ve zbytku sezóny žádnou aktivitou nepřekypoval. Nebylo ani třeba. Pittsburghská mašina se rozjela a šlapala jak dobře namazaný stroj. 37 výher, 16 porážek a 3 prohry v prodloužení znamenaly v konečném účtování našlapané Východní divize 77 bodů a první místo. Elitní útok Rust-Crosby-Guentzel nasázel soupeřům 69 branek a po slabším začátku se do formy dostal gólman Jarry.

Jenže ve vyřazovací části bylo všechno jinak. Ostrované z New Yorku poctivou defenzívou otupili útočnou sílu Penguins, a když se k tomu přidal nejistý a chybující brankář Jarry, skončila v Pittsburghu sezóna již po šesti zápasech.

Brankoviště

Jak dlouho bude Tristan Jarry vládnout brankovišti Tučňáků? Tak asi zněla nejčastější letní otázka ve městě oceli. Hokejová veřejnost spekulovala, kdo by mohl mladého gólmana ve žlutočerném dresu s bruslícím tučňákem nahradit. Všemu učinilo přítrž prohlášení GM Hextalla, který oznámil, že mužstvo bude v brance i nadále spoléhat na dvojici Jarry-DeSmith. Své zajisté udělal i omezený prostor pod platovým stropem.

Jarryho loňské statistiky ze základní části přitom nevypadají zle. 25 vítězných zápasů je čtvrtý nejlepší výkon mezi všemi gólmany. Na druhou stranu je znát vliv vysoké produktivity mužstva, neboť Pens byli se 193 nastřílenými brankami druzí za Coloradem. Procentuální úspěšnost Jarryho zákroků byla „jen“ 90,9%, což ho řadí až na 25. místo mezi brankáři, kteří odchytali alespoň 20 zápasů. Playoff mu hrubě nevyšlo. Šest zápasů s Ostrovany zakončil bilancí dvou výher, úspěšností zákroků necelých 89% a především se prezentoval několika kiksy.

Týmová dvojka Casey DeSmith byl tradičně připraven zaskočit a odvést spolehlivou práci. Ve 20 zápasech zaznamenal 11 vítězství s úspěšnosti zákroků 91,2%. Bohužel v průběhu vyřazovací série byl zraněný a trenér Sullivan ho nemohl využít k záskoku za nejistého Jarryho.

Defenzíva

V obraně proběhla jediná významná změna a tou byl letní odchod Cody Ceciho. Ten přišel do týmu před loňskou sezónou a vytvořil spolehlivou druhou obrannou dvojici s další novou akvizicí Mikem Mathesonem. Po sezóně se vydal na volný trh, kde podepsal víceletou smlouvu s edmontonskými Olejáři.

První obranný pár utvoří stabilní dvojice Letang - Dumoulin. Veterán Kris Letang vstupuje do posledního roku svého lukrativního kontraktu a vzhledem k jeho ne zcela přesvědčivým výkonům z posledních let bude zajímavé sledovat situaci ohledně jednání o nové smlouvě. Jako druhý obranný pár se jeví dvojice Matheson – Marino. Oba podepsali dlouholeté kontrakty za přiměřené peníze a očekává se, že stráví na ledě spousty minut.

Pátý bek s průměrným platem více než 4 milióny ročně v týmu je pětadvacetiletý Marcus Pettersson. Kdo ho doplní ve třetím obranném páru, není ještě zcela jasné. Velkou šanci má Mark Friedman, kterého získal Hextall z tzv. waiver listu, případně věčný náhradník Chad Ruhwedel.

Situace v útoku

Ofenzíva byla vždycky silnou stránkou pensylvánského klubu. Útočně laděný tým se ale bude muset minimálně v úvodu sezony obejít bez svých dvou elitních centrů. Kapitán Crosby se začátkem září podrobil operaci zápěstí a doba jeho rekonvalescence je odhadovaná na šest týdnů. Z pohledu sezónního rozpisu to vypadá na absenci v úvodních 4-6 utkáních.

To jeho ruský spoluhráč a druhý centr týmu Jevgenij Malkin bude mančaftu chybět déle. V červnu se podrobil operaci kolene a ohledně jeho návratu na led se vedení týmu vyjadřuje opatrně. Z posledních prohlášení vyplývá, že by měl být zapsán na listinu dlouhodobě zraněných (LTIR), což znamená vynechání minimálně deseti zápasů.

Kdo tyto dva borce nahradí? Naštěstí (nebo naneštěstí) to není poprvé, co musí Tučňáci řešit zdravotní problémy svých největších es. Na tuto situaci jsou zvyklí již od dob slavného Maria Lemieuxe, který se s různými zraněními potýkal po celou hráčskou kariéru.

Nejpravděpodobněji se do středu prvního útoku postaví Jeff Carter. Šestatřicetiletý veterán přišel do týmu před uzávěrkou přestupů z Los Angeles. Ve zbylých 14 zápasech základní části nastřílel devět branek a další čtyři přidal v neúspěšné šestizápasové sérii s Islanders. Urostlý centr s více než tisícovkou odehraných zápasů doposud nasázel 399 branek, a navíc mu to pořád solidně bruslí. Jestli mu budou na křídlech poletovat Bryan Rust s Jakem Guentzelem či Jason Zucker s Kasperi Kapanenem, ukážou až první zápasy.

Výš v týmové hierarchii zřejmě vystoupá i Teddy Blueger. Tvrdě pracující centr, se kterým trenér Sullivan původně počítal do čtvrtého útoku. V loňské sezóně utvořil spolu s Brandonem Tanevem a Zachem Astonem-Reesem jednu z nejlepších checking line v lize. Rychlonohého Taneva si v rozšiřovacím draftu vybral nováček ze Seattlu, což přinutilo Hextalla poohlédnout se po adekvátní náhradě. Na volném trhu si vyhlédl Brocka McGinna, se kterým podepsal čtyřletou smlouvu. Poctivý pracant s rychlýma nohama by měl do systému Mikea Sullivana bez problémů zapadnout.

Velkou neznámou zůstává pozice dočasného druhého centra. Zařazení Bluegera se jeví jako méně pravděpodobné. Toho si zřejmě kouč Sullivan ponechá ve třetím útoku s Aston-Reesem a McGinnem. Často je zmiňován i Evan Rodrigues. Není to sice čistokrevný centr, ale jako dočasná čtyřzápasová náhrada za Crosbyho to nezní úplně špatně.

Adeptů do čtvrtého útoku je víc. Pens podepsali zkušební kontrakt s Brianem Boylem, zkušeným obousměrným centrem, který může pomoci při hře v oslabení a na vhazování. Mínusem může být vysoký věk (36 let) a především fakt, že naposledy hrál NHL za Floridu v sezóně 2019-20. Dalším úlovkem z trhu volných hráčů je Danton Heinen. Bývalý hráč Bostonu či Anaheimu podepsal roční kontrakt a očekává se, že přispěje kvalitní hrou na obou koncích kluziště.

Potěšující je, že se často v souvislosti s prvním týmem zmiňuje i jméno českého útočníka Radima Zohorny. Ten loni do elitní soutěže nakoukl v osmi zápasech. A předvedl kvalitní výkony, které podpořil solidní produktivitou (2+2).

Výhled do nadcházející sezóny

Plusem pro tým je fakt, že z prvních deseti zápasů hraje osmkrát v domácí PPG Paints Aréně. Klíčové bude překonat propast mezi začátkem sezóny a návratem svých největších hvězd. Pokud ti správní hráči pozvednou svou hru na nejvyšší úroveň, mohl by tento přechod proběhnout plynule a bez vážných komplikací.

