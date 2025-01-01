Preview: Zaútočí Vegas opět na Stanley Cup?

30. září 21:00Adam Čuba
Vegas Golden Knights opět staví mužstvo, které myslí na ty nejvyšší příčky. Zvlášť po příchodu Mitchella Marnera je ve městě hazardu hlad po dalším úspěchu, a je pravdou, že s takovým týmem by bylo cokoli jiného, než boj o nejcennější trofej, zklamáním. Naváže parta okolo kapitána Marka Stona na triumf z roku 2023 a zvedne nad hlavu další Stanley Cup?
V brankovišti je jasno, jedničku doplní talentovaný Švýcar
V brankovišti sázejí Rytíři na to, co už je prověřené. Adin Hill už s Vegas jeden Stanley Cup vyhrál v roce 2023, a i letos bude jasnou jedničkou týmu. Doplní jej Akira Schmid, pětadvacetiletý Švýcar se pro NHL oťukával v New Jersey, poslední rok strávil především na farmě Golden Knights.
Obrana si poradí i bez absentující hvězdy
V defenzivní linii by měli hrát prim Shea Theodore s Noahem Hanifinem. Oba jsou schopni udělat za sezonu okolo padesáti kanadských bodů, oba se mimochodem představili na únorovém 4 – Nations Faceoff. I to mimochodem dokresluje fakt, že oba patří mezi opravdu elitní kanadské, respektive v případě Hanifina americké, zadáky. Na podobné úrovni je schopen hrát i Alex Pietrangelo, který ovšem bojuje se zdravotními problémy, které jej dokonce donutily přerušit kariéru, Vegas s ním tak počítat nemohou
Centimetry a kila dodá Brayden McNabb (193 centimetrů), v základu by měl hrát i pravák Zach Whitecloud.
I bez výše zmíněného Pietrangela působí obrana někdejších šampionů velice dobře a odpovídá sestavě aspirantů na finále NHL.
Do útoku ulovilo Vegas největší volnou rybu
Byla to asi největší událost léta pro celou NHL, natož pak pro samotné Vegas. Rytířům se podařilo zlákat největší hvězdu mezi volnými hráči Mitchella Marnera z Toronta. Hned po trejdu Marner podškrábl kontrakt na osm let a 12 milionu dolarů ročně.
Podpisem takové megastar dostává útok Knights zase úplně nový rozměr. A trenéři teď řeší příjemné starosti, musí totiž rozklíčovat, ke komu do lajny loňského stobodového hráče zařadí. Nabízí se samozřejmě spolupráce s centrem Jackem Eichelem. S tou počítá i trenér Bruce Cassidy, který potvrdil, že si v přípravě hvězdná dvojice zahraje spolu, nicméně na stole budou i jiné varianty, které si trenérský tým otestuje.
Pokud bychom připustili, že Marner skutečně zahájí sezonu s Eichelem, nabízí se, že je na levém křídle doplní buď Pavel Dorofeyev nebo Ivan Barbašev. První zmíněný si loni stanovil osobní rekord s 35 góly, čímž mimochodem více než zdvojnásobil svůj doposud nejlepší výkon z ročníku 2023/24. I Barbašev zvládne ke dvaceti až třiceti brankám za sezonu, v loňském roce se blýskl bilancí 23+28.
Na post druhého centra se počítá s Tomášem Hertlem, který si ve Vegas vydobyl pozici jednoho z lídrů. Když mu drží zdraví, je Hertl schopen hrát na první přesilovce (kde má většinou své místo před bránou), a dát klidně přes třicet gólů. Stejně jako loni, kdy byl druhým nejlepším střelcem mužstva s dvaatřiceti zářezy.
Zkušenosti a vůdcovství týmu dodá veterán Mark Stone, který je i po patnácti letech v NHL stále platným borcem. Jeho přínosu si cení i kanadská reprezentace, která Stonea povolala na 4 – Nations a možná přijde i pozvánka na ZOH v Miláně.
Pokud se zadaří, mohl by k NHL přičichnout vytáhlý český centr Matyáš Šapovaliv, který z farmy vyhlíží debut v NHL. Po produktivních letech v juniorce má za sebou rodák z Kladna první rok v profi hokeji, když v AHL zvládl jedenáct branek a nyní vyhlíží další krok ve své kariéře.
Podobně je na tom i o dva roky mladší Trevor Connelly. Šance amerického snipera na premiéru v NHL by byly dozajista vyšší, pokud by jej na letním mládežnickém reprezentačním turnaji nezbrzdilo zranění nohy, které Connellymu zabránilo představit se na rookie kempu Vegas. Nicméně v sezoně by se prostor ještě mohl otevřít.
Očekávání:
Tady není moc co vymýšlet... Vegas má mužstvo, se kterým se zkrátka musí počítat v boji o Stanley Cup. Cokoli jiného než „deep run” jarním play off by bylo pro tým okolo Marka Stona jednoznačně zklamáním.
