PREVIEW: Zastaví spanilou jízdu hokejistů Montrealu favorizované Vegas?

Na poměry NHL nevídaných 17 měsíců se celky Vegas a Montrealu v soutěžním zápase nepotkaly, nyní je však čeká veledůležitá série o postup do finále play-off. Začínat se bude ve městě hazardu, které moc dobře ví, jaké to je hrát rozhodující sérii Stanley Cupu. Ve finále totiž byli Rytíři relativně nedávno, konkrétně před třemi lety. Montreal takový pocit naposledy zažil v roce 1993.

Pouť obou týmů letošním play-off byla všelijaká. Montreal se pohyboval na hraně vyřazení už v prvním kole, když s Torontem prohrával 1:3 na zápasy. Poté ale Canadiens vyhráli 7 zápasů v řadě, což jim zajistilo nejsnadnější možný postup do semifinále přes Winnipeg.

Vegas zvládlo přetěžkou sérii s Minnesotou, kterou nakonec zdolalo až v sedmém zápase díky hattricku Mattiase Janmarka. O kolo dál narazilo na silné Colorado, se kterým sice prohrávalo 0:2 na zápasy, ale čtyřmi výhrami v řadě sérii otočilo.

Vegas Golden Knights – v 1. kole postup 4:3 nad Minnesotou, ve 2. kole postup 4:2 nad Coloradem, nejproduktivnější hráč: William Karlsson 4+7

Zlatí rytíři prožili skvělou základní část. Sluší se říct, že v procentuální úspěšnosti byli ještě lepší, než při svém úvodním ročníku v NHL v sezoně 2017/2018. Nasbírali stejný počet bodů jako Colorado, které základní část i vyhrálo. Tyto celky si to pak rozdaly ve druhém kole a úspěšnější bylo právě Vegas.

Svěřenci trenéra Petera DeBoera se mohou opřít o perfektní výkony Marc-André Fleuryho. Brankářská šestatřicetiletá legenda se letos napevno usadila mezi třemi tyčemi na úkor Robina Lehnera. Fleury odchytal dvanáct zápasů s 92,3% úspěšností zákroků. Postaral se o všech osm výher svého týmu.

Vegas celý rok odvádí především v defenzívě výbornou práci. Tento fakt se potvrzuje i v play-off, snad s výjimkou úvodního utkání s Coloradem, ve kterém Rytíři inkasovali sedmkrát. Jednoznačným pilířem zadních řad Golden Knights je Alex Pietrangelo, jenž v průměru tráví na ledě 24 minut za zápas. Shea Theodore a Alec Martinez jsou na tom podobně.

Vyřazovací část sedla Williamu Karlssonovi. Šikovný útočník nasbíral už 11 kanadských bodů, díky kterým je nejproduktivnějším hráčem týmu. Následně najdeme hned tři osmibodové forvardy, mezi které se dostal i obránce Pietrangelo. Nejlepším střelcem týmu je šestigólový Jonathan Marchessault.

Motivaci navíc bude mít útočník Max Pacioretty. Jeden z nejzkušenějších hráčů Vegas totiž strávil v dresu Canadiens hned deset sezon. V posledních třech letech svého působení v Kanadě byl dokonce kapitánem. „Minulost s Montrealem spojenou mám, ale příliš si to nepřipouštím,“ řekl.

Následně k sérii dodal: „V play-off je jedno, proti komu zrovna hrajete. Máme za sebou dvě emotivní série, ale pokaždé jsme je zvládli. Našim cílem je finále, a proto se na tuto sérii musíme co nejvíce nachystat.“

Montreal Canadiens – v 1. kole postup 4:3 nad Torontem, ve 2. kole postup 4:0 nad Winnipegem, nejproduktivnější hráč: Tyler Toffoli 4+6

Možná ani sami fanoušci Canadiens nečekali, že jejich tým dojde v play-off tak daleko. V základní části se totiž lépe umístily hned tři kanadské týmy - Toronto, Edmonton a Winnipeg. Javorové listy i Tryskáče ale svěřenci kouče Ducharmea dokázali vyřadit a navíc momentálně drží sérii sedmi výher v řadě.

Jeden z nejtradičnějších týmů v NHL předvádí takticky velmi vyspělé výkony. Ty jsou podpořeny hlavně parádně chytajícím Careym Pricem, jenž se stal hlavní postavou obou předchozích sérií. S úspěšností 93,5 % je dokonce nejlépe chytajícím gólmanem celého play-off.

Otázkou zůstává, jestli se Montrealu pro první dva zápasy na ledě Vegas dají dohromady hráči, kteří byli napsáni na marodce. Útočník Jake Evans nehrál od doby, kdy byl ostře faulován Markem Scheifelem v prvním utkání série s Winnipegem. Otazník visí i nad startem obránců Jona Merrilla či Jeffa Petryho. Zvlášť druhý jmenovaný zadák je pro tým stěžejní tváří.

Petry zatím stačil odehrát 10 zápasů, ve kterých měl třetí nejvyšší ice time z celého týmu. Více vytěžovaní byli už pouze jen Ben Chiarot a kapitán Shea Weber.

Kanadské bodování týmu patří Tyleru Toffolimu, jenž v dresu Montrealu naplno ukazuje svůj potenciál. Bodově se daří i Nicku Suzukimu. Velkou zbraní Habs je čtvrtá formace, která povětšinou hraje ve složení Corey Perry - Eric Staal - Joel Armia. Tito tři se už postarali o několik důležitých branek v play-off.

Kouč Dominique Ducharme tak zažije velkou sérii už při své první sezoně na lavičce Montrealu. Tento slavný tým by velmi rád dotáhl po dlouhých 28 letech do finále. „Čeká nás těžká série proti velkému týmu. My jsme s ním sice letos ještě nehráli, avšak určitě se připravíme tak, abychom sérii zvládli lépe my,“ burcuje.

ČESKÁ A SLOVENSKÁ STOPA

Vegas: Tomáš Nosek (Ú)

Montreal: Tomáš Tatar (Ú)

TIP REDAKTORA

Vegas Golden Knights - Montreal Canadiens 4:1

Montreal zatím v play-off předvádí skvělé a zároveň kompaktní výkony. Drží jej hlavně brankář Carey Price. Síla kádru Rytířů je však obrovská a ti v této sérii budou jasným favoritem. Tuto pozici naplní a už v pátém zápase se probojují do finále. Nicméně duely to budou velmi vyrovnané.

