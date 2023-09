Preview: Za dvě sezony v NHL je ze Seattlu adept na play-off

Teprve v roce 2021 se Krakeni začali účastnit NHL. Úvodní „oťukávací“ sezona sice příliš nevyšla a Seattle skončil v Pacifické divizi s propastným rozdílem na poslední příčce, minulý ročník to však byla naprosto jiná pohádka.

Kraken ukázal, že musí být v NHL brán vážně. V základní skupině totiž dosáhl přesně na stobodovou hranici, díky níž si zajistil účast ve vyzařovacích bojích. Hned v osmifinále narazil na úřadujícího držitele Stanleyova poháru Colorado. Sedmizápasovou bitvu rozhodl až závěrečný duel, v němž postup Seattlu vystřelil dvěma góly Bjorkstrand.

Naprosto stejný scénář se zopakoval i ve čtvrtfinále. Proti Dallasu sice dokázali Krakeni srovnat sérii, sedmý zápas tentokrát ale rozhodl v jejich neprospěch. Opět byl jediným střelcem týmu Brojkstrand, porážku 1:2 v utkání a 3:4 v sérii však nedokázal změnit.

Po dvou sezonách končí některé stálice

Obránce Carson Soucy společně s útočníky Ryanem Donatem a Morganem Geekiem končí po dvou letech strávených v dresu Krakenů. Soucy míří do Vancouveru, Donato do Chicaga a Geekie zase do ostře sledovaného Bostonu. Všichni tři hráli od začátku působení týmu v soutěži.

Stěhuje se také gólman Martin Jones, jenž se po roce vydává do kanadského Toronta. Za Seattle nastoupil celkem do padesáti utkání, ve svém jediném duelu v play-off dokonce vychytal nulu. Končí i nizozemský forvard Daniel Sprong, jenž podepsal smlouvu na jeden rok v Detroitu.

Přichází zkušení hráči, ale i mladíci

Českou stopu zapisuje v Seattlu jediný hráč, a tím je osmnáctiletý Eduard Šalé. Bývalý útočník Komety Brno byl do týmu draftován jako dvacítka. Mezi nové mladíky můžeme zařadit i Kailera Yamamota, jenž přestoupil z Edmontonu.

Mezi posilami najdeme ale i dva velmi zkušené třicátníky. Po deseti sezonách v Pittsburghu poprvé v kariéře mění svůj dres Brian Dumoulin, jehož cílem je posílit defenzivní řady. Do útoku zase nastoupí osmatřicetiletý Francouz Pierre-Édouard Bellemare. Za posledních šest let postupně vystřídal Las Vegas, Colorado a Tampu Bay, sám však nikdy nevyhrál Stanleyův pohár.

Útok na play-off

Krakeni již nejsou bráni jako pouhý nováček, jehož cílem bude sbírat zkušenosti, ale naopak. Ukázali už v minulé sezoně, že mají na to postoupit do play-off. Pouhou účastí ve vyřazovacích bojích to však končit nemusí, Seattle by mohl být černým koněm a postupovat stále výš.

