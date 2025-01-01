Preview: Vladař možnou novou jedničkou Flyers! Jak si povede duo Zegras – Mičkov?

21. září 20:58Jakub Ťoupek
Nový kouč Rick Tocchet. Potenciální nová jednička do brankoviště Dan Vladař. Nový tahoun ofenzivy a přesilovek Trevor Zegras. Bek Cam York v nové roli daleko výraznějšího lídra, dle očekávání rovněž v početních výhodách. A Matvej Mičkov poprvé v postavení někoho, od koho se jednoznačně čeká minimálně 30 tref. To jsou očekávání Flyers před novou sezónu.
Ještě když za Philadelphii válel Jakub Voráček, střídali Flyers pravidelně sezony, v nichž postupovali do play off, s těmi neúspěšnými. Jenže teď Philadelphia do vyřazovací části neprošla pětkrát v řadě. A na novém trenérovi Ricku Tocchetovi bude, aby s tím něco provedl. Klíčová bude také Tocchettova schopnost vylepšit výkony speciálních formací, zejména v přesilovkách, kde měli Flyers s využitím 15,0 procenta třetí nejhorší bilanci v lize.
K tomu by mohlo pomoci nové útočné duo, které se v týmu formuje. Nově příchozí Trevor Zegras by měl mít možnost hrát prvního centra, k němu se pak připojí ruský super talent Matvej Mičkov a máte hned mnohem větší potenciál, jak při hře 5 na 5, tak hlavně v početních výhodách. K obratu by měl kromě posily z Anaheimu přispět i český asistent Jaroslav Svejkovský, který dostal právě nácvik přesilovek na starosti.
Bude Vladař jedničkou?
Carter Hart opustil tým v lednu 2024, aby se postavil před soud za sexuální napadení, a náhradní dvojice Sam Ersson a Ivan Fedotov přinesla klubu dosud nejhorší výsledky. Není přehnané označit týmový průměr 87 % za nejhorší nejen ve 21. století, ale všech dob. Především tahle čísla měla velkou zásluhu na hrozných defenzivních výsledcích Flyers.
Ersson se během svých prvních dvou kompletních sezón potýkal s problémy, ale nikdy neměl být stálým prvním brankářem. Hartův odchod zanechal Philadelphii v tísnivé situaci a střídání nedostatečných náhradníků vedlo k přetížení Erssona. Z pozice dvojky měl švédský brankář úctyhodná čísla, pro převzetí roli jedničky ale šel rapidně dolů.
Briere věří, že ta vyrovnanost v něm stále někde je, a tak se zbavil neúspěšného experimentu s Fedotovem a podepsal smlouvu s českým reprezentantem Danem Vladařem. Vladařovy kariérní statistiky ze 105 zápasů možná nevyvolávají velkou důvěru, ale je to zkušený brankář, který má ve svých 28 letech ještě prostor pro zlepšení. Vysoký Čech také nabízí jiné možnosti než Ersson, který je sice pozičně dobrý, ale fyzicky nepůsobivý.
Vladař bude mít i českou inspiraci. Nejlepším brankářem Flyers posledního čtvrtstoletí byl bez jakýchkoli pochybností předčasně zesnulý Roman Čechmánek. Rodák z Prahy také může poprvé ve své kariéře zastávat roli jedničky. Má tak velkou motivaci v týmu z Pensylvánie uspět.
York osvobozen z Tortorellova vězení
Právě čtyřiadvacetiletý americký obránce hraje v plánech Flyers zásadní roli. Od klubu dostal novou pětiletou smlouvu na 25,75 milionu dolarů. V minulé sezoně zahrál solidně, ale taky nijak zázračně. Získal 17 bodů, měl 126 zablokovaných střel a 60 bodyčeků. K tomu průměrný čas na ledě téměř 21 minut.
Důležitou součásti sezóny Flyers byl také incident mezi Yorkem a bývalým trenérem Tortorellou. Vyhrocená, nefyzická konfrontace mezi obráncem Philadelphie a tehdejším trenérem vy eskalovala v březnu 2025, poté, co byl York v zápase proti Torontu posazen na lavičku. Tato událost přispěla k Tortorellovu následnému propuštění z Flyers. York později převzal odpovědnost za své činy během incidentu a prohlásil, že je připraven jít dál.
Žádný hráč netěžil z Tortorelly během jeho tří sezón více než lídr obrany Sanheim. Jeho elitní rychlost sbírání ztracených puků a pohodlí na obou stranách kluziště mu vynesly deváté místo v počtu minut proti konkurenci ze všech hráčů v minulé sezóně. Sanheim nemá ofenzivní schopnosti moderního obránce číslo 1, ale jeho všestrannost, bruslení a práce s hokejkou mu zajistily místo v sestavě na 4 Nations.
Vzhledem k tomu, že Finn Rasmus Ristolainen, který se vyznačuje schopností odklízet puky, je na začátku sezóny opět mimo hru kvůli dalšímu zranění, Nick Seeler a Jamie Drysdale by měli očekávat více práce než obvykle ve druhé obranné dvojici. Otevřená je ale pozice šestého beka, kam se cpou například Denis Gilbert, Noah Juulsen nebo Jegor Zamula.
Zegras a Mičkov
Flyers, kteří postrádají údernost, se od roku 2020 neumístili v první desítce v bodování a od roku 2021 se drží na posledních třech místech v efektivitě přesilovek. Řešení obou těchto problémů začíná u Mičkova, který při svém debutu splnil očekávání a zaznamenal 27 gólů a 63 bodů. Ruský super talent, který nasbíral 27 bodů v prvních 27 zápasech, a poté zakončil sezónu silným výkonem s dalšími 27 body v 25 zápasech po přestávce 4 Nations bude ústřední postavou útoku Flyers.
Měl by dostat nového centra. Philadelphia chce Zegrase vyzkoušet na pozici centra, kde v zaznamenal několik 60bodových sezón, ale americký šikula má dvě zásadní slabiny. Nezvládá vhazování a nevrací se bránit. Volba mezi elektrizujícími schopnostmi Zegrase a spolehlivostí Couturiera v obou směrech v top formaci bude pro Toccheta brzkým oříškem.
Tyson Foerster, nadějný útočník, který se na mistrovství světa potkal s MacKinnonem a Crosbym, by se po své druhé sezóně, ve které nastřílel 25 gólů, mohl dostat do první šestky. Tam doplní dvojici Konecny – Tippett. Právě Owen Tippett se snaží vzpamatovat ze své nejhorší sezóny ve Flyers.
Travis Konecny byl jednoznačně nejlepším útočníkem Flyers a svoji skvělou sezónu využil ke kariérnímu maximu. Po šesti letech se mu povedlo odehrát všechny zápasy základní části se ziskem 76 bodů. Svoji skvělou formu prodal i na MS, kde si v 8 utkáních připsal 13 bodů.
Do spodní šestky počítá Tocchet s dvojicí centrů Noah Cates a Christian Dvorak. Ty doplní Bobby Brink a Garnet Hathaway, kteří mají s nejlepší hokejovou ligou zkušenosti. K nim by se do sestavy měli probojovat také nováčci. Jett Luchanko nebo Alex Bump by si měli připsat první starty v hlavním týmu a postupně si vybudovávat jméno.
Očekávání redaktora
Flyers mají před sebou pěknou budoucnost, především díky angažování Toccheta a příslibu Mičkova. Pokud se stabilizuje brankoviště, tak by mohl Letci útočit na místa zaručující play-off. Avšak jim opět bude pár bodů chybět. Ani letos se tak mezi prvních 8 Východní konference tým z Pensylvánie nepodívá.
Preview ostatních týmů:
- Anaheim Ducks
- Boston Bruins
- Buffalo Sabres
- Calgary Flames
- Carolina Hurricanes
- Colorado Avalanche
- Columbus Blue Jackets
- Dallas Stars
- Detroit Red Wings
- Edmonton Oilers
- Florida Panthers
- Chicago Blackhawks
- Los Angeles Kings
- Minnesota Wild
- Montreal Canadiens
- Nashville Predators
- New Jersey Devils
- New York Islanders
- New York Rangers
- Ottawa Senators
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.