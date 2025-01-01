Preview: Utah jde do sezóny s novou identitou a českými gólmany. Postoupí do play-off?

28. září 18:40Vladimír Vykoukal
V Utahu se přes léto událo hned několik zajímavých změn. Tým představil novou identitu a do nové sezóny vstupuje jako Utah Mammoth. Generální manažer Bill Armstrong navíc do kádru přivedl zvučné posily. Bude to Mamutům stačit k postupu do vyřazovacích bojů?
Utah už v minulý rok ve své první sezóně po přesunu z Arizony předváděl velmi zajímavé výkony. Na play-off to sice nestačilo, mladé jádro ale udělalo další krok dopředu a jasně ukázalo, že doby trápení ještě z éry Arizony už jsou pryč. Během léta navíc do Utahu přišli dva úřadující šampióni z Floridy – brankář Vítek Vaněček a obránce Nate Schmidt. Ze Seattlu pak Mamuty posílil zkušený útočník Brandon Tanev.
Ty největší změny se ale odehrály v rámci trejdu s Bufallem. Utah získal mladého útočníka JJ Peterku, který by se do budoucna měl stát jednou z hlavních tváří organizace. S klubem podepsal pětiletý kontrakt, díky němuž si ročně přijde na 7,7 milionu dolarů. Do Bufalla naopak zamířili obránce Michael Kesselring a útočník Josh Doan. Kromě nich tým opustili i forvardi Nick Bjugstad a Matias Macceli. Zejména v případě hráčů odcházejích do Bufalla se pro Utah jedná o citelné ztráty, celkově to ale vypadá, že Mamuti budou silnější než vloni.
Sázka na české duo
Brankoviště Utahu bude plně v české režii. Jedničkou bude znovu Karel Vejmelka, který si už po čtyřech sezónach v dresu Arizony a následně i Utahu vybudoval v organizici stabilní pozici. Záda mu nově bude krýt krajan Vítek Vaněček, jenž k Mamutům zamířil poté, co se z pozice dvojky podílel na zisku Stanley Cupu s Floridou. Do Utahu přišel s vidinou většího herního vytížení, a dá se očekávat, že více prostoru opravdu dostane.
Původně měl o místo mezi třemi tyčemi bojovat i zkušený Connor Ingram, ten ale po návratu z asistenčního programu v organizaci pokračovat nebude. Generální manažer Bill Armstrong oznámil, že ho klub umístil na listinu volných hráčů. Do budoucna by teoreticky mohl dostat šanci i další Čech, mladý Michael Hrabal, kterého Utah (tehdy ještě Arizona) draftoval v roce 2023. Příští ročník ale odchytá na University of Massachusetts.
Návrat zraněných obránců
V minulé sezóně nepatřila obrana k silným strankám Utahu. Vloni v létě se totiž její složení výrazně obměnilo a během základní části se navíc zranili hned dva klíčoví beci. To by se letos mělo změnit. Obráncem číslo jedna bude znovu Michail Sergačov, který už několikrát ukázal, že dokáže být i velmi produktivní – v minulé sezóně nasbíral 53 kanadských bodů! Po jeho boku by v prvním obranném páru měl nastupovat defenzivní specialista John Marino, jeden ze zmíněných beků, který se vrací z marodky.
V druhé dvojici bude nastupovat další navrátilec z marodky Sean Durzi. I ten už prokázal, že kromě obranných úkolů velmi dobře dokáže podpořit i útok. Měl by dostat šanci i v jedné z přesilovkových formací. Vedle něj by měl působit další důrazný obránce Olli Määttä.
Třetí obranný pár bude složen ze dvou veteránů. Důležitou roli by měl plnit Nate Schmidt, další hráč, který loni s Floridou získal Stanley Cup. A po jeho boku bude Ian Cole, už šestatřicetiletý bek, jenž má zkušeností na rozdávaní. Pokud se tedy obraně Utahu budou vyhýbat zranění, tak by měla být pevnější než v minulé sezoně.
Mladé pušky v útoku
Ofenzivu by měla táhnout elitní lajna ve složení Clayton Keller – Logan Cooley – Dylan Guenther. Ta už v minulém ročníku patřila mezi to nejlepší a nejzábavnější, co NHL mohlo nabídnout, a vzhledem k věku jejích členů se dá očekavát, že její výkonnost půjde ještě nahoru. Kapitán Keller je asi největší osobností celého týmu, v minulé sezóně byl s 90 kanadskými body také tím nejproduktivnějším. Loňský ročník se skvěle povedl i Dylanu Guentherovi, který ukázal svůj střelecký potenciál, když nastřílel 27 gólů. A mezi nimi na centru šikovný Logan Cooley, trojka draftu roku 2022. Tuhle formaci se určitě vyplatí sledovat.
I druhá lajna vypadá zajímavě, i když kvalit té první nedosahuje. Na centru ji bude vést Barrett Hayton, který si v minulé sezóně připsal 46 kanadských bodů. K postupu do play-off od něj ale Utah potřebuje větší produktivitu. Na křídle bude mít Nicka Schmaltze, jenž bude chtít zopakovat poslední ročník, kdy si se 63 body vytvořil své osobní maximum. A velká očekávání jsou kladena na JJ Peterku, novou posilu z Buffala. Ten by tuto dvojici měl doplnit na pravém křídle.
Na centru třetí lajny by měl působit Jack McBain, který je považován za jednoho z nejpodceňovanějších hráčů NHL. Vytáhlý forvard sice nevyniká produktivitou, výborně si ale plní své defenzivní úkoly. Na křídlech bude mít k dispozici dva zkušené forvardy – Alexandera Kerfoota a Lawsona Crousea.
Místa v čtvrté formaci obsadí další zkušení hráči, nejznámějším z nich je tvrďák Brandon Tanev. Utah ale má v záloze i několik hodně zajímavých talentů. Nejblíž do NHL pravděpodobně má Daniil But, hodně zajímavě ale vypadají i Caleb Desnoyers nebo Tij Iginla, syn legendy Jaroma Iginly. Uvidíme, jestli někdo z nich dostane šanci v prvním týmu.
Očekávání redaktora
Utah má velmi zajímavý tým plný mladého talentu. Jeho reálnou ambicí musí být postup do play-off. Vzhledem k síle ostatních týmů v Centrální divizi to ovšem bude mít velmi těžké. Pokud se ale Mamutům vyhnou zranění a mladší hráči udělají další krok dopředu, tak by se do vyřazovacích bojů určitě mohli dostat. Je ale jasné, že s přibývajícími lety bude mladý tým Utahu ještě nebezpečnější.
