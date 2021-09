PREVIEW: U Wild končí Parise a Suter, úspěch stojí na Kaprizovovi. Zatím trucuje

Pokud jste si Minnesotu v posledních šesti letech představovali jako létající balon, který touží vystoupat alespoň za hranici prvního kola play off, jistě se ve vaší vizi promítala dvě přebytečná závaží. Zach Parise a Ryan Suter sice během devíti ročníků u Wild odvedli cenné služby, ale tým potřeboval nový impulz. Rozlučka s ikonickým duem byla na místě. Dvě vyplacení ze smlouvy mají celku ze St. Paul otevřít obzory. Určitě to ale nepůjde bez Kirilla Kaprizova, který stále odmítá podpis nového kontraktu.

„Nemám slov a je těžké mou situaci pochopit,“ řekl Parise po konci v Minnesotě plátku StarTribune. „Od každé sezony máte jistá očekávání. Jakmile se vám nevyplní a stává se přesný opak, cítíte velké osobní zklamání. Doufal jsem v něco úplně jiného.“

Stříbrný olympijský medailista byl o to smutnější, že se o úspěch pokoušel v rodném státě. Musí ovšem o dům dál a už v příští sezoně zkusí pomoci Islanders.

Jestli si ovšem někdo myslel, že Wild se na uzavírání dlouhodobých dohod po dvojitém vystřízlivění vykašlou, pořádně se mýlil. Manažer Bill Guerin neváhal uzavřít spolupráci na dalších osm let s Joelem Erikssonem Ekem.

To ale neznamená, že by smlouva postrádala logickou koncepci. Mladý Švéd může dalších pět let vzkvétat a průměrná gáže 5,25 milionu dolarů nepatří do kategorie závratných. Zeleno-bílé ekipě by se mohla tuze vyplatit. Ve zkrácené základní části dosáhl 20. hráč draftu 2015 na kariérní maximum v podobě 30 bodů (19+11), i když průměrně odehrál jen něco málo přes 17 minut.

Navíc perfektně brání a je nepostradatelným dílkem hry v oslabení. Naposledy se jen o chlup nevecpal mezi trojici finalistů v boji o Selke Trophy pro nejdefenzivnějšího útočníka NHL. Že ji jednou rodák z Karlstadu vyhraje, o tom v Minnesotě nikdo nepochybuje. První letní tah tak dával smysl.

Další dlouhodobá řešení nepřichází

Ostatními podpisy už Guerin nic neriskuje. Dalo by se sice namítnout, že zhruba devět milionů dolarů by měl na výplatní pásce vídat Kirill Kaprizov, ale ten žádá kratší kontrakt na pět sezon. Vzhledem k tomu, že také jemu je teprve 24 let, se za tu dobu nedá očekávat významnější ztráta jeho hodnoty.

Finanční zátěž po odchodu Pariseho se Suterem navíc není taková, i když generální manažer okamžitě upozorňoval, že svůj tah nevykonal kvůli nafukování platu Kaprizova nebo Kevina Fialy.

„Nemůžeme si dovolit jen tak rozhazovat penězi a podepisovat kohokoliv chceme. Musíme si uchovat některé důležité hráče, kteří tu působili už vloni, stejně jako najít zajímavá řešení na trhu s volnými hokejisty,“ představil padesátiletý velitel svou vizi před novinářem Michaelem Russem.

Jenže ruský ostrostřelec měl jiné záměry. Jak včera přiznalo vedení Wild, obě strany nyní marně hledají smír. Sága už trvá skutečně dlouho. Smlouva pro největší hvězdu týmu zůstává v troubě a než se upeče do požadované podoby, může mít trenér Dean Evanson polovinu tréninkového kempu za sebou. Připravovat svůj celek na novou sezonu a nevědět, zda se posléze dostaví i základní stavební kámen sestavy, bude zatraceně omezující.

Mimo Erikssona Eka obdržel od managementu Wild nejdelší dohodu obránce Dmitrij Kulikov. Zkušený Rus si v minulém ročníku zahrál za New Jersey i v Edmontonu. Na severu Spojených států bude mít své jisté jen na dva roky.

A zbytek mužů, kteří by v Minnesotě měli patřit k hlavnímu týmu a získali nové gáže? Vedení vyslalo jasný vzkaz: ukažte se v jedné sezoně, nebo táhněte!

Zábava? Jedině když zůstane Kirill the Thrill

Smlouvu na rok uzavřely obranné akvizice Alex Goligoski, Jon Merrill a Jordie Benn. Dále si Wild plácli s dosavadními útočníky Nickem Bjugstadem a Kevinem Fialou. Poslední jmenovaný málem dospěl k arbitráži, protože volal po částce 6,25 milionu. Minnesota nabízela miliony čtyři, takže se obě strany potkaly uprostřed. Vloni se Švýcar s českými kořeny dočkal 40 bodů (20+20).

Největší posilou je právě Goligoski, který uplynulých pět sezon strávil v Arizoně. Kromě defenzivy zvládá i přesné přihrávky, o čemž svědčí 19 loňských asistencí. Měl by zalepit díru nejen za Suterem, ale také za Carsonem Soucym, kterého v rámci rozšiřovacího draftu uloupil Seattle. Goligoski patrně zapadne do prvního obranného páru vedle Jareda Spurgeona.

„Jsem z toho opravdu nadšený,“ vyslal kapitán Wild vzkaz svému novému spoluhráči skrze oficiální klubové stránky. „Náš tým tvoří ostřílení veteráni a také mladé pušky, takže mě zajímá, co na ledě dokážeme. Během tréninkového kempu prožijeme hodně zábavy a určitě se společně poznáme.“

Onu zábavu však všem ostatním narušuje Kirill Kaprizov. Jeho finální rozhodnutí předznamená osud Minnesoty v příštím ročníku. Může se stát otloukánkem, stejně jako hladovým mužstvem v čele s hvězdou na úrovni světových útočníků.

