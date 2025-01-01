Preview: Tým okolo Bedarda bude znovu na chvostu, cílem je McKenna

12. září 19:59Jakub Ťoupek
Chicagská dynastie je definitivně minulostí, na řadě je nová. Blackhawks mají ve své organizaci obrovské množství talentů a draftují další. To je nemine ani po další sezóně, která má jediný cíl. Získat opět první volbu v draftu a přibrat další generační talent. Gavin McKenna je bratrancem ústřední postavy týmu z Windy City Connora Bedarda a právě tyhle dva chce Kyle Davidson spojit dohromady.
Organizace, která dominovala první polovině minulého desetiletí je v obrovské přestavbě. Odchody hráčů a sbírání picků byly u Chicaga na denním pořádku, nyní už se začíná trochu přiostřovat. Connor Bedard vstupuje do svého posledního roku nováčkovského kontraktu, a právě od jeho výše se bude orientovat směr celé organizace.
V Chicagu nenajdete hráče s platem nad 6 milionu dolarů ročně, jedinou výjimkou je držení smlouvu pro Sheu Webera, jenž jde do posledního roku. Prvním hráčem s jistotou alespoň zmiňovaných 6 milionů bude od příštího roku Frank Nazar, který je za Bedardem druhým největším ofenzivním esem. Ten nad ničím nepřemýšlel a rovnou podepsal kontrakt na 7 let s platem 6,59 milionu.
Který z dalších mladíků může promluvit do bojů v NHL?
Plnohodnotné místo v sestavě čeká na Arťoma Levšunova, který už si připsal úvodních 18 stratů mezi elitou. Běloruský zadák ale vyhlíží místo prvního obránce s držením hole napravo a nejspíš jej také dostane. Vytáhnout z dvojky draftu maximum bude mít na starosti především nový kouč Jeff Blashill, který se netají vysokými ambicemi s mladým kádrem Chicaga.
Bude Knight držet Blackawks stejně jako Mrázek?
Z organizace Hawks po celou dobu Mrázkova působení bylo hlásáno, že právě český brankář je nejužitečnější hráč týmu. Na jaře se ale strhla vlna brankářských výměn, která znamenala i odchod českého reprezentanta. Na jeho místo přišel Spencer Knight, který má velký potenciál. Také aby ne, když je jedním z nejvýše draftovaných brankářů posledních let. Knighta ale trápili i osobní problémy a část své, prozatím krátké, kariéry strávil v asistenčním programu.
Právě Knight by měl zastávat roli jedničky, hlasitě si ale o toto místo říkal i Arvid Soderblom, který podepsal s cap-hitem 2,75 milionu na dvě sezóny. Pro Blackhawks to může být jakási forma vyčkávání na Drewa Commessa, nebo Adama Gajana, kteří se pomalu prodírají systémem a budou chtít i příštích letech bojovat o stabilní místo v brankovišti prvního týmu.
V kádru je také Laurent Brossoit, který se ale trápí se zraněními a není jasné, zda bude moci do sezóny naskočit. Chicagu ale pomáhá s výzvou platové podlahy, a právě díky jeho kontraktu mají méně starostí s plněním těchto povinností. Brankoviště Chicaga rozhodně nebyla jejich silná stránka. Knight vykazoval záblesky skvělé formy, tu si ale musí udržet, jestli chce pomýšlet na vyšší umístění.
Udrží se mladá obrana?
V minulé sezoně Chicago dostalo 292 gólů, šlo o druhou nejhorší cifru v NHL. Zlepšit tato čísla půjde na úkor beků a gólmanů. V tomto ohledu už kemp naznačí, jak je to s reálnými ambicemi Blackhawks. Levšunov a Rinzel, s nimiž se počítá do sestavy, odehráli v součtu jen 27 duelů mezi elitou, rovněž Kaiser a Korchinski jsou stále zelenáči.
Za zkušeného beka se dá považovat Alex Vlasic, který má ve 24 letech jako jediný z beků kontrakt na déle než do příští sezóny. Právě on je hlavním adeptem na pozici obránce číslo jedna. Američan, který míří do své třetí kompletní sezony v NHL naposledy zvládl všech 82 zápasů s působivým průměrem 23:16 minuty, zároveň Vlasic potřebuje daleko vyrovnanější výkony, k těm by mu měla pomoci i zlatá tečka za uplynulým MS.
Zkušenosti do zadních řad přidá Connor Murphy, který je jediným obráncem nad 24 let. Toho doplňuje Louis Crevier, který na prahu 25. roku života patří mezi „staré mazáky“ v obraně Chicaga.
Zda se dokáže s tempem NHL a hvězdných útoků vyrovnat velmi mladá obrana je otázkou. Talent na to bezpochyby celá enkláva mladých beků má. Pokud se tato část sestavy dokáže posunout o krok vpřed, mohlo by to vést ke konkurenceschopnější sezóně.
Jakého Bedarda Hawks dostanou?
Bedard měl solidní nováčkovskou sezónu, ale jeho druhá sezóna byla s 67 body v 82 zápasech poněkud neuspokojivá. I když je působivé vidět, jak Bedard podává výkony i bez podpory špičkových spoluhráčů, Chicago zoufale potřebuje, aby udělal další krok vpřed. Pomohlo by, kdyby tým získal špičkového hráče, ale na výběr není mnoho možností. Po Kaprizovově odmítnutí smlouvy s Minnesotou se opět otevřelo diskusní okénko s variantou ruského forvarda v dresu Hawks, to je ale stále ve hvězdách.
V hodnocení účasti na ledě u Bedarda svítilo -36. A na vhazování měl katastrofální úspěšnost ve výši 38,3 procenta – z devíti hokejistů Blackhawks, kteří absolvovali aspoň stovku buly, tak skončil Bedard devátý. V celé NHL mu pak při kritériu minimálně 100 vhazování náleželo až 217. místo. Možnou variantou je tak posunutí Bedarda na křídlo a k němu na centru mít Nazara. Tato varianta se ukazovala v dobrém světle, je ale opět méně pravděpodobná.
Útočné řady Hawks ale nejsou nějak naplněné hráči ve formě. Kromě Bedarda se v dobrém světle ukazoval akorát Nazar, občas vysvitnul ze svého stínu Teuvo Teravainen, dobrou sezónu prožil Ryan Donato, to je ale ze seznamu střílejících hráčů víceméně vše. Mnohem víc se očekává od Lukase Reichela, který bojuje o svůj kontrakt.
Právě v útoku jsou většinou jména, u kterých svítí mnohem vyšší částka na výplatní pásce, než by dostala jinde. Tyler Bertuzzi, Andre Burakovsky, Jason Dickinson nebo Ilja Michejev. Právě Michejev byl jediným hráčem, který v loňské sezóně nebyl v záporných číslech. Za 80 bodů nasbíral 4 plusové body, a kromě Rinzela, jenž odehrál 9 utkání, byl jediným kladným hráčem.
Opět ale i v útočných řadách se bude chtít prosadit mládí. Oliver Moore se svým herním projevem trenérskému štábu na konci sezóny velmi líbil. Dobře se uvedl i Colton Dach, jenže pozornost bude upřena především na Antona Frondella. Trojka letošního draftu má velký potenciál, a i šéf evropské sekce NHL Central Scoutingu v něm vidí ideální křídlo pro Bedarda.
Pro švédského forvarda ale bude hrát velkou roli přípravný kemp. V něm může vyskočit do nejvyšších pater sestavy Hawks. Svou roli ve spodní šestce dostane i další příchod. Sam Lafferty podepsat na 1 rok s Chicagem a zkusit znovu nakopnout svoji kariéru.
Očekávání redaktora
Chicago se ne 99 % do play-off nepodívá. Sezóna Hawks se bude odvíjet od výkonu Bedarda, který ale bude mít rozhodně v hlavě i myšlenku hrát se svým bratrancem. Samozřejmě nebude nikdo z hráčů nic podceňovat a všichni do sezóny dají maximum. Vidina dua Bedard – McKenna je ale velice lákavá. Jestřábi se tak budou potulovat po těch nejspodnějších místech tabulky. Chicagu chybí kvalita v útoku i v zadních řadách a rovněž obsazení brankoviště nedává fanouškům důvody ke kdovíjakému optimismu. Světlem na konci tunelu je první volba v draftu.
