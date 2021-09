PREVIEW: Tři ztráty, pět příchodů a dozrávání mladíků. Jezdci mají ambice na úspěch

Newyorský celek z Original Six v poslední době neprožil zrovna šťastné období. Změnit by to mohla řada talentovaných mladých hráčů, kterých má nový lodivod Rangers Gerard Gallant dostatek. Celek z Manhattanu už v poslední sezóně ukázal, že kvalitu rozhodně má, ale na play off to zatím nestačilo. V následující sezóně by se mohlo jednat o černého koně ročníku.

Jak už bylo předesláno, tak Rangers zažili v posledních čtyřech letech značný útlum. Kostra týmu se naprosto změnila, a i proto se New York dostal pouze v sezóně 2019/2020 do kvalifikačního kola, jinak si řádné play off tento celek naposledy zahrál v sezóně 2016/2017, kdy jeho cesta skončila v semifinále Východní konference.

Předešlá sezóna předzvěst k lepším zítřkům?

Minulá sezóna už však z pohledu Rangers nebyla vůbec špatná. Dlouhou dobu bylo ve hře play off, na které se poslední naděje rozplynuly po dvojzápase s Ostrovany. Po výsledcích 0-4 a 0-3 už Jezdcům zbývaly jen čtyři zápasy do konce základní části, přičemž ztráta na městského rivala činila nedosažitelných devět bodů.

Není se však za co stydět. Herní projev byl solidní na všech frontách, a dokonce Rangers v základních hracích dobách vícekrát zvítězili, než prohráli. Za zmínku stojí také pozitivní skóre 177:157.

Změny v týmu

Suverénně nejcitlivější ztrátou je šestadvacetiletý Pavel Bučněvič, který si v předešlé sezóně připsal bilanci 20+28 ve čtyřiapadesáti zápasech. Jednalo se o kariérní bodové maximum tohoto ruského forvarda. Druhým útočníkem, který už své domácí zápasy nebude hrát v Madison Square Garden, je Colin Blackwell, jehož služeb bude využívat nový celek v NHL, Seattle Kraken. Osmadvacetiletý americký útočník zažil svou průlomovou sezónu, a tak si jej poměrně logicky v rámci rozšiřovacího draftu funkcionáři Krakenů vybrali. Tým opustil také zkušený obránce Brendan Smith, který si nově plácl s vedením Hurricanes.

Nejvýraznější novou tváří je dvojnásobný vítěz Stanley Cupu Barclay Goodrow, který by mohl být částečnou defenzivní náhradou právě za Pavla Bučněviče, především při hře v oslabení. Druhým defenzivním útočníkem, který posílil útočné řady Rangers, je Ryan Reaves. Sám Gerard Gallant přiznal, že jeho hlavním cílem bylo posílení třetí a čtvrté formace, což se mu těmito dvěma příchody rozhodně podařilo. Třetím příchozím útočníkem je Sammy Blais, který se v dresu Bluesmanů výrazněji neprosadil, a tak zůstává otázkou, jak moc se newyorskému týmu tato nová akvizice vyplatí. Obranné řady Jezdců vyztuží dva zkušení obránci, a to konkrétně Patrik Nemeth a Jarred Tinordi.

Mládí vpřed

Příslib do budoucna je opravdu velký. V nejprestižnější hokejové lize světa snad není tým, který by měl tolik kvalitních mladých hráčů jako právě Rangers. Přetlak je především v obraně, když třiadvacetiletý Libor Hájek nejspíše zažije sezónu pravdy. Vedení Rangers s ním totiž podepsalo smlouvu jen na jeden rok a ještě k tomu dvoucestnou.

Do základní sestavy se totiž budou nově tlačit především dva ročníky 2000, a to konkrétně Zac Jones a Nils Lundkvist. Oba mladí beci se v dobrém světle předvedli na posledním mistrovství světa, i když pro švédského zadáka skončilo vinou zranění předčasně. Jistotou zadních řad pak jistě zůstanou Adam Fox, Ryan Lindgren, Jacob Trouba nebo K’Andre Miller. Do týmu přišli také již výše zmínění dva zkušení obránci, a tak to s vyhlídkami Libora Hájka nevypadá optimálně.

Všestranný útok

Útočné výpady by měly opět stát především na čepelích holí Artěmije Panarina, Miky Zibanejada, Chrise Kreidera a Ryana Stromea. Výraznější role by už také měli přebírat mladší hráči jako Alexis Lafreniere, Kaapo Kakko nebo Filip Chytil.

Naopak muziku by tradičně měli tvrdit Kevin Rooney nebo Greg McKegg, ke kterým se jistě rád přidá také Ryan Reaves nebo Barclay Goodrow.

Pokud bude spolehlivé výkony v bráně podávat také duo Igor Šesťorkin – Alexandar Georgijev, tak je třeba jednoznačně s tímhle týmem počítat už v příštím ročníku, avšak je nutno dodat, že konkurence v Metropolitní divizi bude poměrně velká.

