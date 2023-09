Tampa Bay v posledních letech kralovala NHL. Nemusela zrovna vyhrát Stanley Cup, ale pokaždé byla blízko. Koneckonců, vždyť ho vyhrála dvakrát a třikrát v řadě byla ve finále. Letos na jaře ale došla šťáva. Tak co v této sezoně?

MINULÉ SEZONY

Válec z posledních let. Blesky se nadechovaly už kolem roku 2015, kdy se pravidelně dostávaly do finále konference. Zdálo se, že vše do sebe zapadlo v sezoně 2018/19, kdy Tampa Bay ničila ligu v základní části.

V play off ale tvrdě narazila, outsider z Columbusu vyhrál 4:0 a Blesky mazaly domů. Bylo to ale to nejlepší, co se jim mohlo stát. Na vlastní kůži poznaly, že vyřazovací fáze je prostě něco jiného.

Následovaly dva Stanley Cupy v řadě a jedno finále. Horší sezona přišla až v tomto roce, kdy Tampa padla v prvním kole proti Torontu. Ale ani tohle by nemuselo být na škodu. Tým se po dlouhých sezonách dá dohromady, načerpá síly a také novou motivaci.

CO STAMKOS?

Otázkou je, co bude s kapitánem. Dost možná to bude jedno z nepříjemných témat, které se kolem Tampy bude točit. Proč? Stamkosovi totiž končí kontrakt a nedávno se vyjádřil v tom smyslu, že je zklamaný, že se o novém nejedná.

Navíc to není poprvé, co se kolem prodloužení kontraktu tvoří drama. Na podzim 2015 se začalo hojně skloňovat, že by Stamkos mohl po sezoně zamířit bez náhrady do Toronta. Smlouva se nakonec upekla, nicméně je zvláštní, že opět přichází spekulace a nejistota.

„Abych byl upřímný, jsem zklamaný z toho, že se o tomto tématu skoro nebavíme. Bylo to něco, co jsem vyjádřil na konci poslední sezony – že chci, aby se něco rozjednalo před začátkem tréninkového kempu. Žádné rozhovory neproběhly,“ stěžoval si Stamkos. „Jsem připraven jednat kdykoli. Upřímně, takové zacházení jsem nečekal. Ale tak to je.“

Na toto téma byl dotázán i generální manažer Julien BriseBois. Ten však nevolil klasické fráze. Naopak, otevřeně řekl, že na prvním místě je tým.

„Potřebuji zjistit, jak do sebe jednotlivé dílky skládačky letos zapadají. Potřebuji zjistit, kdo přijme větší roli a zvládne ji. Potřebuji vidět, jak si tým vede,“ řekl BriseBois. „Potřebuji vidět, jak se tato sezóna vyvine, než učiním tato rozhodnutí. Po sezóně, až tyto informace shromáždím, mohu se Stevenem a jeho agentem pracovat na struktuře smlouvy, která bude v nejlepším zájmu obou stran.“

SESTAVA

Osa je stálá. V brance je neochvějnou jedničkou Andrej Vasilevskij, obranné jádro tvoří Michail Sergačjov a Victor Hedman s Erikem Černákem. Zbytek je ale celkem průměrný. Nick Perbix, Zach Bogosian nebo Calvin de Haan? To nejsou zrovna jména, která budí hrůzu.

Útok je tradičně nabitý. Kučerov, Point, Stamkos, Cirelli či Hagel, to jsou hráči top kategorie. Velkou ztrátou možná bude Alex Killorn, nicméně to ukáže až sezona.

Více se čeká od Nicholase Paula či Tannera Jeannota. Jako „levná síla“ přišel v létě třeba Conor Sheary či Tyler Motte.

CO OČEKÁVAT?

V těžké Atlantické divizi se nebude vyplácet ztrácet body. Na play off by to mělo stačit, nicméně v něm? Lightning ví, jak v něm hrát, osa týmu je od posledních titulů stále pospolu. Tipujeme finále konference.

