Preview: Souboj o Albertu, Marner poprvé v novém dresu

8. října 20:00

Radim Sochor

Program nabízí několik tradičních soubojů a první obrázek o tom, kdo do sezóny vstoupí ve větší pohodě.

Zápas Toronto - Montreal přitáhne pozornost kvůli rivalitě. Maple Leafs začínají doma s očekáváním úspěšné sezóny, Canadiens spoléhají na postupné zrání kádru. Ve Washingtonu se Boston potká s týmem, který prochází přestavbou a chce napravit loňskou slabší sezónu.

Souboj o Albertu začne ve 4:00. V tomto zápase nejde pouze o dva body, ale také o prestiž. David Tomášek by měl hrát v první přesilovkové formaci Oilers. Ve stejný čas pak startuje duel mezi Vegas a Los Angeles. Domácí fanoušci už se velmi těší na Mitche Marnera, který by dle zdrojů měl nastoupit v první lajně po boku Eichela a Barbaševa. 

