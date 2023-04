Preview: Souboj Minnesoty s Dallasem nabídne střet kvalitních obran

Pokud lze v prvním kole řežeb o Stanley Cup očekávat vyrovnanou sérii, pak bude dozajista k vidění právě při konfrontaci těchto dvou mužstev. Dost možná, že její atraktivnost bude kompenzovat právě její vyrovnanost.

Minnesota Wild - 82 zápasů, 103 bodů, úspěšnost 62,8 %, skóre 239:219, nejproduktivnější hráč: Kirill Kaprizov 40+35

Divočáci nepřešli přes nástrahy prvního kola play-off od roku 2015. Vyhnou se všem pastem v sérii proti Dallasu a postoupí konečně po osmi letech do konferenčního semifinále?

V Centrální divizi se bojovalo doslova do posledních minut. K Wild se nakonec přiklonilo štěstí a vyhnuly se střetnutí s úřadujícími šampiony z Colorada. Proti dallaským Stars je čeká přeci jen přívětivější, ale nikoliv lehký soupeř.

Dallas Stars - 82 zápasů, 108 bodů, úspěšnost 65,9 %, skóre 281:215, nejproduktivnější hráč: Jason Robertson 46+63

Texaský celek má v čerstvé paměti své loňské smolné tažení, kdy vypadl v prodloužení sedmého zápasu prvního kola. Tamní představitelé si v průběhu uplynulého roku dali přeci jen práci, aby jejich tým nebyl pouze o brankáři a první formaci.

Kdo tedy postoupí do 2. kola?

Série může být soubojem dvou nejblyštivějších hvězd - Jasona Robertsona a Kirilla Kaprizova. Spíše však lze očekávat vřava neprostupných obran a kvalitních gólmanů. Dallas se v takovém porovnání může jevit jako o něco komplexnější tým, ovšem obě mužstva disponují srovnatelně velkou kvalitou při defenzivní činnosti, která bude zřejmě v konečném důsledku rozhodujícím faktorem.

Ostatně Stars a Wild mají celkový součet 5,73 očekávaného počtu inkasovaných gólů na zápas, což je druhé nejnižší číslo ze všech sérií. A je to též důvod, proč očekávat mimořádně vyrovnaný — a dost možná nepříliš záživný — duel.

Jak již bylo zmíněno, Dallas je jiným týmem, než kterým byl loni. V řadě hodnoceních různých herních situací se pohybují v ligovém nadprůměru. Jinými slovy, jejich hra v plném i nerovnoměrném počtu hráčů na ledě snese ty nejpřísnější kritéria.

Oproti tomu, Minnesota má podobnou skladbu týmu jako loni. Jejich útočná činnost se jeví podprůměrně, což bylo patrné zejména ke konci základní části. Pouze tři týmy v lize měli horší průměr vstřelených branek na zápas než jejich 2,22 (Anaheim, Columbus a Chicago).

Na základě výše uvedeného však nelze tento tým hned odepisovat. S uzdraveným Kaprizovem můžou mít smrtící přesilovky, které — jak je známo — mnohdy rozhodují vypjatá utkání, která lze v této sérii očekávat.

Faktor X - zranění Erikssona Eka?

Otázka: Jak moc se promítne absence minnesotského Erikssona Eka? Odpověď: Moc!

Wild mají na soupisce šest Švédů. Hned tři jsou však toho času zranění. Kromě útočníků Marcuse Johanssona (zranění v dolní části těla) a Oskara Sundqvista (zranění v dolní části těla) budou nejvíce postrádat Joela Erikssona Eka (zranění v dolní části těla). Šestadvacetiletý centr zaznamenal v letošní sezóně 61 bodů (23+38) v 78 zápasech.

Minnesotští mají skvělé brankáře, spolehlivou obranu a rychlá křídla. Zejména však s přihlédnutí k absenci Erikssona Eka se jim nedostává kvality ve středu útočných formací.

To Dallas má marodku prázdnou. A to zcela. Do bitev ve Stanley Cupu táhnou v nejsilnějším možném složení.

Ačkoliv bylo zmíněno, že síla soupisky týmu Stars byla více rozprostřena, dallaští budou v útoku nejvíce spoléhat na lajnu Robertson, Roope Hintz a Joe Pavelski. Tato trojice spolu odehrála naprostou většinu zápasů v základní části, přičemž se dobře doplňovala. Hintz je silný centr, který dokáže získávat puky a udávat tempo hry. Pavelskiho zdobí zkušenost a chytrost. A pak je tu Robertson - jeden z nejlepších ligových střelců.

Do posledního duelu se zapojil Mason Marchment, který předtím měsíc absentoval pro zranění kolena. Společně s Maxem Domim loni nehráli za Dallas play-oft a můžou se tak jevit jako největší posily.

A pak jsou tu ještě Tyler Seguin nebo Jamie Benn - protřelí střelci, kteří budou ve vyřazovacích kláních dozajista hodně vidět.

Na zraněními souženou soupisku Minnesoty je už horší pohled. Uzdravený Kaprizov sice oživil hru Matse Zuccarella, ale dále chybí kupříkladu Ryan Hartman - plejer jak dělaný právě pro play-oft.

Vytáhnou se tak budou muset jiní. Forvardi Matt Boldy nebo Frederick Gaudreau, jež bude ve středu prvního útoku nahrazovat zmíněného Erikssona Eka.

Jediným zkušeným válečníkem Wild se jeví Marcus Foligno. Útočníci Gustav Nyquist či Sam Steel budou zřejmě spíše sekundovat.

Obrany s dallaskými Miro Heiskanenem či Colinem Millerem a minnesotskými Jaredem Spurgeonem nebo Jonasem Brodinem budou tvrdit muziku. Budou alfou a omegou série stejně jako brankáři Jake Oettinger a Marc-Andre Fleury (Filip Gustavsson).

VZÁJEMNÉ ZÁPASY V SEZÓNĚ

Minnesota Wild - Dallas Stars 2:1

Dallas Stars - Minnesota Wild 4:1

Dallas Stars - Minnesota Wild 4:1

Minnesota Wild - Dallas Stars 6:5

ČESKÁ A SLOVENSKÁ STOPA

Dallas: Radek Faksa (Ú)

Minnesota: nikdo

TIP REDAKTORA

Dallas Stars - Minnesota Wild 4:3

Propast mezi oběma týmy prohloubila zranění hráčů Wild. Jejich obrana patřící k nejlepším v lize však žádné ztráty neutržila a bude tak záviset především na ní, zdali bude schopna ubránit hvězdné hráče Hvězd.

Soupiska celku z Dallasu vypadá všestrannější zkušenější. A to jsou mnohdy rozhodující atributy v bojích, kdy jde o všechno.

