Preview: Sezóna Capitals po rekordu Ovečkina

1. října 19:00Josef Potůček
Po zastávce na západním okraji Nevady, v pouštním městě kasin a neonů, kde se na Las Vegas Boulevard nikdy nezhasíná, míříme v seriálu rozboru týmů před sezónou 2025-26 do Washingtonu D.C. Zastavujeme se u organizace Capitals, která loni překvapila i ty největší optimisty.
Sezóna 2024-25
Washington se stal překvapivým vítězem své divize, když se 111 body předčil Carolinu, která jich nasbírala jen o dva méně. Tým z hlavního města Spojených států ovládl též celou Východní konferenci, a v prvním kole play-off tak narazil na nejslabší možný tým - Montreal Canadiens, se kterým si vypořádal rychle v pěti zápasech. Ve druhém kole ovšem narazil na úporné Hurricanes a tam už jeho jízda skončila.
Poklidné washingtonské léto
Zatímco loni tamní hokejový klub podnikal velké tahy, letos byla jejich letní pauza mnohem klidnější. Capitals se pouze zhlédli ve 23letém Justinu Sourdifovi natolik, že za něj obětovali volbu ve druhém kole draftu. K tomu pak přidali ještě výměnu za obránce do širšího kádru Declana Chisholma.
Naopak se klub v rámci volného trhu po jedné slabší sezóně rozloučil s Andrewem Mangiapanem. Z mužstva odešli také Lars Eller (Ottawa), Taylor Raddysh (NY Rangers) a Alexander Alexejev (Pittsburgh). Ani jeden z těchto odchodů však nevzbudil větší pozdvižení.
Přes relativní klid se Capitals podařilo udržet důležitého hráče, když Anthony Beauvillier, který loni vypadal dobře prakticky v každé formaci, prodloužil smlouvu.
Otazník jménem McMichael
Velkým tématem bude role Connora McMichaela. Čtyřiadvacetiletý útočník zažil průlomovou sezónu (57 bodů) a ukázal, že může hrát v první šestce i na středu vlastní lajny. Trenér Spencer Carbery ho dost možná bude chtít využít jako centra třetí formace, kde by mohl týmu dodat potřebnou hloubku. Pokud by ale loňskou produktivitu nepotvrdil, lze očekávat, že Washington během sezóny na tomto postu provede nějakou korekci.
Co se stane po splnění mise?
V posledních letech — a obzvlášť v minulé sezóně — se obrovské množství energie a úsilí soustředilo na Alexe Ovečkina a jeho hon za rekordem v počtu vstřelených gólů. Podobné historické milníky ostatně padají jen velmi vzácně. Ale teď, když Ovečkin překonal Gretzkyho, co bude dál? Ruský snajpr nastřílel 44 gólů v 65 zápasech a rozhodně to nevypadá, že by měl jen tak zmizet ze scény. Bude zajímavé sledovat, co se stane teď, když už je všechno "jen navíc".
Carlson – tichý tahoun Washingtonu
V obraně půjdou Caps tak daleko, kam je dovede John Carlson. Není náhoda, že jediný ročník za poslední dekádu (2022-23), kdy Washington nepostoupil do play-off, byl zároveň tím, kdy byl Carlson půl sezóny zraněný. Jeho absence byla tehdy opravdu citelná. Americký zadák se ovšem vrátil ve velkém stylu: dvakrát za sebou nasbíral přes 50 bodů a jeho tým opět šlapal.
Washington mezitím plynule přešel z éry Ovečkina, Bäckströma a Oshieho do nové, kterou zastupují mladší hráči jako Dylan Strome, Alexej Protas či Jakob Chychrun. A na svou příležitost už čeká i další vlna talentů - Ryan Leonard, Ivan Mirošničenko nebo Andrew Cristall. Carlson (a samozřejmě také Ovečkin) jsou hlavními mosty mezi úspěchy z minulosti, současnosti i budoucnosti. Carlson bývá někdy přehlížen, protože zůstává ve stínu největších hvězd, ale jeho význam a dopad jako kvalitního obránce číslo jedna rozhodně nelze podceňovat.
Očekávání redaktora
Přiklání se k optimistickému scénáři - Ovečkin bude dál pálit ostrými a jeho spoluhráči nesleví z loňských výkonů. Brankář Charlie Lindgren se po slabší sezóně oklepe a bude podávat spolehlivé výkony, zatímco jeho kolega Logan Thompson si udrží svou fazónu. Washington tak znovu zabojuje o divizní titul a s přehledem si pohlídá postup do vyřazovací fáze.
Preview ostatních týmů:
- Anaheim Ducks
- Boston Bruins
- Buffalo Sabres
- Calgary Flames
- Carolina Hurricanes
- Colorado Avalanche
- Columbus Blue Jackets
- Dallas Stars
- Detroit Red Wings
- Edmonton Oilers
- Florida Panthers
- Chicago Blackhawks
- Los Angeles Kings
- Minnesota Wild
- Montreal Canadiens
- Nashville Predators
- New Jersey Devils
- New York Islanders
- New York Rangers
- Ottawa Senators
- Philadelphia Flyers
- Pittsburgh Penguins
- San Jose Sharks
- Seattle Kraken
- St. Louis Blues
- Tampa Bay Lightning
- Toronto Maple Leafs
- Utah Mammoth
- Vancouver Canucks
- Vegas Golden Knights
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.