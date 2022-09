PREVIEW: Seattle zaplatil nováčkovskou daň, nabral zkušenosti. Dočká se premiérové účasti v play-off?

Nováčkovská sezóna je minulostí, Seattle Kraken míří do druhého ročníku nejlepší hokejové ligy světa. Velké věci nečekejme, postup do play-off by byl spíše překvapením. Každopádně všechny týmy začínají na stejné startovní čáře, až čas ukáže, jak který celek vyladil formu.

Seattle v nováčkovské sezóně nezazářil podobně, jako tomu bylo třeba v případě Vegas Golden Knights. Nově složené mužstvo se sehrávalo prakticky po celou sezónu a výsledkem bylo patnácté místo v Západní konferenci, hůře na tom byli pouze Kojoti z Arizony.

Konkurence pro Grubauera

Očekávanou jedničkou v bráně je pro novou sezónu německý reprezentant Philipp Grubauer, který ovšem v loňské sezóně rozhodně nenadchl. Odchytal 56 utkání s úspěšností zákroků pod 90 % a inkasoval více jak tři góly na zápas.

Šanci v brankovišti nového mužstva dostal ve 26 případech Kanaďan Chris Driedger a jeho čísla jsou ve srovnání s těmi Grubaerovými o poznání lepší. Úspěšnost zákroků 90,07 %, počet inkasovaných branek pod číslovkou tři a jedno čisté konto navrch. To není vůbec špatná vizitka.

Nově Seattle posilnil Martin Jones ze San Jose a ten rozhodně nebude chtít být jenom do počtu. Loni odchytal 35 střetnutí v dresu Letců z Philadelphie. Podobně jako Driedger, tak i on měl úspěšnost zákroků nad hranicí 90 %, nicméně inkasoval přes tři branky na jeden zápas.

Minimálně v úvodu sezóny lze předpokládat, že Philipp Grubauer bude plnit roli jedničky. Pokud ovšem bude předvádět podobné výkony jako v loňské sezóně, je klidně možné, že by o ni mohl velmi rychle přijít.

Aktivita na trhu

Seattle nezahálel a před novou sezónou přivedl řadu hráčů na volný přestup. Jmenovitě jde o již zmíněného Martina Jonese, dále Magnuse Hellberga, Andre Burakovskyho, Justina Schultze, Jespera Frodena, Brogana Raffertyho, Austina Poganskiho, Camerona Hughese a Michala Kempného.

Na klasický přestup přišli Oliver Bjorkstrand a Shane Wright. Hlavně v případě dánského útočníka se předpokládá výraznější počet kanadských bodů.

Odchodů tolik nebylo. Klub opustili Victor Rask, Scott Wilson, Derrick Pouliot, Riley Sheahan a Haydn Fleury. Ani jeden z těchto hráčů nepatřil ke klíčovým hokejistům celku.

Bude zajímavé sledovat, jak trenéři poskládají sestavu. Seattle má dost široký kádr, na výběr je velký počet kvalitních hráčů. Důležitým úkolem bude navázat souhru mezi hráči, aby tým ve výsledku nedopadl podobně jako loni.

Otázkou zůstává, kdo zastane roli lídra po Marku Giordanovi, jenž byl historický prvním kapitánem týmu, leč v březnu přestoupil do Toronta a Seattle dohrával sezónu bez kapitána. Zkušených jmen je v týmu dostatek. Teprve čas ukáže, kdo zastane Giordanovu roli.

Predikce

Tým zajímavě posílil, ale je otázkou, zda příchozí hráči zapadnou do systému a jestli alespoň většina z nich dostane prostor v prvním týmu, protože jde většinou o hráče, kteří své jisté postavení v sestavě v minulém působišti neměli. Seattle určitě má na to, aby vylepšil patnáctou příčku Západní konference, avšak troufnu si odhadnout, že na postup do vyřazovací fáze si bude muset počkat ještě minimálně do následující sezóny.

