PREVIEW: Šance pro Francouze? Avs neudrželi Grubauera, zůstal Landeskog i Makar

Duel druhého kola posledního play off mezi Coloradem a Vegas považovala hokejová obec za předčasné finále. I když se nakonec ani jeden z týmů o Stanley Cup neucházel, bylo nad slunce jasné, že poražený zbaští pořádně trpké jablko. Avalanche zápolení nezvládli ani s nejnabitější sestavou od dob Patricka Roye, Petera Forsberga, Milana Hejduka nebo Joea Sakica. A protože končící smlouvou disponovala řada opor, musel posledně jmenovaný útočník v roli generálního manažera tým z Denveru dosti razantně osekat.

Je to věčné riziko klubů, které balancují na hraně. Opravdu skvostná generace hokejistů se jim sejde v jednom, maximálně ve dvou ročnících v řadě. Potřebují schopné mladíky, kteří se v NHL naplno prosadí už pod nováčkovskými kontrakty. Musí vyjednat únosné smlouvy svých hlavních hvězd. A ještě mít šťastnou ruku při výběru hráčů druhého sledu, co se řídí heslem „za málo peněz hodně muziky“.

Jinými slovy existuje mnoho proměnných, které v době platových stropů tvoří úspěšný vzorec. Jakmile jedna z hodnot přestane vycházet, dosáhnout stejného výsledku zdá se být nemožné.

Dva Makarové v jednom týmu

Pod Skalistými horami se během léta nedopočítali konstanty s názvem Cale Makar. I když s ním mohli zkusit vyjednat kratší a o něco levnější smlouvu na tři roky, po jejímž uplynutí by zůstal chráněným volným hráčem, samotný obránce by tím riskoval ztrátu nabyté hodnoty. V minulé sezoně se dočkal nominace na trofej Jamese Norrise, o moc výš už tedy vystoupat nemůže. Od začátku se proto očekávalo spíše dlouhodobé řešení.

A to také přišlo. Makar v Colorado zakotví na šest let, průměrně si vydělá devět milionů dolarů za sezonu. A když bude v 28 letech vyjednávat další dohodu, může si znovu přijít na slušné peníze. Takový Miro Heiskanen sice v Dallasu vydrží až do svých třiceti, těžko ale odhadovat, jakou gáži a délku kontraktu si vymodlí pak.

„Udělám všechno, co je v mých silách, abych našim fanouškům, těm nejlepším v lize, přinesl Stanley Cup,“ napsal sebevědomý Makar na svém Instagramu. „Máme tady skvělou partu spoluhráčů. Věřím ve skvostnou budoucnost celé organizace, stejně jako vedení věří v mé schopnosti. Jinak by tato smlouva nemohla vzniknout.“

„Stává se tváří tohoto týmu,“ je přesvědčený manažer Sakic. „Je skvělou zprávou, že tady setrvá dalších šest let.“

Aby těch vzájemných pozorností nebylo málo, klub rodákovi z Calgary v létě připravil ještě jedno překvapení. Svou poslední volbu v draftu použil na jeho mladšího a bohužel i méně talentovaného bratra Taylora. V týmu se tak sejdou dva Makarové.

Bez kapitána ani ránu

Management Avs zvládl ještě jeden důležitý podpis. Za pět minut dvanáct se dohodl s Gabrielem Landeskogem, který týmu šéfuje v roli kapitána od svých 19 let. Švédský reprezentant spojil svou budoucnost s Avalanche na dalších osm let, celkově si vydělá 56 milionů dolarů. Kdyby se dohoda mezi oběma stranami odehrála o 17 minut později, mohlo s ním Colorado podle ligových pravidel podepsat pouze sedmiletou smlouvu.

„Když to klaplo, byl šťastný jako děcko,“ prásknul na něj pro The Athletic agent Peter Wallen.

„Samozřejmě nás těší, že kapitán zůstane. Gabe je jako duše a srdce tohoto týmu. Vedle MacKinnona a Rantanena je součástí jedné z nejnebezpečnějších formací v současné NHL,“ libuje si Sakic.

Představa, že osmadvacetiletý útočník pravděpodobně v dresu Avalanche odehraje svůj 1000. duel v NHL, možná dovede tým ke Stanley Cupu a po konci kariéry klub vyvěsí jeho číslo 92, musí hřát u srdce každého fanouška velkých příběhů. Jenže právě kýžený zisk poháru bude v dalším ročníku zase o něco složitější.

Manévry v brankovišti

Toto léto se totiž v Coloradu neneslo jen ve znamení úspěchů u vyjednávacího stolu. Tým opustil v první řadě brankář Philipp Grubauer, který s nizoučkým cap hitem 3,3 milionu dolarů patřil k nejlepším gólmanům v lize, o čemž svědčí třeba účast ve finále hlasování o Vezina Trophy. Minulá sezona mu sedla. I bez schopného náhradníka dosáhl na průměr inkasovaných branek v hodnotě 1,95.

Jenže jeho představa o platových podmínkách byla zjevně jiná, než jakou byli schopní dopustit Avalanche. Na trhu volných hráčů si Němec našel nové útočiště. Od příštího ročníku začne hájit branku nováčka ze Seattlu.

Místo něj přichází Darcy Kuemper, ale nebylo to rozhodně zadarmo. Sakic musel pro Coyotes uvolnit nadějného zadáka Conora Timminse, první kolo příštího draftu a také podmíněnou volbu v roce 2024. To vše za jednatřicetiletého borce, který bude z platového stropu užírat 4,5 milionu. Zbytek jeho gáže doplatí Arizona.

„Tušil jsem, že přestup je na spadnutí. Držel jsem se, abych neaktualizoval zpravodajské weby co pět minut. Tým má každopádně ve svém středu několik neuvěřitelných plejerů, pořád si dělá zálusk na pohár. Fakt se těším, je to parádní příležitost,“ jásal Kuemper.

„V lize už se osvědčil, což pro nás bylo důležité,“ přidal Sakic. „Samozřejmě jsme museli řešit brankářskou pozici a Darcy se ukázal jako schopný opravář. Zůstáváme v klidu.“

Větší porci minut by si rád uzurpoval také český reprezentant Pavel Francouz. Vloni neodchytal jediný zápas kvůli zranění, ale letos by rád vše napravil. V sezoně 2019-20 si držel úspěšnost 92,3 %, za což by Avalanche byli skutečně vděční. Otázkou ovšem zůstává, jak zvládne návrat po tolik složité rekonvalescenci. Vloni shánělo Colorado náhradu marně. Miska, Johansson nebo Dubnyk se příliš neosvědčili.

Seattle loupil dvakrát

Další velkou ztrátu utrpěli Avalanche už během rozšiřovacího draftu Seattlu. Dá se dokonce tvrdit, že Kraken loupil hlavně v coloradské kabině. Kromě Grubauera totiž angažoval Joonase Donskoie, velmi podceňovaného útočníka, který by v NHL mohl prožít ještě mnoho plodných let. V minulé sezoně zaznamenal kariérní maximum v podobě 17 branek.

Kromě něj odešel prostřednictvím trhu s volnými hráči Brandon Saad, Pierre-Edouard Bellemare nebo Patrik Nemeth. Do Švédska se přesouvá Carl Söderberg. Ryana Gravese Avalanche prodali k Devils, jelikož neměli dostatek prostoru k ochránění takového množství nadějných obránců. Kariéru ukončil Matt Calvert.

Negativních zásahů v sestavě zkrátka není málo, naopak mnoho náhradníků zatím nepřibylo. Obranu posílil v podstatě pouze Kurtis MacDermid a Ryan Murray, který podepsal roční smlouvu na dva miliony.

„Chtěl jsem být součástí tohoto skvělého týmu. Máme plno skvělých hráčů a cílem musí být vítězství,“ říká nová akvizice ve službách Avs.

