Preview: Rangers vyzvou Flames, Winnipeg jede do Vancouveru

Na dnešním menu kanadsko-americké NHL je devět zápasů. Celý program začne o půlnoci na čtyřech stadionech, poslední duel pak startuje ve 3:00 ve Vancouveru.

Rangers se vyhrabali po nepovedeném vstupu do sezóny na pozice zajišťující play-off a rozhodně se jich nebudou chtít vzdát. V cestě jim stojí Calgary, které by se rovněž rádo podívalo do vyřazovací fáze sezóny. Poslední vzájemný zápas, který se odehrál v listopadu 2024, ovládlo Calgary 3:2. Sledujte bitvu od 0:00 na Nova Sport 1.

Druhým televizním zápasem je od 3:00 souboj mezi Vancouverem Canucks a Winnipegem Jets. Winnipeg vyhrál poslední tři zápasy v řadě, Vancouveru se vrátil do sestavy Hughes. Kdo se bude radovat?

