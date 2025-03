Preview: Rangers se Senators čeká zápas sezony, Colorado vyzve Toronto

V noci na neděli je naplánováno hned sedm zápasů, dalších pár je v plánu ještě v sobotu večer. Kde všude se bude hrát?

Hned od 18:30 se rozehrají dva duely, jeden z nich bude ozvlášt pikantní. Vypadá to, že New York Rangers a Ottawa Senators budou až do dubna bojovat o místo v play-off. Dnešní vzájemný zápas tak může neskutečně napovědět.

V přívětivé časy se rozehrají také další zajímavé zápasy. Tampa Bay přivítá obměněný Boston, láká také debut Brada Marchanda v dresu Floridy (od půlnoci proti Buffalu), v noci se pak nabízí první start Mikka Rantanena nebo střet těžkých vah - do Colorada přijede Toronto. A možná se v dresu Nashvillu proti Chicagu poprvé představí Jakub Vrána.

