Preview: Přijde letos zlepšení? Slafkovský jednou z hlavních hvězd

V roce 2021 si zahráli finále Stanley Cupu. Od té doby je to ve zkratce velká bída a zmar. Dno Atlantické divize jako by k nim patřilo, ač se progresivně zlepšují.

Nutno dodat, že Canadiens rostou směrem kupředu. Navíc sázejí na mladé, velmi šikovné hráče, což by se jim hlavně v budoucnu mohlo vyplatit. Stále je však v sestavě mnoho tmavých míst a otazníků.

Jedničkou Montembeault

Konkurence mu nepřišla a při vší úctě k jeho americkému kolegovi Primeauovi, dále by měl hájit tři tyče ve většině zápasů. Rok od roku se zlepšuje, a tak by byla škoda ho odsunout na druhou kolej. Mezi nadprůměrné brankáře ligy však stále nepatří.

Velmi slabá defenzíva

Na stanovisko jedné z nejhorších obran už si Habs tak trošku zvykli. Nutno dodat, že problémem jsou hlavně zkušenosti. Služebně nejstarším je David Savard, který však kromě Mikea Mathesona k sobě už nemá nikoho k ruce. Musíme však namítnout, že hráči, jakou jsou Kaide Guhle, Lane Hutson, Justin Barron či bek s českými kořeny Arber Xhekaj mohou být velkým příslibem do budoucna. Jen se s nimi musí adekvátně pracovat.

Hodně talentu a příchod Laineho

Vepředu by se našlo několik zajímavých hráčů, kteří by hráli klíčovou roli i v poněkud ambicióznějších týmech. Namátkou lze vyjmenovat slovenského šikulu Juraje Slafkovského, Colea Caufielda či Nicka Suzukiho. Zapomínat nesmíme ani na nejzvučnější posilu léta Patrika Laineho, který se po návratu z asistenčního programu vrací zpátky do hry. Pokud to těmto hráčům od začátku sedne, mohli by ostatním celkům pořádně zatopit. Inu, necháme se překvapit.

Očekávání redaktora

Troufám si tvrdit, že na play off to ještě není. Habs prochází velkou transformací, a tak se musí posouvat malými krůčky. Nic však není nemožné, zvlášť pokud budou důležití hráči při chuti.

