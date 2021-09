PREVIEW: Přestavba postupuje pomalu, Ducks během léta neposílili

Nová sezóna NHL již klepe na dveře a v průběhu září vám na našem serveru postupně představíme vyhlídky všech 32 týmů na ročník 2021/2022. Začínáme u hokejistů Anaheimu, kteří se loni umístili na předposledním místě celé ligy. A na nějaké výrazné zlepšení to nevypadá ani letos.

56 zápasů, 17 výher. Loňská bilance kalifornského celku je vskutku tristní, Anaheim se umístil na samém chvostu slabé Pacifické divize a v rámci celé NHL na tom bylo hůře už jen Buffalo. Achillovou patou svěřenců Dallase Eakinse byla především ofenzíva, se 126 vstřelenými brankami (průměr 2,25 na zápas) byl Anaheim nejméně produktivním celkem v soutěži.

Když k tomu přičteme fakt, že brankářská jednička John Gibson si ve druhé sezóně v řadě vybral slabší rok s úspěšností zákroků jen těsně nad 90procentní hranicí, bídné umístění Anaheimu asi nikoho nepřekvapí.

Čekání na mladíky

Generální manažer Bob Murray přesto nesáhl k žádným velkým zásahům do kádru. V průběhu minulé sezóny se čile spekulovalo o odchodu některých starších hráčů v čele s Rickardem Rakellem či Joshem Mansonem, oba ale zůstali v Orange County.

Jediným zvučnějším odchodem byl obránce Haydn Fleury, kterého si v rozšiřovacím draftu zvolil Seattle. Kromě něj odešli už jen Danton Heinen a farmáři Chase De Leo, Andrew Agozzino a Andy Welinski. Díry na širší soupisce po nich zalepili obránci Greg Pateryn s Broganem Raffertym a útočníci Buddy Robinson s Dannym O'Reganem.

Stárnoucí forvardi Ryan Getzlaf (který v červenci podepsal novou roční smlouvu), Adam Henrique, Jakob Silfverberg a už zmiňovaný Rakell loni vsítili dohromady pouhých 34 branek. V Anaheimu už se staví nové jádro kolem Trevora Zegrase, Jamieho Drysdalea či Maxe Comtoise, který byl loni s 16 góly a 33 body nejlepším střelcem týmu.

Největší nadějí je ale bezpochyby Zegras, který by měl postupně vyrůst v elitního centra, kterého Anaheim v současnosti nemá. Když už bylo v minulé sezóně jasné, že Ducks nepostoupí do play-off, jednadvacetiletý mladík byl povolán do prvního týmu a ve 24 zápasech nasbíral solidních 13 bodů.

O místo v sestavě na blížícím se kempu zabojuje také další centr Mason McTavish, jehož si Ducks vybrali na uplynulém draftu ze třetího místa. Určitou šanci na průnik do NHL má také brankář Lukáš Dostál, kterého si čeští fanoušci dobře pamatují z juniorské reprezentace.

Náhradníkem jasné jedničky Gibsona na papíře zůstává zkušený Anthony Stolarz, Dostál ale má za sebou velice povedenou na farmě v San Diegu a na kempu zabojuje o první tým.

Ducks by ale s prakticky nezměněným kádrem ani v příští sezóně neměli mít nárok na postup do bojů o Stanleyův pohár. Přestavba šnečím tempem pokračuje.

