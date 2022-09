PREVIEW: Pozor na nás! Ottawa poutá pozornost

V dalším díle našeho předsezonního seriálu se blíže podíváme na Ottawu. Tedy na tým, který v létě vzbudil hodně ohlasů a rázem se stal jedním z nejzajímavějších v celé lize. Kupa posil i neustálý růst mladíků. Překvapí postupem do play off?

Minulá sezona přitom nebyla nic extra. Šedý průměr, občas ještě méně. Všeobecně se přitom čekalo, že by měli být Senators zase o něco zkušenější a kvalitnější. Naštěstí pro ně z toho nebyl suterén tabulky, ale měli k němu výrazně blíž než k postupovým příčkám.

V Atlantické divizi patřili do druhé poloviny týmů. Obecně dominovali Panthers a spol., Sens či Sabres se museli spokojit s rolí sparingpartnera.

To by se ale letos mělo změnit, a to dosti výrazně.

Vzrušující léto

Jestli se o někom říkalo, že nejlépe posilnil, jednalo se o Ottawu. Ta zažila vskutku dobré léto a management organizace zaslouží velkou pochvalu. Pojďme hezky postupně.

V bráně bude působit zkušená dvojice, které by se neměla rozklepat kolena. Anton Forsberg své kvality ukázal, ligou protřelý je také Cam Talbot, jehož si Senators pořídili z Minnesoty. O postu jedničky není úplně rozhodnuto, avšak konečně to vypadá, že mají Sens v bráně jistotu.

Nad jednáním s Coyotes ohledně beka Chychruna zlomili v Ottawě hůl, a tak se musí spolehnout na své zdroje. Kromě zavedených jmen jako Chabot, Hamonic či Zub se v hlavním městě Kanady budou nově spoléhat na výkony mladých beků. Dobrou sezonu by měl zažít Brannstrom, velká očekávání stojí před Sandersonem.

A útok? Na první pohled naprosto skvěle poskládaný. Jestli se to potká s účinkem na ledě, to se uvidí.

Více než slušný základ už Senators měli. Josh Norris, Brady Tkachuk a Drake Batherson patří k nejlepším mladým hráčům v celé lize. Po příchodu z Tampy Bay se podařilo udržet i velice cenného útočníka Mathieu Josepha, obří smlouvu podepsal i Tim Stützle. Hokejová veřejnost chválí i podpis Tylera Motteho.

Ale to nejzářivější stihli Sens hned na začátku. Z Chicaga získali za velice slušnou protihodnotu jednoho z nejlepších ligových střelců Alexe DeBrincata, na trhu volných hráčů pak ulovili ligovou personu Claudea Girouxe. Ten se toužil vrátit domů, o motivaci má tedy postaráno. Pochopitelně dostal i „áčko“ na dres.

Ne tak rychle, aneb obří konkurence

Nadšení, které v Ottawě nyní panuje, dokazuje i vzrůst zájmu o tým. A to velice konkrétně, vedení Senators přes léto potvrdilo, že zájem o podporu klubu ze strany sponzorů či vyšší poptávka permanentek je opravdu výrazná.

Ukazuje se však jedno velké ale. Divize, ve které Senators působí, je extrémně nabitá. Panthers, Lightning a Maple Leafs patří mezi favority na celkové prvenství. Po úspěchu obrovsky touží i v Bostonu, zlobit bude také Detroit s Buffalem. Mít úspěšnou sezonu v podobě postupu do play off bude ohromně těžké.

Predikce

U Ottawy zkoušíme odvážnější tip. Senators dle nás postoupí do play off, stanou se jedním z černých koní základní části. Dost možná to bude na úkor Bostonu, zbytek divize je buď příliš silný, nebo přiměřeně hratelný. Girouxovi úspěch z play off chybí, doma ho určitě bude chtít dohnat.

