Preview: Poslední šance Kings na velký úspěch? Pomoci tomu může i Corey Perry

Pro Los Angeles Kings může tato sezóna znamenat víc než jen další rok hokeje na ledě, může to být jejich poslední šance na zisk Stanley Cupu. Po čtyřech po sobě jdoucích vyřazeních v prvním kole Edmonton Oilers čelí Kings obrovské výzvě. Rok, co rok se kolem Kings opakuje stejný scénář, kdy každý rok slibují průlom, ale nakonec skončí oranžovým zklamáním.
Důležitou otázkou pro sezónu Kings zůstává – Jak se vyhnout Edmontonu? Samozřejmě hlavním parametrem této otázky je postup do play-off. To se týmu z Los Angeles povedlo čtyřikrát za sebou a pokud bude pokračovat v nastaveném standardu, neměl by to být problém. Stopku vystavoval vždy Edmonton, ze kterého ukradli Coreyho Perryho. Další dílek do skládačky Králů, který by měl pomoci s postupem přes první kolo.
Identita Kings se stále točí kolem dvou legend klubu: Anze Kopitar a Drew Doughty, kteří jsou v klubu již přes deset let a mají na svém kontě dva tituly. Vzhledem k jejich věku však možná nastal čas, aby se Doughty i Kopitar v této sezóně posunuli dál. Mnoho skalních fanoušků Kings a odborníků se zasazovalo o to, aby k tomuto kroku došlo dříve, protože věří, že mladé talenty v LA mohou tým dovést do země zaslíbené.
Oba ale v týmu budou pokračovat a v kádru přivítají dalšího velmi zkušeného plejera s prstenem za Stanley Cup. Corey Perry je rekordmanem v počtu organizací, se kterými postoupil do samotného finále, stejně tak jako drží rekord v prohraných finálových bojích s různými týmy. Právě o Perrym se tak v posledních letech říká, že je záruka finále Stanley Cupu, avšak neúspěšného.
Udrží se Kuemper na vrcholu?
Brankářská pozice byla v posledních letech pro Kings velkým otazníkem, hlavně v play-off. V minulé sezóně získali Kings Darcyho Kuempera, který díky svým zkušenostem přinesl stabilitu a sílu mezi třemi tyčemi. Během své první sezony v barvách Kings se zařadil mezi brankářskou elitu celé ligy. Ve svých 35 letech je však spíše krátkodobým řešením než dlouhodobou odpovědí.
Jako dvojku před sezónou nahradili Davida Ritticha Antonem Forsbergem. Švédský brankář pravidelně zvládá okolo 30 utkání na sezónu a jeho úspěšnost se motá okolo 90 %. Dvaatřicetiletý nositel slavného příjmení by mohl být stabilní náhradou za Kuempera, od kterého se očekávají stejné, ne-li lepší výkony.
I nyní se Kings budou opírat v první řadě o vynikající defenzivu. A ta byla v minulé sezóně, i díky Kuemperovi vyloženě špičková. Ambiciózní celek v průměru inkasoval pouze 2,48 branky na utkání, z celé ligy na tom byli lépe už pouze Winnipeg Jets. Kuemper navíc připojil i pět čistých kont.
Převezme Brandt Clarke obranu Kings?
V obraně Kings najdeme zajímavý mix zkušeností a dravého mládí. Drew Doughty, nejzkušenější z beků, začne svoji 18. sezónu v dresu Kings. Tu minulou musel téměř celou vynechat kvůli zranění kolene, nyní by se však měl zapojit už od samotného začátku. V 35 jde do svého předposledního roku kontraktu s hodnotou 11 milionu dolarů ročně.
Obranné řady doznaly také dvě posily. Brian Dumoulin strávil druhou polovinu sezóny v dresu New Jersey a nyní se popere nejspíš ve třetím obranném páru vedle další posily. Cody Ceci si sebou nese zajímavou statistiku. V uplynulé sezóně odehrál 85 utkání v základní části. Tato nevídaná podívaná nastala poté, co prvních 54 utkání zvládl v dresu Sharks, poté se přesunul do Dallasu, s nímž odehrál dalších 31 zápasů.
Právě tito dva by měli zastávat roli ve třetím obranném páru a nechat hrát hlavně Brandta Clarka. Ten vstupuje do své poslední nováčkovské sezóny a bude bojovat o první velký kontrakt. Hlavním bodem v rozvíjení jeho schopností bude jednoznačně odchod Vladislava Gavrikova. Devětadvacetiletý Rus byl po zranění Doughtyho nejvytěžovanějším hráčem týmu, nyní by ale tahle role mohla padnout právě do rukou mladého Kanaďana.
Sekundovat by mu měl Joel Edmundson, se kterým by dle očekávání měl hrát Clarke. Hodně se očekává i od Mikeyho Andresona, který má ideální věk na to, aby naplno ukázal své schopnosti a vedle Doughtyho k tomu má i dobré podmínky.
Do obrany Kings by se mohl podívat i Jakub Dvořák, který byl Kings draftován v roce 2023 ve druhé kole. Fyzicky hrající obr má za sebou první plnou sezónu na farmě, sám ale ví, že na NHL má ještě čas. Na pár utkání by však mohl do hlavního týmu zavítat.
Mladá síla v útoku
Kings mají ve svém středu tandem velmi zajímavých mladíků, kterým se předpovídá zářivá budoucnost. Dvaadvacetiletý Quinton Byfield už tahle očekávání potvrzuje, v minulé sezoně si připsal dohromady 54 bodů. Jen o bod tak zůstal za svým zápisem z ročníku 2023-24. Stejně starý Samuel Helenius ve své nováčkovské sezoně zvládl 50 startů a sedm bodů. Právě oni jsou budoucností Los Angeles.
Opět by ale ofenzíva měla stát především na svaté trojici Kings. Anže Kopitar, Adrian Kempe a Kevin Fiala. Slovinský velikán patří mezi přírodní úkazy, kterých je v NHL k vidění opravdu jen několik. Přestože mu bude již brzy 38 let, ostřílený centr dál předvádí pozoruhodně konstantní výkony.
Vítězi Stanley Cupu z let 2012 a 2014 na konci blížícího se ročníku vyprší dvouletý kontrakt na celkem 14 milionů dolarů, který trojnásobný vítěz Lady Byng Memorial Trophy pro největšího gentlemana ligy a dvojnásobný vítěz Frank J. Selke Trophy pro nejlépe bránícího útočníka podepsal v červenci roku 2023.
Nejproduktivnějším hráčem Kings je v posledních letech ale Adrian Kempe, který roste ve skvělého forvarda, hlavně pro důležité momenty. V uplynulé sezóně táhl statistiky vítězných gólů, kterých nasázel hned 5. Vstřelené branky jsou také dominantou Kevina Fialy, který se v ročníku 24/25 prosadil v základní části hned 35krát.
Právě Fiala by měl hrát po boku Byfielda a Alexe Laferriera, který i s novým kontraktem na 4,1 milionu dolarů ukazuje, že se mezi nejlepšími určitě neztratí. Stejně tak jako Warren Foegele, nebo Alex Turcotte, který ve 24 letech začal pravidelně promlouvat do bojů v NHL.
Zajímavé bude sledovat cestu Andreje Kuzmenka, který byl v minulé sezóně součástí hned 2 trejdů a vyzkoušel si tak 3 organizace. Nakonec zakotvil u Kings, se kterými prodloužil o 1 rok s platem 4,3 milionu. Stejně tak do kádru zapadnou Joel Armia, který naposledy oblékal dresu Montralu a magnet na finále Corey Perry.
Očekávání redaktora
Los Angeles má jednoznačně kádr, který by mohl dojít alespoň do druhého kola play-off. Záleží však opět na tom, zda jim stopku vystaví Edmonton, nebo narazí na někoho jiného. Se skvělou Kuemperovou formou a výbornými výkony elitní šestice útočníků se mohou Kings řadit i mezi adepty na konferenční finále.
