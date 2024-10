Preview: Pořádná nálož NHL, představí se všech 32 týmů, hrát se bude celou noc!

Milovníci toho nejlepšího hokeje, připravte se. Dnes nás čeká bohatý program, který začne o půlnoci a končit bude kolem osmé ráno. Pojďme se podívat, co nás čeká a které zápasy budou vysílané v televizi.

Toronto je poměrně jednoznačný favorit tohoto duelu a zatím prochází pohodovým začátkem sezóny. Toronto má na kontě už čtyři vítězství a ve Východní konferenci je hned za týmy Devils, Rangers a Panthers. Na cestu do Ohia se ekipa Maple Leafs vydala v dobrém rozmaru, protože za sebou má cennou výhru 5:2 nad divizním rivalem z Tampy Bay. Blue Jackets se krátce po rozjezdu sezóny nachází vespod Východní konference, kde se ostatně umisťují už mnoho let. V pěti zápasech Columbus nasbíral čtyři body za výhry s Coloradem a Buffalem. Tři dny zpátky se Blue Jackets na svém stadionu utkali s Minnesotou a s Davidem Jiříčkem v sestavě zaznamenali porážku 1:3.

Chicago vstoupilo do letošní sezóny dvěma porážkami a od té doby střídá pravidelně výhru s prohrou. Podle aktuální formy a vzorce by měli Blackhawks vyhrát, jenže vzájemná statistika mluví proti nim. Chicago se potkalo s Vancouverem v loňském ročníku NHL třikrát a všechny tři zápasy prohrálo během normální hrací doby. Největší hrozbou pro Vancouver bude Connor Bedard, který je na tom ohledně individuálních dovedností skvěle. Canucks sice na úvod venkovního tripu podlehli Tampě, poté ale uspěli na ledě Floridy a Philadelphie a proti Blackhawks budou usilovat o třetí výhru v řadě. Vancouver se může vrátit domů s šesti body z osmi.

Washington získal z úvodních čtyř duelů sezóny šest bodů. Na úvod doma padl 3:5 s New Jersey, ale od té doby už jen vítězí. Konkrétně třikrát v řadě. Caps na domácím ledě přehráli 4:2 Vegas a 3:2 Dallas. Nakonec dokázali vrátit porážku i Devils, které udolali 6:5 po prodloužení. Šanci pokračovat v zámořské kariéře od klubu dostal Jakub Vrána. Ten se do Washingtonu vrátil po nepovedených štacích (alespoň z hlediska konce) v Detroitu a St. Louis. V přípravě si vybojoval smlouvu a poprvé naskočil do duelu proti Vegas, v němž dokonce skóroval. Hokejisté Philadelphie nástup do sezóny moc nezachytili. Na úvod sice zvítězili 3:2 po nájezdech ve Vancouveru, ale z dalších čtyř utkání už pobrali jediný bod. Z Calgary si odvezli prohru 3:6, z Edmontonu 3:4 po prodloužení a venkovní trip zakončili porážkou 4:6 v Seattlu. Naposledy doma nedali ani gól Vancouveru, s Kosatkami padli 0:3.

