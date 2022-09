PREVIEW: Podivné kroky vedení táhnou Chicago ke dnu, přestavba potrvá roky

Chicago loni patřilo mezi nejhorší týmy NHL. Vedení se proto rozhodlo k radikálnímu kroku, a sice k přestavbě mužstva, která se neprovede ze dne na den. Nejeden odchod vzbudil bouřlivé debaty, až čas ale ukáže správnost jednotlivých rozhodnutí. Jestřábi každopádně v nadcházejícím ročníku vysoko nečekejme.

Loňskou sezónu Blackhawks nelze hodnotit jako povedenou, neboť nasbírali v 82 zápasech pouze 68 bodů a v celé soutěži na tom bylo hůře pouze pět týmů – New Jersey, Philadelphia, Seattle, Arizona a Montreal.

Poté, co Chicago podruhé v řadě nepostoupilo do play-off, bylo jasné, že vedení musí udělat výraznější kroky. Ovšem co se stalo, to čekal jen málokdo.

Přestavba mužstva

Z kádru putoval jeden hráč za druhým. A není řeč o hokejistech, kteří by byli jenom do počtu, jednalo se v některých případech dokonce i o členy první či druhé formace.

Začněme u Alexe DeBrincata. Čtyřiadvacetiletý Američan oblékal dres Blackhawks pět sezón, v nichž těžil z výborné spolupráce s krajanem Patrickem Kanem. Jenže každý příběh jednou končí. Vedení udělalo pro mnohé nepochopitelný krok, když stále ještě mladého Američana vyměnilo do Ottawy za tři volby v draftu.

Další odchod, který vyvoloval mnoho reakcí, je ten Kirbyho Dacha. Podobně jako DeBrincat, tak i tento Kanaďan zamířil do jiného klubu za volby v draftu, konkrétně dvě, přičemž mu je stále teprve jednadvacet let a kariéru má před sebou. Nově bude loni šestadvacetibodový hokejista oblékat dres Montrealu.

Přestavba se dotkla i českého útočníka Dominika Kubalíka, který neobdržel nabídku nové smlouvy a po sedmadvacetiletém rodákovi z Plzně sáhl Detroit, kde bude hrát spolu s třemi krajany Filipem Hronkem, Jakubem Vránou a Filipem Zadinou.

Kromě výše zmíněné trojice přestoupili ještě Erik Gustafsson s Henrikem Borgströmem do Washingtonu, Collin Delia do Vancouveru, Kevin Lankinen do Nashvillu a Brett Connolly zamířil do švýcarského Lugana.

Brankářské dilema

S odchodem Delii, ale hlavně Kevina Lankinena vyvstává otázka, kdo bude v Chicagu novou jedničkou. Klub posilnil Petr Mrázek, který ovšem loni v Torontu nepředváděl takové výkony, jaké by si vedení Maple Leafs a fanoušci představovali.

Dále je tu Alex Stalock. Zkušený pětatřicetiletý Američan má svá nejlepší léta za sebou. Loni odchytal v San Jose jediný zápas s úspěšností zákroků pod 80 %, v jedenácti případech se představil na farmě. Určitě uznáte sami, že ani tohle nejsou statistiky, jimiž by měla oplývat jednička týmu v NHL.

Třetím do party je Cale Morris. Šestadvacetiletý gólman, jenž na svou šanci v nejlepší hokejové lize světa ještě čeká. Ani na farmě v Rockfordu se v loňské sezóně příliš neukázal, zachytal si v pouhých sedmi střetnutích.

Aktuálně to vypadá, že jedničkou bude český gólman Petr Mrázek, jemuž by měl krýt záda především Alex Stalock. Oběma gólmanům ovšem kromě výkonnosti v posledních měsících hapruje i zdraví. Vedení Jestřábů si zvolilo odvážnou cestu, jde do nemalého rizika.

Dvě stálice

Koho se přestavba nedotkla, to jsou nedotknutelní Jonathan Toews a Patrick Kane. Oba hokejisté přišli do klubu v roce 2007, letos je tak čeká společná šestnáctá sezóna.

Výrazně produktivnější byl loni Patrick Kane, jenž v 78 zápasech základní části nasbíral 92 bodů a s velkým náskokem čtrnácti bodů na DeBrincata ovládl týmovou produktivitu. Jonathan Toews naskočil do 71 utkání, z nichž vydoloval 37 bodů.

Napodobit loňská čísla bude především v případě Patricka Kanea extrémně těžké. Velký podíl na jeho perfektních statistikách měl totiž krajan Alex DeBrincat, který klub opustil. A najít v aktuálním kádru kvalitativně podobně dobře zakončujícího hráče se zdá být nereálným úkolem.

Predikce

Stálice Toews s Kanem celé mužstvo sami neutáhnou, velká jistota navíc není ani v brankovišti. Alex DeBrincat bude citelně chybět, podobně jako bojovný Kirby Dach. Čistě subjektivním názorem, pokud se letos Chicago alespoň přiblíží postupu do play-off, bude to velké překvapení.

