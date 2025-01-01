Preview: Pochod Columbusu vstříc play-off

7. září 19:54Josef Potůček
Ohijský celek dlouhá léta předcházela pověst věčného otloukánka. V loňském ročníku však Blue Jackets takové řeči utnuli, když až do posledních kol živili naději na play-off a fanoušci cítili, že jejich tým konečně našel správný směr. Do nové sezóny tak vstupují s odhodláním: přestat být jen „mladým, nadějným týmem“, a začít konečně vyhrávat a probojovat se do vyřazovacích bojů o Stanley Cup.
Loňská sezóna byla poznamenaná obrovskou tragédií, když klub krátce před jejím startem přišel o Johnnyho Gaudreaua, jednoho z největších hráčů své generace. Jeho spoluhráči hráli s pamětní nášivkou na dresech a nálepkou na helmě. Tamní představitelé a fanoušci se postarali o řadu dojemných poct, včetně uvedení jeho rodiny do arény při Stadion Series. Brankář Elvis Merzlikins si dokonce jako trvalý odkaz nechal udělat tetování čísla 13 na malíček jako osobní hold svému zesnulému kamarádovi. Byla to ztráta, která otřásla celou organizací, ale zároveň tým více stmelila.
A právě ze vzájemné soudržnosti hodlají v Columbusu profitovat i v sezóně 2025-26.
Útok: mladí dravci i zkušení lídři
Ofenzivní vozba se zdá být nejsilnější zbraní Modrokabátníků.
Stále ještě teprve dvacetiletý Adam Fantilli už dávno není jen slibným nováčkem. Jakožto budoucí ligová hvězda vstupuje do nadcházejícího ročníku sice stále ještě v rámci svého tříletého nováčkovského kontraktu, ale po jeho vypršení se jistě stane jedním z nejlépe placených mladých centrů NHL.
Jeho o dva roky starší spoluhráč Kent Johnson přidává do hry lehkost a kreativitu, zatímco Kirill Marčenko se profiluje jako ostrý kanonýr. Rodák z ruského Barnaulu, hlavního města Altajského kraje, v minulé sezóně překonal třicetigólovou metu, jejíž opětovné atakování si bude klást za cíl.
Těsně před letošním draftem vedení Modrých kabátů směnilo s Coloradem Gavina Brindleyho, třetí kolo draftu a podmíněný druhý výběr v roce 2027 za Charlieho Coylea a Milese Wooda.
Očekává se, že protřelý univerzál Coyle posílí třetí útočnou formaci a přinese do týmu zkušenosti a stabilitu. V Columbusu by si měl odkroutit poslední rok své šestileté smlouvy s průměrným ročním platem 5,25 milionu dolarů.
Wood, známý svou dynamikou a fyzickou hrou, patří k nejrychlejším power-forwardům v lize.
Při výčtu letních posil nelze opomenout Isaca Lundeströma a Hudsona Faschinga, kteří dodají Columbusu větší hloubku a stabilitu v útoku.
Kapitán Boone Jenner zůstává srdcem týmu, pracantem, který nikdy nevypne. Pokud je zdravý…
Do tvrdých soubojů se bude pouštět Mathieu Olivier, jenž s tamní organizací prodloužil spolupráci o šest let.
Pokud do sebe všechny dílky správně zapadnou, Blue Jackets budou mít více než konkurenceschopný útok.
Obranná pevnost s předsunutými hrozbami
Z obrany, která byla roky děravá jako ementál, se stává solidní tvrz.
Zach Werenski má za sebou nejlepší sezónu kariéry a definitivně se zařadil mezi absolutní elitu NHL. Je mozkem přesilovek, jistotou na puku i bez něj a skutečným lídrem.
Vedle něj vyrůstá Denton Mateychuk, který ve svém premiérovém ročníku ohromil. Jeho pohyb a sebevědomí mu vysloužily místo v All-Rookie Teamu.
Stabilitu přinášejí Ivan Provorov a Damon Severson, loni se k nim přidal i Dante Fabbro, jenž se okamžitě zařadil mezi klíčové obránce. V červnu podepsal nový čtyřletý kontrakt v hodnotě 16,5 milionu dolarů a pro nadcházející ročník tak bude opětovně parťákem Werenskiho.
Elvis musí "zpívat"
Brankáři jsou v Columbusu věčným tématem. Lotyš Elvis Merzlikins má charisma i schopnosti, ale je až příliš často náchylný k výkyvům, které tým srážejí. Fanoušci by rádi viděli, aby jejich "Elvis" začal zpívat pravidelně a ne jen občasným refrénem.
Jet Greaves patřil v Ohiu k největším pozitivům loňské sezóny. Připsal si zásluhy za několika klíčových vítězství a jeho klidný styl dodával mužstvu jistotu. Trenéři oceňovali jeho pracovitost, rychlé reflexy a schopnost podržet tým i v zápasech proti silnějším soupeřům. Nahlas se hovořilo o tom, že Columbus má minimálně spolehlivou brankářskou dvojku - a možná i budoucí jedničku.
Očekávání redaktora
Columbus už není jen týmem budoucnosti - budoucnost se začíná stávat přítomností. Fantilli, Johnson nebo Mateychuk jsou připraveni na větší role. Trenér Dean Evason přinesl řád, Sean Monahan s Coylem zkušenost a Werenski se stal skutečným lídrem.
Metropolitní divize je pořád krutě těžká, ale Blue Jackets už v ní nehodlají být pouze do počtu. Chtějí být nebezpečným soupeřem každý večer a probojovat se zpátky do play-off.
Steč do vyřazovacích bojů však zůstane mimo dosah kanónu Blue Jackets.
