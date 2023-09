Preview: Po bouřlivém létě čelí Pens řadě palčivých otázek

Po loňském krachu a následné skepsi byla příznivcům Penguins vlita do žil naděje. Tým posílil elitní obránce Erik Karlsson, který dlouho předtím avizoval, že chce hrát za tým, který má potenciál vyhrát celou ligu. Pokud by si myslel, že se mu to s Pens nemůže podařit, k výměně by nesvolil.

Sezóna 2022-23

Teprve podruhé si Tučňáci v éře Crosbyho nezahráli o Stanley Cup. Série jejich postupů se zastavila na čísle šestnáct, což byl rekord napříč všemi profesionálními sporty v Severní Americe.

Útěchu, že jim play-off uniklo o pouhopouhý jediný bod, a tudíž že sezóna nebyla z jejich strany tak špatná, v Pittsburghu nehledali. Naopak. Žehrali na zpackaný závěr základní části a spílali vedení za nepovedené trejdy. Mikael Granlund či Dmitrij Kulikov se kýženými posilami před vyřazovací nadstavbou nestali.

Neúspěšná sezóna tak vyústila v odvolání generálního manažera Rona Hextalla a prezidenta Briana Burka. Obě pozice obsadil Kyle Dubas, který byl odejit z Toronta.

Útok

Zklamání z neúspěšného roku nejlépe vystihují statistická data ofenzivního počínání. S průměrem 3,18 branky na zápas byli v lize na 16. místě. Při hře 5 na 5 (2,57) jim patřilo dokonce až místo devatenácté. Penguins měli zároveň druhé nejhorší procento střelby. Zatímco Crosby, Jevgenij Malkin, Jake Guentzel, Rickard Rakell, Jason Zucker a Bryan Rust se dostali nad metu 20 branek, žádný jiný útočník jich neměl více jak 13 a pouze tři forvardi se dostali alespoň na dvouciferný počet gólů. To jednoduše není útok hodný steče o Stanley Cup.

Jednoho z oněch uvedených hráčů navíc Tučňáci ztratili. Zuckera by měl nahradit Reilly Smith, čerstvý šampion z Vegas a pak i hvězdný bek Erik Karlsson, jehož nelze nezmínit i v kapitole "Útok".

Když v Pittsburghu v letech 2016 a 2017 vyhráli stříbrný hokejový grál, rozmělnili Crosbyho, Malkina a Phila Kessela do tří formací. Pokud zde budou chtít v nadcházející sezóně pomýšlet na úspěch, budou muset smýšlet obdobně. A hlavně, budou muset proměňovat šance.

Obrana

Nejen ofenziva, též obrana Penguins, byla loni průměrná až lehce podprůměrná.

Až příliš chyběli Michael Matheson a John Marino. Ty Smith, který do Ocelového města přišel z New Jersey za druhého jmenovaného, skončil na farmě. Spolehliví a zkušení harcovníci Jan Rutta a Jeff Petry až příliš často marodili. A oba již v klubu nepokračují.

Dubas se přes léto — vědom si těchto rezerv — činil. Komplexně, sluší se dodat.

Kromě Karlssona přivedl dobře bránící útočníky Matta Nieta, Vinnie Hinostrozu, Noela Acciariho a zejména specialistu na oslabení Dána Larse Ellera.

Obrana by měla být pevná, ačkoliv čistě technicky vzato jí na spolehlivosti ubírá angažmá útočného vítěze Norris Trophy.

Brankáři

Tristan Jarry a Casey DeSmith uplynulý ročník Pittsburghu nezachránili, ani jej nepokazili.

DeSmith se stěhoval přes Montreal do Vancouveru a Jarry se vrátil k Tučňákům poté, co si v červenci pár minut vyzkoušel trh volných hráčů. V kapse si přitom odnesl hned pětiletou smlouvu.

Záda budou osmadvacetiletému rodáku z Britské Kolumbie krýt Magnus Hellberg a Alex Nedeljkovič. Vzhledem k výši kontraktu by měl být takřka dvoumetrový Švéd dvojkou, zatímco bývalý gólman Caroliny a Detroitu zálohou ve Wilkes-Barre/Scranton (AHL).

Predikce

Stávající soupiska je v kvalitě na humny vzdálená té, která v době nedávno minulé vyhrála dvakrát po sobě Stanleyův pohár. Duo Crosby - Malkin je zase o rok starší. Mladší nebude ani nový hvězdný Tučňák Erik Karlsson, který však loni dokázal, že věk je jen číslo. Přesto, nikde není psáno, že právě pittsburští nemohou překvapit, postoupit do play-off a tam už se může stát ledacos.

