Preview: Plameny zahájily přestavbu. Co od nich čekat?

Po další nepodařené sezóně, kdy Flames nedokázali postoupit do play off, má trenérský štáb nad čím přemýšlet. Zdá se, že tým se nahází na začátku přestavby a v novém ročníku by se mohlo objevit hned několik nových tváří.

Flames nakonec dokončili sezónu 2023/2024 s výrazně mladší soupiskou a vysokou volbou v draftu NHL 2024. Plameny samozřejmě nikdy nevyhrály draftovou loterii, což se letos nezměnilo, ale i tak skončily na 9. místě, které využily k výběru perspektivního obránce Zayna Parekha. Mnoho týmů, které loni skončily pod nimi, je připraveno udělat kroky vpřed a Flames by mohli v roce 2025 poprvé v historii usilovat o volbu v první trojce draftu.

Flames nebyli v létě zrovna nejaktivnějším týmem na přestupovém trhu, ale jejich kroky znamenají, že organizace klade velký důraz na budoucnost. Pojďme se podívat na letošní tým a očekávání, která se k němu upínají.

Brankoviště

Po odchodu Jacoba Markströma je konečně čas, aby v Calgary zazářil Dustin Wolf. Nejlepší hráč AHL za sezónu 2023 byl během svých tří sezón důležitou součástí svých týmů. Naskočil do 141 zápasů a dokázal vychytat 97 výher a hned 11 z nich s čistým kontem. Úspěšnost zákroků měl 92,6 %. Třiadvacetiletý gólman nastoupil v minulé sezóně v 17 zápasech v dresu Flames, v nichž měl úspěšnost zákroků přes 89 %, přičemž hrál za oslabenou a neustále se měnící obranou.

Wolf se nemusí hned stát plnohodnotnou jedničkou Flames. Jeho parťákem v brance bude téměř jistě Dan Vladař, který strávil předchozí tři sezóny jako Markstromův náhradník a ve svých 27 letech vstupuje do posledního roku své smlouvy v Calgary. Třetím do party je Devin Cooley, s ním Flames v létě podepsali dvouletou smlouvu.

Obrana

Největším bolehlavem Flames byla v minulé sezóně hloubka obrany. Pryč jsou doby, kdy se Calgary pyšnilo jednou z nejsilnějších obran v konferenci či v celé NHL. Nyní jsou největšími hvězdami MacKenzie Weegar a Rasmus Andersson, ale jinak je v obraně řada neprověřených hráčů.

Z konce minulé sezóny se vracejí Daniil Miromanov a Brayden Pachal, kteří se výrazně prosadili poté, co přišli z Vegas Golden Knights. Zejména Miromanov našel souhru s Weegarem v prvním páru a v dresu Flames posbíral sedm bodů, přičemž ve 20 odehraných zápasech strávil na ledě v průměru 21:15 minut. Je to urostlý pravoruký obránce, který překvapivě dobře bruslí a je šikovný ve střelbě.

Calgary v létě také rozšířilo portfolio svých obránců o dva nové leváky. Podepsali smlouvu s Jakem Beanem a v rámci výměny za Markströma získali Kevina Bahla. Bean už je zkušenějším hráčem, který naskočil do 197 zápasů během šesti ročníků. Bahl byl v minulé sezóně velmi dobrý v defenzivě, odehrál všech 82 zápasů v dresu Devils.

Útok

Útočníci Flames jsou směsicí veteránů a solidních mladíků. Poté, co Flames v posledních 12 měsících vyměnili tolik hráčů, budou mít problém vylepšit tak slabý počet 253 gólů, který se jim podařilo vstřelit v minulé sezóně.

Jonathan Huberdeau se sice v minulém ročníku s Flames protrápil další nevýraznou sezónou, ale ostřílený centr Nazem Kadri našel dobře fungující spolupráci s nováčky Connorem Zarym a Martinem Pospíšilem a sezónu zakončil se 75 body, což je druhý nejlepší výsledek jeho kariéry. Možná není superhvězdou, kterou Flames potřebují, ale Kadri je stále mimořádně efektivním hráčem.

Jegor Šarangovič a Andrej Kuzmenko se v minulé sezóně dostali do tempa. Šarangovič se dostal do Calgary díky trejdu, šel jako protihodnota za Toffoliho. A v uplynulé sezóně nastřílel 31 gólů, za které si vysloužil podpis pětileté smlouvy. Kuzmenko dokázal v 29 zápasech v dresu Flames posbírat 25 bodů. Kromě Blakea Colemana, který si ve 32 letech připsal nejlepší výkon kariéry, když vstřelil 30 gólů, a výše zmíněných Zaryho a Pospíšila však v této skupině útočníků není mnoho dalších nebezpečných zbraní.

Novými tvářemi v útoku budou Anthony Mantha, který podepsal kontrakt na jeden rok. Flames zároveň spojí síly také s Ryanem Lombergem, který přichází z Floridy.

Predikce redaktorky

Dá se s velkou pravděpodobností říci, že ani v nadcházejícím ročníku se Flames do play off nepodívají. Spíše budou okupovat spodní příčky tabulky a dají šanci novým tvářím. Bodově bude nejspíše zářit opět Nazem Kadri, který bude táhnout tým. Šarangovič by mohl pokračovat ve své střelecké formě, ale ani tak nevidím Calgary výše než na 22. pozici v celé soutěži.

