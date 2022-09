PREVIEW: Philadelphia se topí v problémech. Začne Tortorella kouzlit?

Letci nehráli dvakrát za sebou play-off poprvé od sezony 1993/1994. V ročníku minulém měli k vyřazovací části velmi daleko, připsali si totiž pouhých 61 bodů. V systému, ve kterém se základní část hraje na 82 zápasů, byli horší pouze v sezoně 2006/2007, to měli jen 56 bodů.

Slavný celek z Pensylvánie byl po Montrealu, Arizoně a Seattlu čtvrtým nejhorším týmem NHL. Mezi 31. prosincem a 26. lednem dokonce padl hned třináctkrát za sebou. Fanoušci si po skončení sezony hlasitě oddechli, sledovat výkony Flyers pro ně určitě příjemné nebylo.

Bude spojení Tortorella - DeAngelo fungovat?

Zvednout tápající organizaci dostal na povel zkušený stratég John Tortorella. Impulzivní kouč se do NHL vrací po roční pauze, před kterou šest sezon trénoval Columbus. Podstatnou otázkou bude, jestli hráči za slavným trenérem půjdou. V minulých týdnech prosákly informace, že v kabině Letců to nefunguje zrovna ideálně. S tímto vyjádřením přišel sám trenér, který potvrdil, že se řídí heslem „co na srdci, to na jazyku.“

„Stav kabiny mě hodně znepokojuje,“ řekl v nedávném rádiovém rozhovoru. „Strávil jsem nějaký čas s hráči, členy týmu i vedením v mé kanceláři. A mám dost velké obavy z toho, co se tam děje. Stačily mi některé konverzace, které jsem tam měl. Mluvil jsem s mnoha hráči. Chtěl jsem je jen slyšet, jen jsem naslouchal. Kabina musí být pospolu. Jakmile začne kemp, bude to něco, na co se zaměřím a budu se snažit upravit,“ dodal.

Těžko říct, jestli bylo moudré rozhodnutí angažovat do už tak nefungující kabiny Tonyho DeAngela. Obránce, který je znám svým hokejovým umem, ale zároveň velkým množstvím průšvihů. Není to tak dávno, co si na bývalém spoluhráči Alexandru Georgijevovi vybil frustraci po nepodařeném zápase, čímž si u Rangers de facto podepsal vyhazov. Překvapil i tím, že zlehčoval pandemii koronaviru. V roce 2014 se dle vedení OHL dopustil rasistických a homofobních výroků vůči spoluhráči.

Pakliže ale DeAngelo své excesy upozadí, na ledě bude přínosem. Ostatně v loňské sezony prokázal, že stále může patřit mezi elitní beky soutěže. V Carolině si připsal 61 kanadských bodů v 78 zápasech. Po přesunu do Pensylvánie nechal pozdravovat kouče Roda Brind'Amoura, se kterým měl velmi dobrý vztah, a který jej dokázal ukočírovat. Podaří se totéž i Tortorellovi?

Klíčoví beci se potřebují zlepšit

Obrana Letců na papíře nevypadá zle. O body v přesilovkách by se měl kromě DeAngela starat i Rasmus Ristolainen, jemuž se ale loňský ročník vůbec nepovedl. Zlepšení se očekává také od Ivana Provorova, jenž nasbíral hned dvacet záporných bodů ve statistice +/-. Z obranných řad nezklamali pouze Travis Sanheim a Justin Braun, kteří opět dostanou důležitou roli. Na další místa se tlačí mladíci York s Attardem či devětadvacetiletý Seeler.

Důležitou osobností defenzívy Flyers byl Keith Yandle, který se už ale rozhodl ukončit profesionální kariéru. Populární Iron Man odehrál úctyhodných 989 zápasů v řadě do doby, než jej v minulé sezoně na jedno utkání trenérský tým vyškrtnul ze sestavy, čímž se rekord zastavil.

Komplikace s Fedotovem

V brance Philadelphie se loni střídali Carter Hart a Martin Jones. Ačkoliv se týmu nedařilo, oba se dokázali přehoupnout přes 90% úspěšnost zákroků. Letos by měl dostat Hart daleko více prostoru, poněvadž jeho, dnes již bývalý kolega, se dohodl s Krakeny. Hartovi bude krýt záda Felix Sandström, jenž v sezoně 2021/2022 zasáhl do pěti zápasů v NHL.

Více tlačit na Harta mohl Ivan Fedotov. Příběh pětadvacetiletého brankáře v průběhu prázdnin obletěl celý svět. Bývalý hráč CSKA Moskva podepsal s Philadelphií jednoletou smlouvu, avšak o pár dnů později byl v Rusku zatčen kvůli údajnému vyhýbání se vojenské službě.

Gólman se poté přesunul do Severodvinsku, kde dle serveru Match TV složil 13. srpna přísahu. Podle dostupných informací jej čeká minimálně rok vojenské služby, což jeho sen o NHL prakticky zničilo.

Celou sezonu bez Couturiera?

V ofenzívě k velkým změnám nedošlo. Největší hvězdou Flyers by měl být Travis Konecny, který loni nasázel 16 branek a přidal 36 asistencí. O kanadské body se budou starat také Joel Farabee, James van Riemsdyk, Kevin Hayes či Cam Atkinson.

Proč nebyl zmíněn Sean Couturier? Klíčový centr Philadelphie si totiž v přípravě na sezonu poranil záda a momentálně mu hrozí, že přijde o celý ročník. Zkušený útočník má vyhřezlou ploténku. Na listině marodů je v tuto chvíli také obránce Ryan Ellis.

Zdá se tedy, že se směrem k Letcům kupí jeden problém za druhým. Naděje v očích fanoušků však mohou vykřesat mladíci Noah Cates, Morgan Frost, Owen Tippett nebo Bobby Brink, kteří určitý prostor bezesporu dostanou. Chytí jej za pačesy?

Predikce

Bylo by velkým překvapením, kdyby se Philadelphia rapidně zvedla. Kromě Tonyho DeAngela do kádru Letců žádná zvučnější posila nepřišla, a proto kouče Tortorellu jednoduchá práce rozhodně nečeká. Papírově by celek z Pensylvánie měl patřit mezi nejslabší týmy Metropolitní divize a vlastně i celé Východní konference. Fanouškům by možná jen stačilo, aby se zvedl celkový herní projev mužstva. Na play-off by to být nemělo.

