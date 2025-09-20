Preview: Ottawa se po sedmi letech konečně vrátila do play-off. Půjde letos ještě dál?

20. září 20:35Vladimír Vykoukal
Ottawa v minulé sezóně uzavřela dlouhé sedmileté čekání a konečně se jí podařilo postoupit do play-off. V něm sice v prvním kole vypadla s rivalem z Toronta, i tak to ale pro ni je velkou motivací do dalších sezón. Senators mají hodně zajímavý mladý tým se spoustou talentu a už rozhodně nepatří mezi otloukánky ligy. Potvrdí svou vzestupnou tendenci výkonů i letos?
Ottawa se během léta do žádných výrazných změn nepouštěla, spíše se snažila o doplnění talentovaného jádra. Z Los Angeles přišel mladý obránce Jordan Spence, který by se v budoucnu mohl stát jedním z klíčových členů zadních řad. Ofenzivu posílil dánský útočník Lars Eller, který by mladému týmu měl dodat potřebné zkušenosti. A už v závěru minulého ročníku přivedla Ottawa útočníky Dylana Cozense a Fabiana Zetterlunda, tedy hráče, kteří by se v příštích letech měli stát jedny z hlavních opor.
Kádr naopak po čtyřech letech opustil zkušený bek Travis Hamonic, který podepsal smlouvu s Detroitem. Pokračovat nebude ani útočník Adam Gaudette, jenž posílil San Jose. A změna se udála i na brankářském postu, do Los Angeles totiž zamířil švédský gólman Anton Forsberg. Celkově se ale určitě nejedná o odchody, které by Ottawu měly hodně mrzet.
Otazníky nad gólmany
Gólmanskou jedničkou by znovu měl být Linus Ullmark, který do Ottawy přišel před loňskou sezónou z Bostonu. Není pochyb o tom, že v plné kondici patří mezi nejlepší gólmany NHL. Dlouhodobě se ovšem potýká se zdravotními problémy, vždyť ještě nikdy ve své kariéře neodchytal v základní části víc než 49 zápasů.
Záda by mu měl krýt mladý finský brankář Leevi Meriläinen. Ten v minulém ročníku do NHL vstoupil ve velkém stylu, když si za 12 odchytaných utkání připsal úspěšnost zákroků přes 92 %. Teď ho čeká první sezóna v roli plnohodnotné dvojky a dá se očekávat, že prostoru dostane hodně. Uvidíme, jak se s tím popasuje. Gólmanské duo Ottawy na papíře vypadá slibně, v případě zranění jednoho z nich by však Senators mohli mít velké problémy.
Mix zkušeností a mládí v zadních řadách
Obraně bude vévodit Jake Sanderson, který už v minulé sezoně ukázal svůj potenciál. Nasbíral 57 kanadských bodů a patřil mezi nejproduktivnější desítku beků celé soutěže. A to je mu teprve 23 let! V prvním obranném páru by po jeho boku měl nastupovat ruský defenzivní zadák Arťom Zub.
Druhý pár by měli tvořit zkušení Thomas Chabot a Nick Jensen. Chabot už se stal ikonou obranných řad Ottawy, v klubu strávil celou svou dosavadní kariéru a soustavně podával kvalitní výkony na obou koncích hřiště. I on se ale v posledních letech potýkal se zdravotními problémy.
V třetí obranné dvojici by měl působit již zmíněný Jordan Spence, v němž dřímá velký potenciál. Vedle něj by měl působit Tyler Kleven, který se v minulém ročníku plně zabudoval mezi stabilní členy defenzivy Senators. Na svou šanci ovšem čeká i Carter Yakemchuk, sedmička draftu roku 2024 a asi největší talent v organizaci Ottawy. Kanadský bek má za sebou velmi povedené sezony v juniorské WHL a pravdědobně se letos podívá i do NHL. Svého debutu v nejlepšího lize světa by se teoreticky mohl dočkat i český obránce Tomáš Hamara.
Velký potenciál v ofenzivě
I v útoku Ottawy najdeme hodně zajímavých jmen. Asi největším tahounem by měl být kapitán Brady Tkachuk, od kterého se ale kromě jeho důrazné hry bude očekávat i vyšší produktivita. V minulé sezóně zaznamenal “jen” 55 kanadských bodů v 72 utkáních. Senators od něj potřebují, aby se přiblížil průměru bodu na zápas.
Klíčovou roli bude hrát i Tim Stützle. Tomu se minulý ročník vyvedl náramně, když byl se 79 kanadskými body nejproduktivnějším hráčem svého týmu. Dále tak potvrzuje, že jeho kontrakt za 8,35 milionu dolarů je jeden z nejlepších v lize. Na křídle první formace by tuto dvojici měl doplnit Fabian Zetterlund, loňská posila z San Jose.
Druhou lajnu by měl vést Dylan Cozens, další hráč, který do Ottawy přišel až v průběhu minulé sezóny z Buffala. V dresu Senators stihl i s play-off odehrát 27 zápasů, v nichž sesbíral slušných 18 kanadských bodů. Ve svých 24 letech ale rozhodně ještě má potenciál na lepší čísla. K dispozici bude mít dvě zkušená křídla – Drakea Bathersona a Davida Perrona. Zejména od prvního jmenovaného se čeká další sezóna, kdy by se mohl přiblížit 70 bodům.
O kvalitě na pozici centra v kádru Senators vypovídá to, že až v třetí formaci bude hrát Shane Pinto, tedy hráč, který by ve většině ostatních týmů působil v elitních dvou lajnách. Po jeho boku by měl nastupovat veterán Claude Giroux, jehož zkušenosti jsou pro mladý tým Ottawy klíčové. Na křídle by je měl doplnit Ridley Greig.
Čtvrté formaci bude vévodit zkušený Lars Eller. Vedle něj by měli nastupovat Michael Amadio a Nick Cousins. Na svou šanci bude ale také čekat několik mladíků. Mezi nimi i Čech Jan Jeník, který už v minulých sezónách několik zápasů v NHL odehrál.
Očekávání redaktora
Ottawa po letech trápení konečně vybudovala tým plný talentu. Senators by se stejně jako loni měli dostat do play-off. A v něm mohou být hodně nepříjemným soupeřem pro kohokoliv. Podmínkou ale je, aby mladší hráči udělali další krok dopředu, a aby zůstali zdraví oba gólmani.
