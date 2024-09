Preview: Osudová sezóna? Predátoři chtějí Stanley Cup

Nejsou to silná slova, když se bavíme o týmu, který posledně vypadl v prvním kole play off? Myslím si, že ne. V Tennessee doslova touží po prvním zisku trofeje v historii klubu a kdo ví, třeba se jim to povede.

V létě Nashville přišel o několik hráčů, z nichž se za největší ztrátu považuje odchod lídra obrany Ryana McDonagha. Na druhou stranu se dotáhly fantastické příchody. Do klubu totiž přichází jako volný hráč Steven Stamkos, dále Jonathan Marchessault či ofenzivní obránce Brady Skjei. Na papíře skvělá jména, jak jim to půjde na ledě?

Jednička zůstává stejná

Juuse Saros je jedním z klíčových článků fungování celého mančaftu. Obrovská opora, která každoročně figuruje na seznamu kandidátů na zisk Vezina Trophy. Navíc podepsal novou osmiletou smlouvu na 61,92 milionu dolarů. Docela slušné, ne?

Dvojkou mu bude Scott Wedgewood, který stejnou roli plnil i v Dallasu Stars, kde má podobné místo jako Saros americký brankář Jake Oettinger.

V defenzívě sázka na jistotu

Díru po McDonaghovi by měl zalepit nově příchozí Brady Skjei a to je tak vše. Obrana zůstává prakticky pohromadě. Hlavním tahounem bude kapitán Roman Josi, který minulý ročník opět zazářil (23+65). Po ruce navíc bude mít další kvalitní beky Danteho Fabbra či Lukea Schenna.

Silná ofenziva

Pokud bychom se dívali čistě na jména, zřejmě by nám padal zrak. Filip Forsberg, Gustav Nyquist, Steven Stamkos nebo Ryan O´Reilly. Všichni obrovsky kvalitní, otázkou zůstává, jestli jim to bude pospolu v letošní sezóně pasovat. Úplně zde nehraje i věková struktura, kdy nejmladším z této čtveřice je třicetiletý Švéd Forsberg. Stále se však díváme na hvězdy, které by při své nejlepší formě bezpodmínečně patřily k nejlepším v lize.

Očekávání redaktora

Pokud si vše sedne, mohou rozhodně dojít daleko. V lize se budou pohybovat vysoko, ale převezmou si formu i do vyřazovací části? Uvidíme...

