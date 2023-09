Preview: Opět o něco zkušenější! Devils budou patřit k favoritům Metropolitní divize!

Ďáblové by po loňském vypadnutí ve druhém kole rádi udělali další krok. Mladý tým je opět o něco zkušenější, a navíc se v létě podařilo ještě více vyztužit už tak silnou kostru týmu. Největších změn doznala obrana, odkud odešli zkušení borci, ale New Jersey bylo na tento scénář připraveno.

Útok 9/10

To že má New Jersey jedny z nejlepších útočných řad napříč ligou se ji nějaký čas ví. Jádro začíná dorůstat do produktivního věku a tým nemá na žádných postech výraznější mezery.

Kapitán Nico Hischier zažil skvělou sezonu, ve které měl průměr téměř bod na zápas a jeho kolega Jack Hughes v základní části útočil na hranici 100 bodů. New Jersey mělo dvakrát obrovské štěstí v drátové loterii a má opravdu záviděníhodnou dvojici centrů, která navíc podškrábla cenově přijatelné dlouhodobé kontrakty.

Peníze se podařilo najít také pro Jespera Bratta, který dokázal, že si svůj nový tučný kontrakt plně zaslouží. Vidina úspěchu motivovala k podepsání také Erika Haulu, jenž se rád konečně usadil. Velkým vyztužením už tak našlapaného útoku se stal Tyler Toffoli, který byl vyměněn z Calgary.

Vedení doufá, že zdraví vydrží také Ondřeji Palátovi, který pomáhá mladým borcům v hokejovém růstu. S Devils se dohodl i český útočník Tomáš Nosek.

Syndromu druhé špatné sezony se úspěšně vyhnul Dawson Mercer, který bude nyní bojovat o nový pakt s Devils, jelikož jde do posledního roku své nováčkovské smlouvy.

Obrana 7/10

Ďáblové musí na své soupisce oželet dvě velká jména. Do Columbusu zamířil Damon Severson a s Tučňáky se dohodl Ryan Graves.

Dougie Hamilton zažil loni výbornou sezonu a stále je ve výborné kondici. Pomoci nahradit zkušené beky by měl Colin Miller, který míří do New Jersey z Dallasu. Větší roli by měl v týmu dostat nejmladší z trojice bratrů Hughesů. Zkušenosti mu může předat čtyřiatřicetiletý Brendan Smith, kterému jedinému je z obraného valu přes třicet let.

Své by si měli odehrát i Jonas Siegenthaler a John Marino.

Brankáři 6/10

Téma brankáři je pro Ďábly stále velmi ošemetnou otázkou. Výborný Vítek Vaněček chytal v základní části skvěle, ale vyřazovací část mu úplně nesedla a vystřídal jej mladý Akira Schmid, který by měl jednou převzít brankářské žezlo. Bude velmi zajímavé sledovat s kým New Jersey nastoupí do sezony jako s jedničkou, případně jestli se oba nebudou pravidelně střídat, aby byli v zátěži.

Celkové hodnocení redaktora

New Jersey bude opět silné. Tým je o zkušenost bohatší a přidání zkušeného Toffoliho do útoku vypadá jako skvělý krok dopředu. Bude třeba, aby Luke Hughes dostál své pověsti a zaujal důležité místo v defenzivě po odchozích hráčích. Otázkou zůstává, na koho trenéři po loňské zkušenosti z play-off vsadí v brankovišti.

