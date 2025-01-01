NHL.cz na Facebooku

NHL

Preview: Oilers před dalším velkým rokem. Hrají nejen o pohár, ale také o McDavida

10. září 18:08

David Zlomek

Dvakrát za sebou se Edmonton dostal až do finále Stanley Cupu, dvakrát ale narazil na stejnou překážku jménem Florida Panthers. Pro fanoušky to byla směs obrovské hrdosti i frustrace. Tým prokazuje, že patří mezi absolutní špičku NHL, jenže kýžený prsten pořád chybí. Nyní stojí Oilers před třetím pokusem. Bude to konečně rok, kdy se jim podaří vystoupat až na samotný vrchol? Nebo se jejich okno pomalu začíná zavírat?

Největší otázka: budoucnost Connora McDavida

Kapitán a nejlepší hokejista planety vstupuje do posledního roku svého kontraktu. Spekulace o možné změně dresu se tak logicky množí. McDavid přiznává, že hledá rovnováhu mezi spravedlivým platem, platovým stropem a hlavně vítězstvím. Zatím nic nepodepsal a v Edmontonu tak panuje napjaté očekávání.

Jasné je jediné – dokud budou McDavid a Leon Draisaitl v týmu, zůstávají Oilers kandidátem na Stanley Cup. Ale co přijde potom?

Brankářská loterie

Stuart Skinner a Calvin Pickard. Stejná dvojice, která nezvládla klíčové momenty v posledních dvou play off. V základní části podali slušné výkony, ale rozhodující chvíle jim zkrátka nesedly. Právě proto se stále spekuluje, jestli Edmonton nepřivede zkušeného gólmana zvenčí.

Pokud má tým letos dojít až na úplný konec, potřebuje v brankovišti jistotu. Zda se jí Skinner konečně stane, je otázkou, na kterou si fanoušci zoufale přejí kladnou odpověď.

Obrana bez velkých změn

Defenziva zůstává víceméně totožná. Mattias Ekholm se vrací po vleklém zranění a bude znovu klíčovým partnerem pro ofenzivního Evana Boucharda. Darnell Nurse, Brett Kulak a nově Jake Walman tvoří solidní střed, zatímco Ty Emberson či Troy Stecher budou bojovat o místo v sestavě.

Papírově má Edmonton dostatek kvality, aby zvládl základní část. V play off ale bude rozhodovat, zda obránci dokážou odolat nejlepším útokům ligy a ulevit gólmanům.

Útok přišel o zkušenost, spoléhá na mladou krev

Oilers se v létě rozloučili s veterány Coreym Perrym, Evanderem Kanem, Viktorem Arvidssonem, Jeffem Skinnerem či Johnem Klingbergem. Místo nich dorazil Andrew Mangiapane, z Tampy nadějný Isaac Howard a také český útočník David Tomášek.

McDavid s Draisaitlem zůstávají hlavními tahouny, sekundovat jim mají Zach Hyman a Ryan Nugent-Hopkins. Zajímavé bude sledovat mladíky, kromě Howarda i Matthewa Savoie, který už v AHL ukázal velký potenciál. Otázkou je, zda dokáží nahradit body ztracené odchodem zkušených borců.

Očekávání redaktora

Edmonton zůstává jedním z největších favoritů celé ligy. Když jsou McDavid a Draisaitl zdraví, dokáží sami dotáhnout tým velmi daleko. Jenže otázky kolem brankoviště a chybějící hloubka útoku mohou znamenat, že tentokrát narazí dřív než ve finále. Pokud vše klapne, mohou Oilers konečně po více než třiceti letech zvednout nad hlavu Stanley Cup. Pokud ne, čeká je léto plné těžkých rozhodnutí, a možná i odchod jejich největší hvězdy.

