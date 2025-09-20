Preview: Nový kapitán a nový trenér! Vytáhne to Rangers zpět na vrchol?

19. září 17:55Jakub Ťoupek
Rangers v minulé sezóně zaznamenali velký výkonnostní propad. Pouhý rok poté, co byli nejlepším týmem základní části se ziskem 114 bodů, se propadli téměř na dno Východní konference. Pouhých 85 bodů je nestálo jen místo v play-off, ale i trenéra. Peter Laviolette po dvou letech na lavičce Rangers skončil a nahradil jej Mike Sullivan.
Když přišel Mike Sullivan do Pittsburghu Penguins, byly z toho hned dva Stanley Cupy v řadě (2016, 2017). Po deseti letech v Pensylvánii zamířil sedmapadesátiletý kouč znovu do klubu, kde čtyři sezony plnil roli asistenta. Sullivan je také od této sezóny nejlépe placeným koučem v celé lize.
Loni zaznamenal tradiční tým velký výkonnostní propad. Zarážející byla otřesná defenzivní čísla, stejně tak jako úspěšnost v přesilovkách. Když šel soupeř do oslabení, Rangers zvládli využít této situace jen ve 17,6 % případů. Tým, ve kterém figuroval Panarin, Zibanejad nebo Kreider, si takto mizerná čísla v početní výhodě rozhodně nemůže dovolit.
V Madison Square Garden je ale stále dostatek síly na to, aby se tým hrající v této legendární multifunkční hale probral a opět mířil do play-off. Obraně by měl pomoci příchod Vladislava Gavrikova, který má skvělá defenzivní čísla a v kombinaci s Adamem Foxem může tvořit jednu z nejlepších obranných dvojic celé ligy.
V bráně stará známá
Igor Šesťorkin se loni v prosinci dostal na titulní stránky novin, když podepsal osmiletou smlouvu, díky níž se s průměrným ročním platem 11,5 milionu dolarů stal nejlépe placeným brankářem v historii NHL. Když ale v loňské sezóně zaznamenal nejhorší průměr inkasovaných gólů (2,86) a procentuální úspěšnost zákroků (90,5 %) ve své kariéře, neházelo to na něj rozhodně pozitivní světlo.
Tyto statistiky však byly velmi zavádějící. Žádný brankář v sezóně 2024-25 nečelil ani nezachytil více střel než právě devětadvacetiletý Rus. Zázračně se mu přesto podařilo šestkrát udržet čisté konto. Je to stále stejný Šesťorkin, pravděpodobně nejatletičtější brankář v NHL, vybavený neuvěřitelně rychlými reflexy.
Jako jeho náhradník je Jonathan Quick, který se po několika letech trápení jako upadající brankář usadil jako respektovaná volba číslo 2. Může odehrát 20 zápasů, aby jeho kolega zůstal čerstvý, ale ve svých 39 letech už Quick nedokáže odvrátit špatnou obrannou hru, kterou tým předváděl v minulé sezóně.
Investice do Gavrikova = investice do Foxe
Zatímco Rangers si v minulé sezóně udrželi slušnou úspěšnost při bránění v oslabení, většinou nechali elitního brankáře plavat kolem brankoviště bez větší pomoci. Pouze čtyři týmy povolily více střel ve hře 5 na 5 a Rangers povolili třetí nejvyšší počet vysoce nebezpečných šancí v rovnocenném stavu.
Adam Fox zůstává jedním z nejlepších všestranných obránců této generace, ale minulá sezóna se do jeho kariéry nezapíše jako vrcholová. Byl také kritizován za svou hru v americké obraně na turnaji 4 Nations Face-Off. Problémem byla absence spolehlivého spoluhráče, což Rangers vyřešili velkým krokem, když podepsali Vladislava Gavrikova z Los Angeles Kings za 49 milionů dolarů na 7 let.
Tento velký levák je jedním z nejlepších defenzivních obránců v NHL a na oslabení. Můžeme tak očekávat, že Fox a Gavrikov odehrají v této sezóně spoustu minut, i proto že kvalita obranných dvojic za nimi výrazně klesá, zvlášť poté, co Trouba a Miller odešli z loňské čtveřice nejlepších.
Carson Soucy a Will Borgen pravděpodobně vytvoří fyzicky silnou druhou dvojici, která by v ideálním případě byla třetí dvojicí v opravdovém týmu bojujícím o titul, zatímco Rangers budou doufat, že Urho Vaakanainen a Braden Schneider, kterým je teprve 26 a 23 let, budou pod vedením Mikea Sullivana v prvním roce vzkvétat.
Vrátí se střelecký apetit?
Útok Rangers je jasným důvodem k obavám, protože tým nenahradil Kreiderovu produktivitu, i přes veškerou úctu k posile Taylora Raddyshe. Sullivan spoléhá na spoustu hráčů nad 30 let, kteří jsou klíčovými tahouny. To znamená, že výměna pro J.T. Millera měla velký význam. Nový kapitán Rangers získal ve 32 zápasech 35 bodů a byl jedním z mála pozitivních článků týmu.
Rangers tedy stále mají potenciál být mírně nadprůměrným útočným týmem, zejména pokud Lafrenière dokáže konečně naplnit svůj potenciál a Will Cuylle bude pokračovat ve svém průlomu jako silový útočník. Ve své druhé sezóně v prvním týmu vsítil Cuylle 20 gólů a měl by nahradit Kreidera jako stálý člen první šestky v sezóně.
Poslední čistku v kádru schytalo hned několik velkých jmen. Chris Kreider, Filip Chytil, Kaapo Kakko, Reilly Smith, Jimmy Vesey, ani jeden z nich nebude nadále působit v týmu. O jejich místa se hlásí především mladé pušky. Gabe Perreault, Brennan Othmann či Brett Berard, by měli prorazit do NHL a odehrát stabilní minuty ve 3. a 4. lajně.
Největší nadějí je právě Gabe Perreault. Před dvěma lety si ho Rangers vybrali ze 23. místa draftu a na konci letošního března s ním po jeho druhé univerzitní sezoně podepsali smlouvu. Kreativní útočník se prosazuje zejména díky vysokému hokejovému IQ a značné úrovní dovedností. V posledních měsících se ale soustředil hlavně na to, aby svou figuru obalil svaly.
Ofenzíva ale opět bude stát na tom největším jméně. Artěmij Panarin. V uplynulé sezóně 80 zápasů, 89 bodů. Pro většinu hráčů NHL životní výkon, pro Panarina ale spíš průměr. Jeho produktivita klesla z předchozích 120 bodů, předtím dvakrát přeskočila devadesátku. Rangers ho potřebují v top formě, pokud se dostaví, mohou Rangers útočit na vyřazovací část.
Opět jej doplní Vincent Trocheck, který by měl dodat sekundární produkci. Zda ale dokáže navázat na svoji nejlepší sezónu, kterou zaznamenal v roce 2024 je jedna velká neznámá. Ve dvaatřiceti letech by ale měla jeho produkce spíše pomalu klesat.
Očekávání redaktora
Od Rangers nikdo neví, co čekat. Tým má velkou kvalitu, avšak mu stále něco chybí. Především pak hloubka v defenzívě by měla hrát velkou roli. Díru před brankářem by měl zalepit Gavrikov, který by měl odemknout Foxův ofenzivní talent. Pokud nebudou dostávat tolik branek, znovu se podívají do play-off.
Preview ostatních týmů:
- Anaheim Ducks
- Boston Bruins
- Buffalo Sabres
- Calgary Flames
- Carolina Hurricanes
- Colorado Avalanche
- Columbus Blue Jackets
- Dallas Stars
- Detroit Red Wings
- Edmonton Oilers
- Florida Panthers
- Chicago Blackhawks
- Los Angeles Kings
- Minnesota Wild
- Montreal Canadiens
- Nashville Predators
- New Jersey Devils
- New York Islanders
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.