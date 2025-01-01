Preview: NHL odstartuje třemi zápasy. Obhájci z Floridy a souboj těžkých vah na Západě

7. října 19:54Radim Sochor
Nová sezóna NHL 2025/26 startuje ve velkém stylu. Úvodní noc nabídne hned tři zápasy a máme se na co těšit.
Úvodní zápas nové sezony proběhne na ledě Floridy. Hráči Panthers budou před úvodním vhazováním oslavovat loňský zisk Stanley Cupu. Hned z kraje sezóny se ale budou muset vypořádat s absencemi dvou klíčových opor - kapitána Barkova a útočníka Tkachuka, kteří nestihnou začátek ročníku kvůli zraněním.
Mike Sullivan, dlouholetý kouč Penguins, nyní vede Rangers. V Madison Square Garden se na trenérské pozici kdysi už objevil. V období 2009-2013 zde působil jako asistent trenéra. Uvidíme, zdali se mu povede dobře v pozici hlavního kouče. Pomoct by mu mohlo to, že útok New Yorku je zpět kompletní a do zápasu by měli nastoupit Panarin i J.T. Miller, kteří dokončili trénink bez omezení.
Veterán Anže Kopitar už před startem ročníku potvrdil, že nadcházející sezóna bude jeho poslední v NHL. Pro Los Angeles Kings tak půjde nejen o honbu za úspěchem, ale i o symbolické rozloučení s ikonou, která v klubu působí od roku 2006/2007. Hned na úvod je však čeká mimořádně náročná zkouška - Colorado Avalanche. Soupeř, který Kings z posledních čtyř vzájemných duelů porazil hned třikrát.
Všechny tři zápasy budete moct živě sledovat na kanálech Nova Sport.
