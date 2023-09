Preview: Napraví Blues nepovedenou sezonu? Z pozice kapitána na to bude dohlížet Schenn

St. Louis má za sebou nejméně povedený ročník od sezony 2007/2008. Jinak tradiční účastník play-off Západní konference ve vyřazovací fázi tentokráte chyběl. Už před koncem přestupní uzávěrky nevypadala situace v tabulce příliš optimisticky, a proto vedení sáhlo k několika trejdům. Vladimira Tarasenka poslalo k Rangers, dlouholetého kapitána Ryana O'Reillyho do Toronta a útočník Ivan Barbašev zamířil k pozdějšímu vítězi z Vegas.

Nakonec byli Bluesmani od play-off čtrnáct bodů. Díky odchodům několika hráčů si ale uvolnili místo pod platovým stropem a započali tak dlouho plánovanou přestavbu. Z nedávné doby vyždímalo St. Louis maximum možného, jména hráčů Blues ze sezony 2018/2019 budou už navždy vyrytá na nejcennější možné hokejové trofeji.

Památná finálová série s Bostonem je už ale minulostí, v Missouri se musí soustředit na budoucnost.

Schenn novým kapitánem

Výraznou postavou budoucnosti nejbližší bude Brayden Schenn, který se stal osmým kapitánem organizace od roku 2000. Před ním céčko nosili Chris Pronger, Eric Brewer, David Backes, Alex Pietrangelo či Ryan O'Reilly. V dávnější minulosti ještě Brett Hull, Scott Stevens nebo Brian Sutter.

S lídrovstvím by Schennovi měl pomoct stále teprve čtyřiadvacetiletý Robert Thomas, jenž se naplno ujme pozice prvního centra. Na křídlech by kolem něj měli nastupovat Jordan Kyrou a Pavel Bučněvič, což jsou jména, na která Blues chtějí sázet.

Právě Kyrou se stal v minulé sezoně nejproduktivnějším hráčem St. Louis, v 79 zápasech zapsal 73 bodů za 37 branek a 36 asistencí.

Na kapitánu Schennovi by měla stát druhá lajna, ve které se pravděpodobně objeví i Kasperi Kapanen s Brandonem Saadem. Kapanen, rodák z finského Kuopio, stále čeká na sezonu, která by raketově vystřelila jeho kariéru správným směrem. Potenciál v sobě rozhodně má, jenže zatím jej tak úplně neprokázal. Po dvou a půl letech se jej Penguins rádi zbavili, Kapanen však hned po svém příchodu k Blues ožil. Do karet mu hrál i o téměř pět minut vyšší ice time.

Naváže Vrána na dobré výkony z konce minulé sezony?

Podobně jsou na tom i Sammy Blais nebo Jakub Vrána. Českého útočníka poslal Detroit v minulé sezoně do asistenčního programu. Poté mu už Red Wings nedali dostatečný prostor, a proto se jako nejlepší varianta ukázala výměna, za sedmé kolo draftu 2025 a pokrytí padesáti procent Vránova platu. St. Louis z tohoto kaufu okamžitě těžilo, Vrána totiž skóroval v každém druhém utkání v novém působišti.

Zkušeného centra by Vránovi mohl dělat Kevin Hayes, který byl v červnu vyměněn do St. Louis z Philadelphie. Dále se k Blues po sezoně a půl vrátil Švéd Oskar Sundqvist, jenž mezitím stačil poznat Detroit a Minnesotu. Zásadnější roli v týmu by mohli dostat Alexej Toropčenko nebo Jake Neighbours. Na možnou další šanci v NHL bude čekat Australan Nathan Walker.

Krug s Paraykem se musí zlepšit

Pozvolna se dostáváme k defenzívě, která vypadá na papíře rozhodně lépe než útok. Jisté místo mezi nejlepšími čtyřmi týmovými obránci by měli mít Colton Parayko, Torey Krug, Justin Faulk a Nick Leddy. Přesilové hry loni dirigoval především Faulk, který nakonec svůj bodový účet zaokrouhlil na čísle padesát. Daleko více se čeká od Kruga s Paraykem. Krugových -26 ve statistice +/- trenérský štáb zkušeného harcovníka Craiga Berubeho rozhodně nepotěšilo.

O své místo se už tradičně poperou defenzivní poctivci Marco Scandella s Robertem Bortuzzem. Do zahajovacího složení by mohl promluvit i Calle Rosén, o větší příležitost se hlásí třiadvacetiletý obránce Tyler Tucker.

Pozici brankářské jedničky znovu urve Jordan Binnington, který v minulé sezoně zasáhl do jednašedesáti klání. Dvojkou by mohl být Malcolm Subban, se kterým ale St. Louis pro začátek sezony počítá spíše na farmu. Větší šanci v prvním mužstvu vyhlíží Joel Hofer, mladý Kanaďan zatím v nejlepší lize světa odchytal jen osm utkání.

Sluší se připomenout, že v létě ukončil svou profesionální kariéru sedmatřicetiletý gólman Thomas Greiss. Muž, jenž oblékal kromě St. Louis dresy San Jose, Phoenixu, Pittsburghu, Islanders a Detroitu, působil v NHL už od roku 2007.

Predikce

Pokud se letos St. Louis dostane do play-off, bude to velké překvapení. Za poslední rok proběhlo v mužstvu tolik zásadních změn, že návrat na vrchol NHL momentálně nehrozí. Hodně bude záležet, na jaká čísla dosáhnou Thomas s Kyrouem, jejichž potenciál je obrovský. Body se budou očekávat i od Vrány, Schenna nebo Kapanena. V Centrální divizi jsou objektivně mnohem silnější mužstva, avšak přítomnost Chicaga nebo Arizony dává jasně najevo, že na úplném suterénu se Blues pohybovat nebudou.

