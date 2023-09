Preview: Nabitý Dallas už musí cílit na nejvyšší metu. Poslední šance pro Seguina s Bennem?

Víceméně od roku 2018 se Dallas Stars drží mezi užší špičkou celků v NHL, jenže nástup na úplný vrchol z toho v posledních letech nebyl. Nejblíže ke Stanley Cupu bylo mužstvo z Texasu v covidovém play-off 2020, kdy padlo ve finálové sérii s Tampou Bay 2:4 na zápasy. Ani loni nebyl velký úspěch příliš daleko, avšak konferenční finále Hvězdy nechytily hned v úvodu. Nakonec se musely s pozdějším vítězem z Vegas poroučet v šesti duelech.

Historicky nejlepším výkonem Stars je tedy jediný Stanley Cup z roku 1999. Tehdy za toto mužstvo váleli Mike Modano, Brett Hull, Jere Lehtinen, Sergej Zubov nebo Joe Nieuwendyk. V brance pak zářili Ed Belfour s Romanem Turkem.

Z jedinečné generace vedené světovými hokejisty Dallas vykřesal o rok později další finále, tentokrát se ale v šesti zápasech musel sklonit Ďáblům z New Jersey.

Od svého vstupu do NHL v roce 1993 hrával Dallas pravidelně play-off až do roku 2008. Poté přišel na deset let ústup ze slávy, Stars si tehdy zahráli vyřazovací část jen ve dvou případech. Nynější generace ale vrátila do American Airlines Center hrdost, um a nadšení.

Lídři třicátníci

Kteří hráči jsou ústředními postavami mužstva? Bezesporu Tyler Seguin, jenž se v zeleném dresu prohání od roku 2013. Je lídrem, asistentem kapitána, výborným hokejistou, jenže jeho kontrakt je už pro Dallas spíše přítěží.

Seguin býval výborným střelcem a snad ještě lepším nahrávačem. Od sezony 2019/20 ale pravidelný sběratel alespoň sedmdesáti bodů vadnul, i kvůli zranění. Loni a předloni byl víceméně fit, nicméně na svou předešlou produkci už nenavázal. V minulé sezoně nastřádal 26 branek a 33 asistencí v 95 zápasech, což je docela málo vzhledem k tomu, že má až do léta 2027 podepsáno na 9,85 milionu dolarů ročně.

Dalším letitým tahounem, bez kterého si snad Dallas ani neumíme představit, je Jamie Benn. Čtyřiatřicetiletý kapitán stále nastupuje, jako jeden z mála, bez ochranného štítku. Po bodově nepodařených sezonách loni ožil, v základní části z toho byl téměř bod na utkání. V Dallasu doufají, že přes léto Benn druhý dech neztratil.

Také u Benna je ale problém, že z platového stropu pobírá 9,5 milionu dolarů. Je pravdou, že před sebou má už jen dvouletou smlouvu, i tak to pro vedení Hvězd není úplně ideální situace.

A další ikona tohoto celku? Joe Pavelski. Plejer, který je i v devětatřiceti letech stále možná tím úplně nejlepším hokejistou v předbrankovém prostoru. Je to forvard, který každé play-off doslova ožívá. I na něj se fanoušci Dallasu mohou těšit, stejně jako na další pokročilé třicátníky, kterými jsou Jevgenij Dadonov, Craig Smith nebo Matt Duchene.

Posledně jmenovaného získal Dallas jako volného hráče, když jej v létě vykoupil ze smlouvy Nashville. Elitním útočníkem NHL už asi nebude, za 3 miliony dolarů se ale organizaci může jen a jen vyplatit.

Největší eso? Jason Robertson

Dallas však není jen domovem hráčů, kteří už jsou na konci, nebo v pokročilé fázi, svých kariér. V útoku najdeme několik es, která už loni ukázala svůj obrovský potenciál. Konkrétně se jedná o Wyatta Johnstona, Roopeho Hintze a především Jasona Robertsona.

U tohoto jména se musíme chvíli zastavit. Čtyřiadvacetiletý útočník je odborníky pasován jako jedno z nejlepších levých křídel na světě. Už v ročníku 2021/22 měl bod na zápas, avšak v loňské sezoně bodově explodoval. V základní části vsítil 46 branek, na dalších 63 přihrál a v následném play-off pak nastřádal 18 bodů v devatenácti zápasech.

Robertson má před sebou ještě tříletou smlouvu s ročním platem necelých osmi milionů dolarů. Jestliže se Seguin s Bennem už v tomto ohledu příliš nevyplatí, s Robertsonem udělalo vedení týmu parádní kauf.

Robertson – Hintz – Pavelski, to by měla být ohromná síla v první lajně. Poté zkušení Benn a Dadonov spolu s Johnstonem? Také to není k zahození. Další zkušená esa Tyler Seguin a Matt Duchene po boku Masona Marchmenta? Skvělá třetí lajna! A co teprve Craig Smith s defenzivním poctivcem Radkem Faksou a Ty Dellandreou? Objektivně řečeno, moc lepších útoků, alespoň na papíře, v NHL nenajdete.

A to ještě na dveře prvního týmu klepe Matěj Blümel, jeden z nejlepších hráčů Texas Stars v AHL. Je vysoce pravděpodobné, že by pardubický odchovanec, který na sebe upozornil na MS 2021 a 2022, hrál v jiných organizacích daleko více, ale zrovna v Dallasu má tu smůlu, že konkurence je prostě ohromná.

Heiskanen nejlepším bekem ligy?

Volně se dostáváme k defenzívě, kde nad všemi obránci vyniká jméno Mira Heiskanena, jednoho z hlavních adeptů na zisk trofeje pro nejlepšího beka ligy. Stále ještě velmi mladý Fin má v NHL za sebou pět sezon, ve kterých dohromady nasbíral 249 bodů ve více než 400 zápasech. Kdo si ale myslí, že je ryze ofenzivním obráncem, ten se mýlí. Kromě produkce kanadských bodů zvládá rodák z Espoo perfektně bránit.

Obranu Stars by měl táhnout jednoznačně on, k ruce mu pak budou Esa Lindell, mladičký Nils Lundkvist nebo už osmatřicetiletý Ryan Suter, jenž bude chtít dokázat, že do starého železa ještě nepatří. Spíše o defenzivní stránku by se pak měli starat Jani Hakanpää, Thomas Harley nebo Joel Hanley. Uvidíme, jestli se v Dallasu prosadí Gavin Bayreuther, který naposledy oblékal dres Columbusu.

Ani v brankovišti nemá Dallas slabinu. Jasnou jedničkou bude opět Jake Oettinger, který byl v minulé sezoně třetím nejvytěžovanějším brankářem soutěže za Juuse Sarosem a Connorem Hellebuyckem. Ačkoliv v play-off se Oettinger přes 90% úspěšnost zákroků nedostal, v základní části byl na tom skvěle, když pochytal 91,9 % ran. Krýt záda mu bude jednatřicetiletý Scott Wedgewood.

Predikce

Očekává se, že Dallas znovu postoupí do play-off. Jestli v Centrální divizi nějaké mužstvo vypadá na papíře lépe, je to pouze Colorado. V minulé sezoně Stars zdobila velice kvalitní obrana, která byla po Bostonu a Carolině třetí nejkvalitnější v základní části. Na neprostupné defenzívě si bude kouč Peter DeBoer zakládat také v sezoně, která už za měsíc začne. A dá se očekávat, že se Dallas znovu zařadí mezi adepty na prvenství. Dojde až na úplný vrchol?

