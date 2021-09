PREVIEW: Mládí vpřed! Yzerman má čistý stůl a může budovat

Přestavba Detroitu nadále pokračuje, nicméně fanoušci Red Wings mají důvod k mírné radosti. Většina špatných kontraktů je pryč a nyní může začít budování úspěšného týmu. A v tom je generální manažer Steve Yzerman skvělý.

Red Wings za sebou mají poměrně úspěšné léto. Všechno odstartoval draft mladých talentů, kde si Detroit vybral hned několik hráčů, kteří by mohli mít v NHL solidní budoucnost. Za zmínku stojí především dva výběry z prvního kola: obránce Simon Edvinsson ze šestého místa a brankář Sebastian Cossa z patnáctého místa.

Detroit má po posledních draftech ve svém klubu spoustu mladých hráčů a postupně bude ty nejlepší začleňovat do prvního týmu. Vzhledem k tomu, že v klubu zatím nejsou vysoké cíle a není kam spěchat, tak mají všichni hodně prostoru k tomu, aby se vyhráli ať už na farmě či v evropských soutěžích.

Brankoviště doznalo změn. Těžit z toho lze dlouhé roky

V Detroitu po třech sezónách skončil brankář Jonathan Bernier, který byl v posledních dvou ročnících možná i nejlepším hráčem týmu. Stát v brance jednoho z nejhorších celků soutěže není snadná práce a tento třiatřicetiletý muž v masce si s ní věděl rady.

Ve hře bylo nějaký čas i prodloužení této spolupráce, Yzerman se nakonec rozhodl vydat jinou cestou. A to takovou, která má zlepšit přítomnost, ale i budoucnost.

Výměnou za práva na Berniera a volbu ve třetím kole draftu získal jednoho z nejlepších mladých brankářů v NHL, když se s Carolinou domluvil na příchodu Alexe Nedeljkovice, se kterým okamžitě podepsal dvouletou smlouvu v hodnotě šesti milionů dolarů.

O místo v brance se Nedeljkovic bude v příští sezóně dělit primárně s Thomasem Greissem, který vstupuje do druhého a posledního roku smlouvy. Za třetího brankáře se dá považovat Calvin Pickard a všichni budou sledovat i to, jak si povede Sebastian Cossa, který by v budoucnu mohl být klidně i týmovou jedničkou.

Do obrany přichází Leddy a talentovaný Seider

Ke změnám došlo i v zadních řadách. Za solidních podmínek získal Yzerman z Islanders obránce Nicka Leddyho, za kterého zaplatil Richardem Pánikem a volbou ve druhém kole draftu. S americkým bekem se počítá převážně do druhé obrany. Pomoci by měl i při přesilových hrách, které Detroitu příliš nefungovaly.

Leddyho parťákem ve druhém obranném páru by mohl být Moritz Seider, od kterého se očekávají velké věci a bude zajímavé, jak si s přechodem do NHL poradí.

Seider začíná v organizaci Detroitu třetí sezónu. Tu první strávil na farmě v Grand Rapids a minulý ročník odehrál ve švédském Rögle BK, kde byl vyhlášen nejlepším obráncem celé ligy. Očekávání jsou opravdu vysoká a pokud je naplní, tak rozhodně není vyloučený jeho boj o Calder Trophy.

Do týmu v létě dorazil i Jordan Oesterle, který je rodákem z Michiganu a oblékat dres Red Wings chtěl již od dětství. Nové smlouvy se v létě dočkal i Marc Staal, jenž si jí vysloužil výkony v minulém ročníku a v kádru se udržel i Danny DeKeyser, kterého čeká v Detroitu pravděpodobně poslední rok.

Nejlepší zpráva z obrany Red Wings přišla v minulých dnech. Nový tříletý kontrakt podepsal s klubem Filip Hronek, který byl v minulém ročníku nejproduktivnější hráč celého týmu a současně i tím nejvytěžovanějším. Právě od českého beka se čeká, že bude v zadních řadách Red Wings v následující sezóně tím nejlepším.

Mladý útok s potenciálem

Útočné řady Red Wings oproti minulé sezóně hodně omládly. Klub opustili dva útočníci, kteří v NHL hráli pouze v Detroitu: Darren Helm a Luke Glendening. Další zkušenosti odešly společně s Bobby Ryanem, Valtteri Filppulou či Fransem Nielsenem, jenž byl ze smlouvy vyplacen. V Detroitu skončil například i Jevgenij Svečnikov, který se nikdy i kvůli zraněním nedokázal probít natrvalo do prvního týmu.

Něco končí a jak to tradičně bývá, tak zároveň něco nového začíná. Mladí hráči na sebe budou muset vzít veškerou zodpovědnost a ukázat, že si dokáží poradit i bez pomoci těch zkušenějších. Hlavním lídrem bude bezpochyby kapitán Dylan Larkin, jenž bude mít obrovskou touhu se oklepat z nepříliš vydařené uplynulé sezóny a stát se znovu tím, kdo bude ukazovat ten správný směr.

Výrazně pomoci by Red Wings měl i uzdravený Tyler Bertuzzi, který zmeškal témeř celý uplynulý ročník. I tak během léta podepsal solidní novou smlouvu a nyní bude muset dokázat, že za takové peníze stojí. V podobné pozici je i Jakub Vrána, od kterého se bude v Detroitu čekat hodně kanadských bodů.

U spousty hráčů se bude čekat na herní progres a jedním z nich je i Filip Zadina, který by měl hrát na pravém křídle druhé formace. Společně s ním se do druhého útoku počítá s Piusem Suterem, který přišel do Detroitu v létě jako volný hráč poté, co měl výbornou první sezónu v NHL v dresu Chicaga.

Novou posilou Red Wings se stal i Mitchell Stephens, kterého Yzerman sám draftoval do Tampy a nyní ho odtud přivedl za volbu v šestém kole draftu. Mladý útočník by měl zaplnit místo ve čtvrté formaci a pomáhat s plněným defenzivních úkolů.

Na šanci pak bude čekat i velká řada mladíků v čele s Joe Velenem, Lucasem Raymondem či Jonatanem Berggrenem.

Jaká bude sezóna?

Od Detroitu se v následujícím ročníku nic velkolepého nečeká. Vzhledem k velkému omlazení kádru a přidání mladých šikovných hráčů se dá tipovat, že sledování zápasů Red Wings může být výrazně zábavnější než v minulých letech. A spoustě týmů může Detroit nadělat starosti.

