Preview: Minimální změny a návrat Ruffa. Bude to Buffalu konečně stačit?

Buffalo zažívá pod majitelem Terrencem Pegulou potupně dlouhou dobu temna. Třináct let nepoznalo atmosféru play-off a průběžně zahodilo potenciál několika generací hráčů v čele s Ryanem O'Reillym a Jackem Eichelem. Jedno ze tří nejmladších mužstev v NHL se letos pokusí pozvednout staronový kouč, pro kterého jsou Sabres srdcovou záležitostí.

Až v KeyBank Center vypukne 55. sezóna Buffala v NHL, bude to přesně 4 910 dní od jeho posledního vystoupení ve vyřazovacích bojích. V pozici hlavního trenéra je v roce 2011 absolvoval Lindy Ruff a právě tato nostalgická vzpomínka možná přivedla generálního manažera Kevyna Adamse k myšlence zlanařit čtyřiašedesátiletou legendu zpět do Erie County místo vyhozeného Dona Granata.

Romantickou představu, že Ruff vrátí Šavle do bojů o Stanley Cup, komplikuje složení Atlantické divize. Postupové pozice pravidelně okupují Boston, Toronto, Tampa a nejnovější šampioni z Floridy. V předchozí sezóně se před Buffalo vklínil také Detroit a v součtu obou východních divizí ztratilo na druhou divokou kartu sedm bodů.

Sabres budou ještě závislejší na výkonnosti mladých pušek. Už v průběhu minulé sezóny odešel zkušený útočník Kyle Okposo. Bývalého kapitána pak následovali Zemgus Girgensons, Tyson Jost, Victor Olofsson a Jeff Skinner, jenž dostal zlatého padáka tři roky před vypršením miliardové smlouvy.

Trochu kontroverze vyvolal červencový trejd s Edmontonem. Do organizace poraženého finalisty Stanley Cupu odešel ofenzivní klenot Matthew Savoie. Devítka draftu 2022 nedostala v prvním týmu pořádně čuchnout a k nepochopení mnoha fanoušků byla vyměněna za Ryana McLeoda.

Splatí UPL důvěru?

Na postu gólmana má přinést stabilitu Ukko-Pekka Luukkonen, který byl za svůj průlomový ročník odměněn štědrou smlouvou na pět let. Pětadvacetiletý Fin pro tuto chvíli odstrčil na druhou kolej Devona Leviho. Talentovaný Kanaďan se znovu nevyhne působení v Rochesteru. Post dvojky více pasuje na veterána Jamese Reimera.

Základ obrany zůstal pohromadě

V zadních řadách disponují Sabres velkým luxusem v podobě dvou jedniček a jedné čtyřky draftu. Trio Rasmus Dahlin, Owen Power a Bowen Byram má své místo rezervované. Zbývající tři by měli opět obsadit Henri Jokiharju, Connor Clifton a Mattias Samuelsson.

V případě zranění a poklesu formy budou na svou šanci číhat Jacob Bryson, Dennis Gilbert nebo Ryan Johnson. A třeba dorazí ještě někdo nový. Pod platovým stropem zbývá Adamsovi přes osm milionů dolarů.

Útok musí zabrat! Objeví se místo pro Kulicha?

Ofenzivní explozi z ročníku 2022/23 se Buffalu zdaleka nepovedlo zopakovat. Tage Thompson se po životní sezóně zhoršil z 94 na 56 kanadských bodů a v týmové produktivitě obsadil až třetí místo za Alexem Tuchem a Rasmusem Dahlinem, kteří skončili na 59 bodech.

Slabší koncovka se podepsala i na přesilovkách. Předloni v nich Sabres měli devátou nejlepší bilanci, o rok později už byli čtvrtí nejhorší.

Nejen proto se budou hodit nová bodová maxima od Dylana Cozense, Jacka Quinna, Johna-Jasona Peterky a Zacha Bensona, jenž v nováčkovské sezóně zaujal sympatickým ziskem 11 gólů a 19 asistencí.

Český fanoušek by mezi těmito mladíky rád viděl Jiřího Kulicha. Dvacetiletý rodák z Kadaně vstřelil za dva roky na farmě 58 gólů, ale za hlavní tým si připsal jediný start na ledě New Jersey. V totožné pozici je Švéd Isak Rosén, velkou konkurenci navíc rozšířil letos draftovaný Konsta Helenius.

V letních přestupech se Adams primárně věnoval posilám do třetí a čtvrté formace. To je případ podpisů Becka Malenstyna, Sama Laffertyho a Nicolase Aubého-Kubela. K této společnosti by chtěl patřit i Lukáš Rousek. Během tří let v organizaci Sabres dostal český křídelník prostor v sedmnácti zápasech s bilancí 1+3.

Očekávání redaktora

Pro Buffalo můžou být zásadní říjnové zápasy. Jestli se nepovede zachytit začátek, může na celý tým (zase) spadnout těžká deka, ze které se do jara nevyhrabe. V opačném případě budou Šavle v dosahu divokých karet až do konce základní části. Tip: 9. místo ve Východní konferenci.

Preview ostatních týmů:

- Anaheim Ducks

- Boston Bruins

Share on Google+