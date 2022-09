PREVIEW: Maurice míří na Floridu s jasným cílem. Dočkají se Panteři premiérového Stanley Cupu?

Panteři mají na co navazovat, tedy alespoň co se základní části týče. Opanovali totiž Prezidentskou trofej, aby v play-off vypadli ve čtvrtfinále s Tampou, s níž vypadli i o rok dříve. Tým před sezónou opustil nejproduktivnější hráč Jonathan Huberdeau, na střídačku se jako kouč nově postaví Paul Maurice.

Florida loni předváděla výborné výkony. V základní části nasbírala 122 bodů a poprvé v téměř třicetileté historii klubu získala Prezidentovu trofej, v dlouhotrvající přetahované s Coloradem nakonec byla úspěšnější o tři body.

V osmifinále play-off se Panteři utkali s Washingtonem, který vyřadili v šesti zápasech. Konečnou jim bylo čtvrtfinále, kde se odehrálo derby proti Tampě a pozdějšímu finalistovi podlehli hladce ve čtyřech zápasech, odveta za vyřazení z předešlé sezóny se tedy hrubě nevydařila.

Bolestivé ztráty

Není třeba polemizovat o skutečnosti, že Florida před novou sezónou oslabila. Lze očekávat, že nejcitelnějším odchodem bude přestup loni stodvacetibodového Jonathana Huberdeaua do Calgary, kam se spolu s ním vydali ještě MacKenzie Weegar s Colem Schwindtem, opačným směrem se vydal pouze Matthew Tkachuk.

Necelé čtyři měsíce strávil v klubu Claude Giroux. Z březnu přišel na volný přestup z Philadelphie a v červenci na volný přestup odešel do Kanady, nově bude oblékat dres ottawských Senátorů. Na volný přestup odešli ještě Ben Chiarot do Detroitu, Jonas Johansson do Colorada, Mason Marchment do Dallasu, Noel Acciari do St. Louis, Markus Nutivaara do San Jose a Chase Priskie do Buffala. Do rodné vlasti se pak vrátil dva Rusové Maxim Mamin s Germanem Rubcovem.

Pojďme se podívat na posily. Kromě již zmíněného Matthew Tkachuka přišli Marc Staal, Nick Cousins, Colin White, Alex Lyon, Rudolfs Balcers, Michael Del Zotto a Andrew Hammond. Rozhodně se nejedná o špatné hokejisty, ale pokud tento seznam porovnáte s hráči výše, musíte uznat, že k posílení kádru nedošlo, ba naopak.

Výměna trenéra

Pantery povede od nové sezóny nový kouč. Je jím Paul Maurice, pětapadesátiletý Kanaďan, který odkoučoval téměř devět sezón na střídačce Winnipegu. Závěrečnou devátou nedokončil, neboť klub i trenér cítili, že si navzájem už nemají co dát. Na střídačce nahradí Andrew Brunettea, jemuž zlomila vaz nepovedená série s Tampou.

Paul Maurice má navzdory trenérsky ne příliš vysokému věku velké množství zkušeností. Před Winnipegem trénoval Hartford, Torontu, také farmu Maple Leafs a v Rusku si vyzkoušel angažmá v Metallurgu Magnitogorsk.

Cíl? Ten je jasný, a sice zisk Stanley Cupu. Maurice na něj ještě nikdy nedosáhl, přestože má na kontě už 775 výher, což je aktuálně sedmé nejvyšší číslo v historii a dá se předpokládat, že s přibývajícími sezónami ještě výrazně naroste.

Nejlepší ofenziva soutěže

Střílení gólů, tak tato činnost se Floridě v loňské základní části hodně zamlouvala. Panteři nastříleli v 82 zápasech parádních 340 gólů. Jen pro porovnání, v této statistice druhé Toronto jich mělo na kontě 315.

Podaří se na podobné číslo navázat i letos? Spíše ne. Odešel již zmíněný Jonathan Huberdeau, jenž měl podíl na 115 gólech, což dělá více jak třetinu. Velmi solidních 64 bodů posbíral i zkušený Claude Giroux, i jeho absence bude minimálně v úvodu sezóny určitě znát.

Tým prošel menší obměnou, spolupráci mezi jednotlivými hráči tudíž nelze očekávat především v úvodních zápasech sezóny zcela ideální. Sečteno, podtrženo, Florida nadále disponuje velkou ofenzivní kvalitou, nicméně meta 340 gólů se momentálně zdá býti nedosažitelnou.

Faktor Barkov

Florida bude ve sbírání bodů spoléhat především na Aleksandra Barkova, sedmadvacetiletého finského útočníka a kapitána týmu.

Aleksandr Barkov v základní části nasbíral v 67 zápasech 88 bodů, pouze již několikrát zmíněný Huberdeau si počínal lépe. Ve vyřazovací části rodák z Tampere nijak výrazně nezazářil, v 10 utkáních posbíral dohromady 7 bodů.

Bude zajímavé sledovat, koho dá nový kouč Paul Maurice k Barkovovi na křídla. Minulou sezónu neměl kapitán mužstva stálé parťáky, poměrně často se kolem něj hráči v elitní formaci točili. Určitě dojde i na zkoušku spolupráce Barkov – Tkachuk a kdo ví, třeba toto bude právě ta trefa do černého.

Predikce

Florida oslabila, o tom není pochyb. Každopádně na střídačku přišel odpočatý Paul Maurice, jenž je schopen dostat z hráčů to nejlepší. Obhajoba Prezidentovy trofeje bude extrémně těžkým úkolem a troufnu si říct, že k ní nedojde. Nicméně kádr na play-off Panteři bezpochyby mají, ve vyřazovací části již bude záležet na maličkostech. Můj tip je takový, že dále jak do čtvrtfinále se Florida neprokouše.

