Preview: Kraken má zařazenou zpátečku, navrátí správný směr nový kouč?

24. září 17:00Jakub Ťoupek
Druhá nejmladší organizace v soutěži vyměnila před sezónou trenéra. Po jediném ročníku se pakoval z kabiny kouč Dan Bylsma a jeho pozici převzal Lane Lambert. Změny na ledové ploše ale rozhodně nespadají do kolonky zajímavých. Seattle se těší na očekávaný příliv mladé krve v kombinaci s posilami, jako je Mason Marchment. Organizace také věří, že nový kouč naváže na dosud nejlepší ročník 2022/23.
Oproti sezóně 22/23 zažívá Seattle velký výkonnostní propad. Ze 100 bodového týmu se postupně stala taková mašinka, která je ráda, když se dostane nad 70. Krakenovi ale roste generace mladíků, které postupně draftoval od svého vstupu do NHL. Mezi největší talenty, na které se čeká je i například trojnásobný medailista z MSJ Eduard Šalé.
Seattle patří mezi skupinku pár týmů, ve kterém není žádný hvězdný hráč. Od Benierse, nebo Wrighta se to do budoucna čeká, zatím ale nejsou na takové úrovni, aby se mohli řadit mezi ty nejlepší hráče ligy. Obzvlášť Shane Wright, ten má stále co dělat, aby se dostal tam, kde se očekávala jeho přítomnost před draftem. Právě byl dlouho predikován jako jednička draftu, tento status mu ale sebral Juraj Slavkovský.
Beci Brandon Montour a Vince Dunn či útočník Jared McCann, jsou sice kvalitními hráči, superhvězdy z nich ale nejsou. Velkou roli může hrát i finské duo Kaapo Kakko a Eeli Tolvanen, který prožil z individuálního hlediska skvělé mistrovství světa.
Stálice jménem Joey Daccord
V sezoně 2022-23 odchytal Joey Daccord za Kraken jen pět zápasů, jasnou jedničkou byl Němec Grubauer. Poté se však situace protočila a brankoviště Kraken má v područí devětadvacetiletý Američan. Potřeboval by ale mnohem větší podporu. Grubauer se v minulé sezoně podepsal jen pod osm vítězství. Pouze San Jose Sharks a New York Islanders na tom byli u svých dvojek hůř.
V organizaci jsou připraveni zaskočit Matt Murray, nebo Niklas Kokko. Matt Murray má ve své sbírce dva prsteny, které získal s Pittsburghem v sezónách 15/16 a 16/17. Za poslední 2 sezóny ale odehrál pouhá 2 utkání v NHL, kdy naskočil za Toronto.
Niklas Kokko je ale opačný případ. Velká brankářská naděje Seattlu loni zvládla 1 utkání mezi nejlepšími, to ale moc nevyšlo. V AHL to byla ale jiná pohádka. Ve 33 utkáních měl úspěšnost přes 91 %, v play-off dokonce 92. Právě finský mladík je prvním na ráně v případě problémů v brankovišti.
Nenápadně silné zadní řady
Brandon Montour i Vince Dunn relativně nenápadně dorostli v beky, na nichž lze bez obav stavět. Brandon Montour je patrně jediná ze zámořských opor Kraken s reálnou šancí na olympiádu. Po příchodu z Floridy se posunul do role prvního beka a svoji oddanost reprezentačnímu dresu ukázal i na mistrovství světa, kde získal v 8 zápasech 9 bodů.
Do toho je tu zkušený Adam Larsson, který vyniká ve statistice +-. K nim se přidává jiný veterán Jamie Oleksiak, příslib z vlastní talentové líhně Ryker Evans a nově příchozí Ryan Lindgren, otestovaný roky u New York Rangers. Obrana Seattlu tak na papíře nabízí tři silné a stabilní páry, to rozhodně nemůže říct napříč NHL každý.
Rozložení obranných dvojic je jasné, konzistence ve výkonech všech 6 prvních obránců by mohla Seattlu vzkřísit nějakou tu naději na přiblížení se opět nejlepší osmičce v Západní konferenci. Na svou šanci čekají například Lukas Dragicevic, Ty Nelson nebo Blake Fiddler. Všichni tito hráči ale mají svůj čas.
Hledá se útočná hvězda
Jak už bylo zmíněno, Seattlu chybí nějaká hvězda. Snad skoro v každém týmu vás napadne minimálně jedno jméno, které pravidelně vidíte ve střeleckých zápisech. U Krakena to bylo jen jednorázovou skutečností, když Jared McCann vsítil 40 branek. Velké osobnosti v ofenzivě prostě týmu chybí.
Avšak organizaci právě tyto jména rostou. Matthew Beniers, dvojka draftu 2021, bouchnul především v první sezóně, kdy získal 57 bodů. Jeho produktivita se pohybuje okolo 40, avšak týmu pomáhá i v jiných směrech. I tak odehrál v průměru 18:41 minuty, druhý nejvyšší čas ze všech útočníků Kraken, a jednoznačně se s ním počítá do role prvního centra. S Beniersovým očekávaným dalším růstem porostou i ambice Seattlu.
Druhou útočnou řadu by měl vést Shane Wright. Čtyřka draftu zvládla za 79 duelů bilanci 19+25 a +4 v plus/minus. Wrightův vývoj jde možná pomaleji, než se čekalo, přesto mají v Seattlu v této dvojici mladých centrů pořešenou budoucnost pro klíčový post.
Ofenzivní oporou bude i nadále Jared McCann. Seattle má za sebou pouhé čtyři ročníky v NHL, na prvním místě bodování pak třikrát vyskočí právě jeho jméno. Kraken nadále hledají opravdové ofenzivní eso a McCann se tomu blíží nejvíc. Naposledy byl se 61 body nejproduktivnějším hráčem týmu.
Hodně se očekává i od finského dua Kakko – Tolvanen, které doplní v nejlepší hokejové lize další jejich krajan Jani Nyman. To je přímá konkurence pro Edu Šalého, se kterým se bude nejspíš střídat v hlavním týmu. Kakko prodloužil i přes nepřesvědčivé výkony dvojky draftu o 3 roky s platem 4,525 milionu dolarů.
Dlouhý kontrakt běží Chandlerovi Stephensovoni, který bude po boku Jordana Eberleho chtít dodat sekundární body. Stejnou práci bude mít i Jaden Schwartz, jenž bude chtít navázat na téměř padesáti bodovou sezónu.
V útočných řadách najdeme také dvě posily, Mason Marchment a Frederick Gaudreau. Právě první jmenovaný by měl promluvit do střeleckých listin, od bývalého hráče Minnesoty se očekává spíše fyzická hra, kterou by měl předvádět ve čtvrté lajně.
Velkým jménem, na které se čeká, je Berkly Catton. Devatenáctiletý centr má za sebou druhou sezonu v řadě, v níž se dostal přes stovku bodů. Věk mu sice brání nastupovat v American Hockey League, ale nebylo by velkým překvapením, pokud už by se protáhl do kádru pro NHL.
Očekávání redaktora
Seattle nemá tým na play-off. Pokud ale Daccord potvrdí příslušnost k širší gólmanské elitě, obranná šestka zůstane pohromadě, a hlavně zdravá a útočníci v čele s Beniersem či Kakkem si vylepší kariérní maxima, můžou být Kraken nepříjemným soupeřem pro všechny týmy.
