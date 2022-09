Preview: Kosatky si brousí zuby na play-off! Dočkají se znovu po třech letech

Mužstvo Vancouveru pro novou sezónu výrazných změn nedoznalo. Parta okolo Millera s Hughesem má pro blížící se novou sezónu jasný cíl, postoupit do play-off. Cíl, který určitě není nereálný, ovšem splnit ho nebude vůbec jednoduché. Zadaří se? Čas ukáže…

Loňská sezóna

Kosatky dlouho zůstávaly ve hře o postup do vyřazovací části. Nakonec ale neuspěly, když v Západní konferenci obsadily desáté místo. V souboji o postupová místa, do nějž se zapojilo hned pět týmů, ve finále zaostaly rozdílem pěti bodů za osmým Nashvillem.

Kdo bude jedničkou?

Minimálně v úvodu sezóny je dosti pravděpodobné, že pozici brankářské jedničky zaujme Thatcher Demko. Šestadvacetiletý Američan loni naskočil do 64 zápasů a nevedl si vůbec zle. Udržel sice jediné čisté konto, avšak úspěšnost zákroků měl 91,46 % a inkasoval necelé tři góly na zápas.

Dále je tu Collin Delia. Ten sice v uplynulém ročníku příliš nezářil, což ovšem nebyla pouze jeho vina, ale výsledek celkově špatných výkonů Jestřábů z Chicaga. V novém působišti má Delia o motivaci postaráno, krajanu Demkovi určitě nedá post jedničky zadarmo.

Trojkou nejspíše bude Martin Spencer. Kanadský brankář dostal důvěru už v loňské sezóně v šesti utkáních a vedl si nad očekávání. Posuďte sami, úspěšnost zákroků 94,75 % a 1,74 inkasovaného gólu na zápas. Vskutku působivá čísla.

Pevná defenziva

Směrem do defenzivy Vancouver loni odehrál velmi dobrou sezónu. Mohl se pyšnit osmou nejlepší obranou celé soutěže, třetí nejlepší v rámci Západní konference.

Co může být pro Kosatky ještě lepší zprávou, že kromě dobré obranné činnosti dokáží beci sbírat i kanadské body. A to hlavně talentovaný Quinn Hughes, jenž posbíral parádních 68 bodů, Oliver Ekmann-Larsson skončil na 29 bodech a dvacetibodovou hranici atakovali ještě Tyler Myers s Lukem Schennem.

Útok na stovku kanadských bodů

J. T. Miller prožil individuálně parádní sezónu, byť jeho mužstvo nepostoupilo do play-off. Devětadvacetiletý americký útočník byl devátým nejproduktivnějším hráčem základní části. Získal 99 bodů (32+67), trojciferné číslo tedy těsně odolalo.

Padne stovka letos? Klidně by mohla! Spolupráce J. T. Millera s Connorem Garlandem se osvědčila, lze proto očekávat, že ji uvidíme i v následující sezóně. A pokud ke dvojici Američanů nalezne trenér Boudreau vhodné druhé křídlo, můžeme očekávat velké věci.

Nezměněná kostra týmu

Klíčový fakt. Hokejisté Vancouveru sice výrazně neposilnili, ale na druhou stranu ani neoslabili. Z hokejistů, kteří pravidelně nastupovali v elitních dvou formacích, budou všichni oblékat dres Canucks i v následující sezóně.

Zaměřme se na zajímavé nově příchozí hráče. Obranné řady přišel vyztužit zkušený Danny DeKeyser, který by zřejmě měl pravidelně nastupovat v prvním týmu, stejně jako útočníci Ilja Michejev a Curtis Lazar.

Opomenout rozhodně nesmíme ani Andreje Kuzmenka, který se v šestadvaceti letech rozhodl vyzkoušet štěstí za mořem. V KHL, kde nastupoval za Petrohrad, patřil k nejlepším hráčům celé soutěže, loni získal 67 bodů v 61 zápasech. Otázkou bude, jak rodák ź Jakutska dokáže zapadnout do systému Canucks.

Predikce

Nejlepším týmům soutěže Vancouver ani letos stačit nebude. Každopádně postup do play-off je ještě o něco reálnější než v uplynulém ročníku a troufnu si říct, že Kosatky ve vyřazovací fázi uvidíme. Reálně vidím i postup do semifinále Západní konference. Proniknutí ještě dále by bylo překvapením, ale rozhodně ne nepříjemné.

