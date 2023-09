Fanoušci v Minnesotě hokej milují, má tam dlouhou tradici. Úspěch ale chybí. Nepomohly ani velké nákupy Ryana Sutera a Zacha Pariseho. Prokletí prvního kola stále trvá. Jak to bude letos? Asi podobně.

MINULÉ SEZONY

Minnesota má svůj zajetý standard. Velmi slušná základní část, ve které její hra baví, padá hodně gólů a dokáže potrápit každého. Je z toho tedy logicky play off, kde ale Wild pšenka nekvete. Z posledních osmi let z toho bylo šest vypadnutí v prvním kole.

Ano, o tom byla řeč v úvodu, kdy jsme zmínili prokletí prvního kola. Bohužel pro Minnesotu dvě výjimky nejsou pozitivního rázu. Tou jednou je prohra v kvalifikačním kole v koronavirovém play off, tou druhou zase absence ve vyřazovacích bojích v sezoně 2018/19.

A konkrétně poslední sezona? Základní část tradičně velmi dobrá, 46 výher je fajn počin, zvlášť když vezmeme v potaz jedenáct proher v prodloužení nebo nájezdy. Triumfů tedy mohlo být mnohem víc. V prvním kole pak Minnesota vypadla v šesti zápasech s Dallas Stars.

FAKTOR KAPRIZOV

Obavy o tom, jestli zvládne přechod z KHL do NHL, rozmetal Kirill Kaprizov hned v první sezoně. A v dalších dvou to jen potvrdil. Jde o výjimečného hokejistu, kterému za mořem říkají „franchise player“. Tedy hráč, kolem něhož stavíte tým.

Kaprizov je přesně tím typem. Asi nikdy nebude vůdčí osobností nebo někým, kdo v kabině zařve a zavelí. Za něj mluví výkony na ledě, které jsou dechberoucí. 203 zápasů v základní části, 234 bodů. Čísla hovoří sama za sebe.

V minulém ročníku ho velmi trápilo zdraví, což se promítlo i ve vyřazovací fázi. Pokud ale zůstane fit a naváže na předchozí sezony, což by neměl být problém, bude opět tahounem a někým, kdo rozhoduje zápasy.

SESTAVA

Jinak byl v sestavě celkem fičák. Z klubu odešli útočníci Gustav Nyquist, Oskar Sundqvist a Ryan Reaves, šátečkem zamávali také zkušení obránci Matt Dumba a John Klingberg.

Kdo tedy bude patřit mezi lídry? Kromě Kaprizova také Matt Boldy, mladý útočník s obřím potenciálem. Počítat se musí i se stálicemi Matsem Zuccarellem, Marcusem Folignem, Joelem Erikssonem Ekem či Ryanem Hartmanem. Dorůst by postupně mohl také další mladík, Rakušan Marco Rossi.

V obraně kraluje kapitán Jared Spurgeon, spolu s ním Jonas Brodin, Jacob Middleton či Alex Goligoski.

Silná je i brankařská dvojice. Marc-Andre Fleury bude dost možná motivován posledním ročníkem v kariéře, to mladý Filip Gustavsson chce místo jedničky pro sebe a v minulé sezoně ukázal, co v něm je. Je však jasné, že si čas budou dělit, stanovenou jedničku v Minnesotě nemají.

CO ČEKAT

Po velkém letním odchodu hvězd jsou predikce těžké. Tým vypadá na papíře stále velmi silně a měl by jít do play off. I proto, že konkurence v Centrální divizi není kdoví jaká. Ze společnosti Winnipegu, Chicaga, Arizony, Nashvillu či St. Louis by Wild další postup neměl uniknout. Jestli pak zlomí prokletí? To uvidíme.

