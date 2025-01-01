Preview: Jednička draftu přímo do NHL. V brankovišti pomůže Rittich

18. září 18:00Jakub Ťoupek
Islanders získali po loňské sezóně první pick v draftu, a i přes spekulace o jeho trejdu, se nakonec nový generální manažer New York Islanders Mathieu Darche rozhodl, že si jej ponechá. Z prvního místa šel obránce Matthew Schaefer. Právě on je hlavním důvodem, proč se nálada kolem Islanders otočila o 180 stupňů. Nepovedená sezona byla rázem zapomenuta a naděje všech fanoušků se upínají ke stále teprve osmnáctiletému mladíkovi.
Ačkoli měl klub z Long Islandu šanci pouze 3,5 % na to, že se dočká první volby v draftu, povedlo se. Náhrada za Loua Lamoriella pak neváhala a ukázala na Matthewa Schaefera. Islanders se sice opakovaně nechali slyšet, že ke svému klenotu budou přistupovat velmi opatrně, Schaefer má ale veškeré předpoklady, aby měl na tým okamžitě vliv.
Ve vyhlídkách na nový ročník se obvykle s osmnáctiletým Kanaďanem počítá do třetího obranného páru, ale i vzhledem k odchodu klíčového obránce Dobsona potřebují Islanders defenzivu přestavět. A právě na Schaefera by mohl trenér Patrick Roy ukázat.
První jednička draftu od roku 2009 ale nebyla jediným velkým krokem v období mezi sezónami. Islanders byli aktivní i na trhu s volnými hráči. Umírající ofenzivu by měli oživit útočníci Jonathan Drouin a Maxim Šabanov, velmi důležitou zprávou je i to, že do tréninkového kempu půjde stoprocentně zdravý klíčový tahoun Mathew Barzal.
Sorokin a kdo?
Ostrované se v posledních letech pyšnili ruským tandemem v brankovišti. Jistotou je pozice prvního brankáře. Tím bude bezpochyby Ilja Sorokin, který má za sebou další skvělou sezónu mezi třemi tyčemi Isles. Ruský brankář má ze svých 5 sezón v nejlepší hokejové lize světa pouhé 2, kdy byl pod 91 % úspěšnosti, a to vždy jen o setinky. Sorokin je jeden z nejlepších brankářů ligy.
Velká neznámá je ale Semjon Varlamov. Ten je obvykle druhou možností v brance Islanders, ale kvůli zranění kolena nehrál od 29. listopadu 2024 a jeho stav pro tuto sezónu je nejistý. New York tak přivedl Davida Ritticha, aby měl pro tuto sezónu alespoň jednu zkušenou možnost.
Na dveře NHL ale klepou například Tristan Lennox, nebo Marcus Högberg, který ve třiceti letech odchytal v minulé sezóně 15 zápasů. Varlamov je ale na papíře nejlepší volbou ze všech čtyř, ale kdo ví, jestli se ještě kvůli zdravotním problémům vrátí.
Schaefer na led
Obrana Isles přišla o to největší jméno, které měla. Noah Dobson posílil Montreal a zůstane po něm díra v obranných řadách před Sorokinem. Do první obrany by se tak měl posunout Tony DeAngelo. Kontroverzní postava dostala v dresu Ostrovanů další šanci se ukázat v NHL, po odchodu Dobsona by měl dostat ještě větší roli.
Po dvou sezónách v dresu Islanders opustil kádr i Mike Reilly, jenž si vyzkouší angažmá v Carolině. Obranná hra Islanders se od propuštění Barryho Troze před třemi lety příliš nezlepšila, v sezóně 2024-25 pod vedením Patricka Roye byla spíše podprůměrná.
Byli na 20. místě v počtu inkasovaných gólů na zápas a na 31. místě v procentuální úspěšnosti při oslabení.
Ať už je to změnou systému nebo věkem, obránci, kteří zůstali z minulé elitní obranné struktury, už nejsou tím, čím bývali. Jediný Pelech zůstává elitním defenzivním obráncem. Scott Mayfield stále hraje solidně, zatímco Ryan Pulock, kdysi jeden z nejlepších obránců v lize, zaznamenal prudký pokles formy.
Důležitou postavou bude Alexander Romanov, který může začít sezónu v hlavní roli u Islanders, kteří se budou snažit co nejlépe využít jeho překvapivé osmileté prodloužení smlouvy. Není to vůbec špatný obránce, ale nevyniká v žádné konkrétní dovednosti, takže uzavření smlouvy na nejdelší dobu trvání bylo sporné.
Ožije ofenzíva?
Islanders dlouhodobě nepatří mezi týmy, které by pořádaly ofenzivní hody a spoléhaly na to, že své soupeře jednoduše přestřílí. V minulé sezoně dokonce produktivita spadla až na bod mrazu. Tradiční klub dohromady nastřílel pouze 222 branek, což ho zařadilo až na 27. pozici v celé NHL. Při zdravotních trablech Barzala ani nikdo z hráčů nedokázal překročit hranici 60 bodů za celou sezónu. Nejblíže byl Bo Horvat s 57 body za 28 gólů a 29 nahrávek.
Po boku dvou středních útočníků v první šestce se pravděpodobně objeví nová posila Jonathan Drouin, mladý Simon Holmström a veteráni Anders Lee a Kyle Palmieri. Drouin zažil znovuzrození v dresu Colorada, ale poté, co více než polovinu času strávil po boku Nathana MacKinnona, bude muset dokázat, že dokáže podávat podobné výkony i bez elitních spoluhráčů.
Třiadvacetiletý Holmström se bude snažit navázat na loňskou průlomovou sezonu, ve které získal 45 bodů, zatímco veterán Lee bude doufat, že naváže na svůj nejproduktivnější rok od doby, kdy hrál na křídle Johna Tavarese. A pak je tu konzistentní Palmieri, který s Brockem Nelsonem doplňoval útok Isles. Nelson je ale pryč a Palmieri na to zůstane sám.
To není typ elitní šestky, kterou byste chtěli, pokud plánujete zlepšit loňskou mizernou sezónu. Anthony Duclair je také slušnou volbou ve skórování, ale jeho kariérní maximum je také pouze 58 bodů. Přinejmenším on, Jean-Gabriel Pageau a Maxim Šabanov tvoří zajímavou předpokládanou třetí řadu. Ne nutně hrozivou, ale zajímavou.
Do čtvrté lajny se mohou posunout kromě Cyplakova a Cizikase také mladé pušky. Do NHL začnou nakukovat Callum Ritchie a Cole Eiserman, kteří patří mezi největší ofenzivní naděje týmu. Ritchie v minulé sezoně absolvoval už sedm zápasů v NHL, svůj vůbec první gól vstřelil paradoxně v souboji s Islanders. Eiserman zatím působil na univerzitě.
Očekávání redaktora
Celá sezóna Ostrovanů je v rukách Sorokina, pokud bude dobrý, budou se potulovat na začátku druhé desítky Východní konference. Pokud bude skvělý, může se tým okolo něj podívat i při nejlepším do play-off. Islanders nebudou své soupeře drtit, zápasy budou vyhrávat minimálním rozdílem, jestli se ale Sorokin postaví na hlavu, mohou útočit na první kolo. To je ale strop pro tým z Long Islandu.
